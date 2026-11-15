Fransa'da sokaklar yine karıştı. Polis biber gazıyla müdahale etti

Paris'te yerel saatle 13.00'te Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan göstericiler, burada Fransa'nın ulusal marşı La Marseillaise'i okudu.

"(Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel) Macron, muhafızların gibi düşeceksin", "Dişe diş" ve "Daha az biber gazı, daha fazla felsefe" yazılı dövizler taşıyan göstericiler, Millet Meydanı'na kadar yürüdü.

Göstericiler, "Polis veya ordu için değil, üniversiteler ve liseler için para" ve "Macron ve polisi bizimle savaşıyor ancak ülkeyi abluka altına almak için kararlıyız" sloganları attı.

Kolluk kuvvetlerine ait bir helikopterin havada devriye gezdiği gösterinin güzergahındaki sokaklarda esnaf, dükkanlarının vitrinlerini ahşap levhalarla kapladı.

Paris'te polis, gösterinin bitiş noktası yakınlarında göstericilere copla müdahale etti.