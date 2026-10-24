Fransa'da tansiyon yüksek. Polis göstericilere müdahale etti

Reuters'ın haberine göre yeni gösteriler öncesinde tedbir amacıyla galeri ve müzelerin kapatılmasıyla Paris'in kültür ve gösteri sanatları sektörü de kepenk indirdi.

Louvre Müzesi'nin kilitli siyah demir kapıları hem tüm alana hem de bahçeye girişi engelledi; Mona Lisa tablosunu göremeyen hayal kırıklığına uğramış turistler kilitli kapıların arasından içeri bakmakla yetindi.

Kapatma kararları Louvre'dan dışarı açılan Tuileries Bahçeleri kompleksinin tamamının yanı sıra Musée d'Orsay, Orangerie, Jeu de Paume ve Picasso müzelerini de kapsadı.

Paris Operası, personel ve izleyicilerin güvenliğine ilişkin endişeleri gerekçe göstererek hem Palais Garnier hem de Opéra Bastille binalarını kapattı; prestijli Art Basel Paris fuarının organizatörleri de hafta sonu programını iptal etti.



BAZI ŞEHİRLERDE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI UZATILDI

Lille, Denain, Douai ve Wattignies şehirlerinde 18 yaş altı kişiler için uygulanan kısmi sokağa çıkma yasağı, 26 Ekim'e kadar uzatıldı.

Çoğunlukla 22.00-05.00 saatlerinde uygulanan yasak, ayrıca Marly ve Valenciennes kentlerini kapsayacak şekilde genişletildi.