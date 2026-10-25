Fransa'da sokaklar yine karıştı. İspanya ve İtalya'ya da sıçrayan olaylarda yüzlerce gözaltı var
25.10.2026 12:53
Fransa'da öğrenci eylemleriyle başlayan ve geçen hafta sonu şiddet olaylarına dönüşen protesto gösterileri bir kez daha ülkeyi ayağa kaldırdı. Olaylar İspanya ve İtalya'ya da sıçradı.
Fransa'da bir ayı aşkın süredir devam eden öğrenci eylemlerine; hayat pahalılığını protesto eden sarı yeleklilerin, akaryakıt fiyatlarına karşı ses yükselten eden çiftçilerin ve iklim aktivistlerinin de katılmasıyla birlikte geçen hafta sonu ülke genelinde sokaklar karışmış, yağma ve kundaklama olayları dünya gündemine damga vurmuştu.
Turizm de olaylardan nasibini almış ve ülkeyi ziyarete gelen turistler kendilerini adeta savaş meydanında bulmuştu.
SADECE FRANSA İLE SINIRLI KALMADI. İSPANYA VE İTALYA DA KARIŞTI
Belirli bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasakları ilan edilmesi ve olaylara müdahale edecek kolluk gücü sayısının artırılması gibi birçok güvenlik önleminin alındığı Fransa'da hafta sonunun gelmesiyle birlikte gösteriler yeniden alevlendi. Olaylar sadece Fransa ile sınırlı kalmadı. İspanya ve İtalya'da da eylemcilerle polis birbirine girdi.
GÖSTERİCİLER POLİSLE ÇATIŞTI
Fransa'da başta başkent Paris olmak üzere, Lyon, Marsilya, Lille ve Nice'in de aralarında bulunduğu birçok şehirde gösteriler düzenlendi, eylemcilerle güvenlik güçleri arasında çatışmalar yaşandı.
Polisin göstericilere tazyikli su ve göz yaşartıcı gazlarla müdahale ettiği olaylarda, eylemciler kurdukları barikatların arkasından polise molotof kokteyli, taş, sopa, şişe gibi cisimlerle karşılık verdi.
Geçen hafta sonu yüzlerce iş yerinin yağmalandığı, birçok tarihi binanın da ateşe verildiği eylemlerde 2 bin 700 kişi gözaltına alınmıştı.
SENDİKAYA GÖRE 800 BİN KİŞİ KATILDIĞI EYLEMLERDE BİN GÖZALTI
Fransa'da bu hafta sonu yaşanan eylemlere ilişkin açıklanan rakamlara göre yaklaşık bin kişi gözaltına alındı. Çeşitli bölgelerden de yaralanma haberleri geldi.
Fransa İçişleri Bakanlığı, ülke genelinde eylemlere katılanların sayısını 410 bin olarak açıklarken, Genel İş Sendikası (CGT) 250 bini Paris'te olmak üzere eylemlere yaklaşık 800 bin kişinin katıldığını ileri sürdü.
Isere, Nantes, Toulouse ve Poitiers'den en az 8 yaralı haberi gelirken, Nantes ve Marsilya'da yine yağmalama girişimlerinin olduğu bildirildi.
SARI YELEKLİLERDEN 31 EKİM İÇİN YENİ EYLEM ÇAĞRISI
Sarı yeleklilerden yapılan açıklamada, 31 Ekim'de ülke genelinde yeniden sokağa inme çağrısı yapıldı.
"Otoriter uygulamalara karşı" Fransızların özgürlüklerini savunmaya çağrıldığı açıklamada, Ulusal Meclis'in ve Fransız belediyelerinin önünde oturma eylemi yapılacağı bildirildi.
Açıklamada, "Bu ülkede duyulmayan bir öfke olduğu" ve hükümetin bu öfkeye karşı baskı ve yıldırma politikası uyguladığı ifade edildi.
HÜKÜMETTEN SOSYAL MEDYAYI KESME HAZIRLIĞI
Bu arada Fransa Başbakanı Sebastien Lecornu'nun telefon operatörlerinden eylemlerde olası şiddet olayları yaşanması halinde sosyal medyaya erişimi kesmeye hazırlıklı olmalarını istediği iddia edildi.
Fransız Blast'ın haberine göre Lecornu, sarı yeleklilerin dünkü eylemlerinden önce Orange, SFR, Free ve Bouygues Telecom temsilcilerine 22 Ekim'de bir mektup gönderdi. Mektupta, operatörlerden bu hafta sonu düzenlenen eylemlerde olası şiddet olayları yaşanması halinde TikTok, Instagram, Snapchat ve X gibi sosyal medya platformlarına erişimi geçici olarak kesmeye hazırlıklı olması istendi.
İTALYA'DA GÖSTERİCİLERLE POLİS KARŞI KARŞIYA GELDİ
İtalya'nın başkenti Roma'da protesto yürüyüşüne katılan göstericiler, başbakanlık istikametinde yürümek isteyince güvenlik güçleriyle karşı karşıya geldi.
Ülkede geçen hafta sonu şiddet olaylarının yaşandığı protestoların ardından bugünkü gösteriler öncesinde pek çok kentte önlemler artırıldı. Buna karşın bazı şehirlerde polisle göstericiler arasında tansiyon yükseldi ve çatışmalar yaşandı.
Sabah saatlerinde aşırı sağcı gruplar, geçen hafta Milano'da olaylı geçen gösterileri protesto etti.
Öğleden sonra sol gruplar ve öğrencilerin katılımıyla "savaş ve emperyalizm karşıtı" bir yürüyüş düzenlendi.
Roma ve Milano dışında Napoli, Bologna ve Torino gibi kentlerde de yüksek yaşam maliyetleri ve hükümet karşıtı protestolar düzenlendi.
Bologna ve Torino'daki gösterilerde de zaman zaman göstericilerle polis arasında arbede yaşandı.
BARCELONA'DA 100 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
İspanya'nın Barcelona kentinde genç grupların dün akşam organize ettiği protesto gösterilerinde çıkan şiddet olaylarında yaklaşık 100 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.
İspanyol basınına bilgi veren Katalonya yerel polisi (Mossos d'Esquadra) kaynakları, göstericilerin kent merkezindeki 14 mağazayı yağmaladığını, sokaklarda kamu mallarına zarar verdiğini ve yaklaşık 100 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.
Polis, gözaltına alınanların dörtte birinin reşit olmayan çocuklar olduğunu açıkladı.
İzinsiz yapılan ve vandalizmin öne çıktığı olaylarla ilgili basına açıklama yapan Katalonya özerk yönetim hükümeti İçişleri Bakanlığı ise dün Avrupa'nın çeşitli şehirlerinde düzenlenen ve bazılarında şiddet olaylarına yol açan protestoların bir benzerinin Barcelona'da yapıldığını belirtti.
Fransa'da son haftalarda öğrenci hareketlerine öncülük eden Lycees İndignes hareketinin Katalancası "İnstitut Indignats" etiketiyle dün sosyal medyada yayılan protesto çağrısıyla siyah kıyafetler giyen yüzlerce genç,
Barcelona'daki Katalonya Meydanı'nda toplanmış, bazı dükkanları yağmalayıp, çöp konteynerlerini yakıp, güvenlik görevlilerine taş ve şişe fırlatmıştı.
Katalonya yerel polisi ve İspanya ulusal polisi, yaklaşık 600 gencin katıldığı gösteride bazı dükkanların yağmalanması ve kentteki çöp konteynırlarının ateşe verilmesiyle başlayan şiddet olaylarını önlemek için göstericilere müdahale etmişti.