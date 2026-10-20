Fransa'da sokağa çıkma yasağı. Sokaklar geceyi sakin geçirdi

Başbakan Lecornu, olayların faillerini tespit etmek amacıyla geniş çaplı bir adli operasyon başlatıldığını duyurdu.

Paris Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki yaklaşık 200 müfettişin kamera ve video kayıtlarını incelediğini aktaran Lecornu, "Her şeyden önce zarara yol açanlar bunun bedelini ödemeli" diye konuştu.

Olaylardan zarar gören işletmeler için salı gününden itibaren kısa çalışma ödeneği devreye alınacak.

Nakit akışı sıkıntısı çeken esnaf ve şirketler için de özel bir destek fonu tahsis edilecek.

Lecornu, siyasi partilerle seçim kampanyalarının güvenliği, sendikalarla ise gösterilerin barışçıl yürütülmesi konusunda görüşmeler yapılacağını açıkladı.

Başbakan, eylemlere katılan geniş kesimlerin şiddete bulaşmadığını vurgulayarak "Geçtiğimiz cumartesi günü pek çok insanın barışçıl bir şekilde gösteri yaptığını yeniden hatırlatmak gerekir" dedi.