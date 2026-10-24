Fransa'da tansiyon yüksek. Polis göstericilere müdahale ediyor

Reuters'ın haberine göre yeni gösteriler öncesinde tedbir amacıyla galeri ve müzelerin kapatılmasıyla Paris'in kültür ve gösteri sanatları sektörü de kepenk indirdi.

Louvre Müzesi'nin kilitli siyah demir kapıları hem tüm alana hem de bahçeye girişi engelledi; Mona Lisa tablosunu göremeyen hayal kırıklığına uğramış turistler kilitli kapıların arasından içeri bakmakla yetindi.

Kapatma kararları Louvre'dan dışarı açılan Tuileries Bahçeleri kompleksinin tamamının yanı sıra Musée d'Orsay, Orangerie, Jeu de Paume ve Picasso müzelerini de kapsadı.

Paris Operası, personel ve izleyicilerin güvenliğine ilişkin endişeleri gerekçe göstererek hem Palais Garnier hem de Opéra Bastille binalarını kapattı; prestijli Art Basel Paris fuarının organizatörleri de hafta sonu programını iptal etti.

Reuters'a konuşan 21 yaşındaki Fransız ziyaretçi Heidi Rosar, "Bu, kapısına gelip de kapalı olduğunu gördüğümüz üçüncü müze. Bizi uyarmalıydılar" sözleriyle tepkisini dile getirdi.

59 yaşındaki Fransız kadın Catherine Sebbagh ise "Nereden bilebilirdik ki? Bir müzenin kapatılabileceğini düşünmedik. Biraz safız" diye konuştu.

Işıklar Şehri'nde iki gecelik konaklama için gelen 67 yaşındaki Kanadalı Don Nowschuk, Louvre'un simgesel cam girişine atıfla "En azından piramidi görmek istemiştik" dedi.

Yerel yetkililerin aşırı tepki veriyor olabileceğini öne süren Nowschuk, "O kadar çok güvenlik var ki müzeyi korumaya yeteceğini düşünürsünüz. Paris çevresinde silahlı bu kadar çok polis görmek biraz tuhaf. Silahlara alışkınız ama böylesine değil" ifadelerini kullandı.