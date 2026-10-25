Fransa'da sokaklar yine karıştı. İspanya ve İtalya'ya da sıçrayan olaylarda yüzlerce gözaltı var

Fransa'da bir ayı aşkın süredir devam eden öğrenci eylemlerine; hayat pahalılığını protesto eden sarı yeleklilerin, akaryakıt fiyatlarına karşı ses yükselten eden çiftçilerin ve iklim aktivistlerinin de katılmasıyla birlikte geçen hafta sonu ülke genelinde sokaklar karışmış, yağma ve kundaklama olayları dünya gündemine damga vurmuştu .



Turizm de olaylardan nasibini almış ve ülkeyi ziyarete gelen turistler kendilerini adeta savaş meydanında bulmuştu.



SADECE FRANSA İLE SINIRLI KALMADI. İSPANYA VE İTALYA DA KARIŞTI



Belirli bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasakları ilan edilmesi ve olaylara müdahale edecek kolluk gücü sayısının artırılması gibi birçok güvenlik önleminin alındığı Fransa'da hafta sonunun gelmesiyle birlikte gösteriler yeniden alevlendi. Olaylar sadece Fransa ile sınırlı kalmadı. İspanya ve İtalya'da da eylemcilerle polis birbirine girdi.