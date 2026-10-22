Fransa'da sokaklar durulmuyor. Hükümetten yeni gösteri yasakları

Fransa'da hükümet, hayat pahalılığına karşı düzenlenen kitlesel gösterilerin ardından patlak veren şiddet olayları nedeniyle yeni protestoları sınırlandırma ve yasaklama kararı aldı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilgili bakanlar ve istihbarat yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasakları dahil olmak üzere yeni güvenlik adımlarının atılacağını ve meşruiyeti olmayan grupların gösteri yapmasının engelleneceğini bildirdi.

Önceliğin ülkede sükunetin yeniden sağlanması olduğunu belirten Macron, cumartesi günü ve sonrasında ülke genelinde yapılması planlanan yeni gösterilere karşı izlenecek adımları belirlemek üzere savunma konseyini toplayacağını kaydetti.

Fransa genelinde 17 Ekim'de hayat pahalılığına karşı 500 binden fazla kişinin katıldığı kitlesel gösterilerin ardından kamu binaları hedef alınmış, yaygın yağma ve çatışmalar yaşanmıştı .

Yaşananların son yılların en ağır sokak şiddeti olduğunu kabul eden hükümet kanadı, polisin bazı noktalarda kontrolü kaybettiğini itiraf etti.

En ağır şiddet eylemlerinin cumhuriyeti yıkmayı amaçlayan aşırı sol örgütler tarafından organize edildiğini savunan Macron, buna rağmen olağanüstü hal ilan etmeyeceğini açıkladı.

Macron ayrıca, Fransa'daki olaylara ilişkin yorum yapan dünya liderlerini de "aptalca" açıklamalar yapmakla eleştirdi.