Fransa'da sokaklar durulmuyor. Hükümetten yeni gösteri yasakları
22.10.2026 15:49
Fransa'da 500 binden fazla kişinin katıldığı hayat pahalılığı protestolarının şiddet olaylarına dönüşmesi üzerine hükümet, kent merkezlerindeki yeni gösterileri yasaklama kararı aldı.
Fransa'da hükümet, hayat pahalılığına karşı düzenlenen kitlesel gösterilerin ardından patlak veren şiddet olayları nedeniyle yeni protestoları sınırlandırma ve yasaklama kararı aldı.
Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, ilgili bakanlar ve istihbarat yetkilileriyle gerçekleştirdiği toplantının ardından yaptığı açıklamada, sokağa çıkma yasakları dahil olmak üzere yeni güvenlik adımlarının atılacağını ve meşruiyeti olmayan grupların gösteri yapmasının engelleneceğini bildirdi.
Önceliğin ülkede sükunetin yeniden sağlanması olduğunu belirten Macron, cumartesi günü ve sonrasında ülke genelinde yapılması planlanan yeni gösterilere karşı izlenecek adımları belirlemek üzere savunma konseyini toplayacağını kaydetti.
Fransa genelinde 17 Ekim'de hayat pahalılığına karşı 500 binden fazla kişinin katıldığı kitlesel gösterilerin ardından kamu binaları hedef alınmış, yaygın yağma ve çatışmalar yaşanmıştı.
Yaşananların son yılların en ağır sokak şiddeti olduğunu kabul eden hükümet kanadı, polisin bazı noktalarda kontrolü kaybettiğini itiraf etti.
En ağır şiddet eylemlerinin cumhuriyeti yıkmayı amaçlayan aşırı sol örgütler tarafından organize edildiğini savunan Macron, buna rağmen olağanüstü hal ilan etmeyeceğini açıkladı.
Macron ayrıca, Fransa'daki olaylara ilişkin yorum yapan dünya liderlerini de "aptalca" açıklamalar yapmakla eleştirdi.
POLİS KENT MERKEZLERİNİ KAPATTI
Paris Emniyet Müdürlüğü, 17 Ekim'deki eylemler öncesinde dört hafta boyunca sokaklara çıkan öğrencilerin perşembe günü başkentte düzenlemek istediği yürüyüşü yasakladı.
Öğrenci temsilcilerinden Coppelia Moreau, AFP ajansına yaptığı açıklamada, yasak kararının iptali için mahkemeye başvurduklarını belirterek yetkililerin "iyi" ve "kötü" eylemciler arasında ayrım yapmaya çalıştığını söyledi.
Hükümetin hiçbir gösteriye izin vermek istemediğini dile getiren Moreau, bu yaklaşımın gösteri hakkını çiğnediğini ifade etti.
Paris'te cumartesi günü için planlanan eylem güzergahına da kısıtlama getirildi.
Polis, yürüyüşün Bastille Meydanı'ndan başlayarak kentin doğusuna doğru yapılmasına izin verirken mağazaların ve önemli kamu binalarının yer aldığı şehir merkezine girişleri yasakladı.
Pahalılık karşıtı eylemleri sendikalarla birlikte örgütleyen Sarı Yelekliler hareketinden Benjamin Ball ise bu kısıtlamayı kabul etmeyeceklerini ve karara onay vermeyeceklerini açıkladı.
Ülkenin üçüncü büyük kenti Lyon'da da cumartesi günü planlanan tüm gösteriler yasaklandı.
Kentte geçen hafta sonu 200 ila 300 dükkan yağmalanmış, bir turizm ofisi ateşe verilmiş ve belediye başkanı yaşananları saatler süren bir kaos olarak nitelendirmişti.
Grenoble, Rouen, Le Havre ve Toulon kentlerinde de şehir merkezlerinde gösteri yapılmasına yasak getirildi.
Limoges kentinde ise 19. yüzyıldan kalma tarihi belediye binasının kundaklanmasıyla bağlantılı olarak salı günü yakalanan 30'lu yaşlarındaki bir kişinin ardından, perşembe günü de 66 yaşında bir erkek gözaltına alındı.
GÖZALTI SAYISI 2 BİN 500'Ü AŞTI
Adalet Bakanı Gerald Darmanin, geçen hafta sonundan bu yana gözaltına alınan 2 bin 500 kişiden 174'ünün cezaevine gönderildiğini, 900'den fazla kişi hakkında ise adli takibatın devam ettiğini duyurdu.
Gelişmeler, altı ay sonra cumhurbaşkanlığı seçimine gidecek olan ülkede siyasi tartışmaları da alevlendirdi.
Kamuoyu yoklamalarında önde görünen aşırı sağcı lider Marine Le Pen, Macron ve merkez hükümeti otorite kuramamak ve eylemcilere karşı aşırı yumuşak davranmakla suçladı.
Hükümetin eylemlerdeki şiddeti kınamadığı gerekçesiyle hedef aldığı aşırı solun adayı Jean-Luc Melenchon ise olayların büyümesinden yetkililerin aralıksız ve sert müdahalelerini sorumlu tuttu.
Başbakan Sebastien Lecornu, siyasi parti temsilcileriyle bir araya gelerek şikayetleri dinleme ve işbirliği arayışına girdi.
Çoğu parti genel başkan düzeyinde katılım sağlarken Le Pen'in liderliğindeki Ulusal Birlik partisi toplantıya daha alt düzey bir yetkili gönderdi.
Lecornu, siyasi parti temaslarının ardından belediye başkanlarıyla bir araya geleceğini, pazartesi günü ise öğrenci temsilcileriyle görüşeceğini açıkladı.