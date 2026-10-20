Fransa'da sokağa çıkma yasağı. Sokaklar geceyi sakin geçirdi
20.10.2026 06:40
Fransa'nın başkenti Paris ve diğer üç kentte gece sokağa çıkma yasakları başladı. Yasaklar ilk dakikalardan etkili oldu, sokaklar geceyi sakin geçirdi.
Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu, hafta sonu şiddet ve yağmalama sahnelerinin yaşandığı gösterilerin ardından valilere bu akşamdan itibaren ülkedeki bazı yerlerde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanması talimatını verdi.
Yasakla birlikte, eylemler durmasa da sokaklar kısa süreliğine sessizliğe büründü.
Başbakan Sébastien Lecornu, pazartesi akşamından itibaren yerel düzeyde kısmi sokağa çıkma yasakları uygulanması için valilere talimat verdiğini açıkladı. Bakanlıklar arası kriz toplantısının ardından basının karşısına geçen Lecornu, kamu düzenini yeniden tesis etme konusunda kararlılığının tam olduğunu söyledi.
Gerekirse olağanüstü hal ilan edilebileceğini belirten Başbakan, mevcut aşamada hedefe yönelik kısmi kısıtlamaların daha uygun görüldüğünü dile getirdi.
SOKAĞA ÇIKMA YASAKLARI
Protesto organizatörlerinin gelecek cumartesi günü yeni gösteriler düzenleme çağrısında bulunması üzerine hükümet, Lille'in de aralarında bulunduğu ülkenin kuzeyindeki dört kentte pazartesi ve salı günleri 20.00-06.00 saatleri arasında kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.
Kararın işletmeleri korumayı ve yeni şiddet olaylarının önüne geçmeyi amaçladığı belirtildi.
Yetkililer, Paris'te Cumhuriyet Meydanı (Place de la République) ile Les Halles çevresindeki sokaklarda saat 22.00'den sabah 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını bildirdi.
Böylece hafta sonunda ülke genelinde yaşanan olayların ardından güvenlik önlemleri başkent Paris'e de genişletilmiş oldu.
Bir gün önce yangın yerine dönen Paris'in ünlü Republique Meydanı gece sakindi.
PARİS TAMAMEN KAPATILMADI
Başbakan Lecornu, hangi kentlerde yasak uygulanacağına ya da kısıtlamaların kapsamına dair ayrıntı vermezken başkentin tamamını kapsayacak bir adımı kesin bir dille dışladı.
Lecornu, "Bütün Paris'i sokağa çıkma yasağı altına sokmak söz konusu bile olamaz, bunun bir anlamı yok." dedi.
Valiler, can ve mal güvenliğini sağlamaya dönük tedbirleri belirlemeden önce belediye başkanları ve iş dünyası temsilcileriyle istişare yürütecek.
Aynı basın toplantısında konuşan İçişleri Bakanı Laurent Nuñez ise salı akşamı oynanacak Paris Saint-Germain ile Barcelona arasındaki futbol karşılaşmasının ertelenmesine yönelik bir plan olmadığını açıkladı.
İçişleri Bakanlığı verilerine göre ülke genelindeki eylemlere yarım milyondan fazla kişi katıldı.
Olaylar sırasında yaklaşık 2 bin 400 kişi gözaltına alınırken, 1000'e yakın polis ve itfaiye görevlisi yaralandı.
Hafta sonu boyunca yüzleri maskeli ve kukuletalı gruplar dükkanları yağmaladı, araçları ateşe verdi ve resmi binaları hedef alarak polisle çatıştı.
Pazar günü Paris'teki Cumhuriyet Meydanı'nda (Place de la République) gerginlik sürerken, güney kenti Marsilya'da pazartesi gününün büyük bölümünü kapsayan toplanma yasağı getirildi.
EYLEMCİLER İÇİN GENİŞ ÇAPLI ADLİ TAKİP BAŞLATILDI
Başbakan Lecornu, olayların faillerini tespit etmek amacıyla geniş çaplı bir adli operasyon başlatıldığını duyurdu.
Paris Emniyet Müdürlüğü bünyesindeki yaklaşık 200 müfettişin kamera ve video kayıtlarını incelediğini aktaran Lecornu, "Her şeyden önce zarara yol açanlar bunun bedelini ödemeli" diye konuştu.
Olaylardan zarar gören işletmeler için salı gününden itibaren kısa çalışma ödeneği devreye alınacak.
Nakit akışı sıkıntısı çeken esnaf ve şirketler için de özel bir destek fonu tahsis edilecek.
Lecornu, siyasi partilerle seçim kampanyalarının güvenliği, sendikalarla ise gösterilerin barışçıl yürütülmesi konusunda görüşmeler yapılacağını açıkladı.
Başbakan, eylemlere katılan geniş kesimlerin şiddete bulaşmadığını vurgulayarak "Geçtiğimiz cumartesi günü pek çok insanın barışçıl bir şekilde gösteri yaptığını yeniden hatırlatmak gerekir" dedi.