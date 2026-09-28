Fransa'da tarihi dönüm noktası. Le Pen Senato zaferiyle köşke koşuyor

Fransa'da yayımlanan son kamuoyu araştırması, merkez siyasetin gerilediği ve uç kutupların güç kazandığı bir siyasi tabloda, aşırı sağcı Marine Le Pen ile sol kanadın temsilcisi Jean-Luc Mélenchon'un cumhurbaşkanlığı seçiminde ikinci tura kalacağını gösteriyor.

Hayat pahalılığı, durgun ekonomi ve jeopolitik istikrarsızlığın damga vurduğu ülkede seçmenler, sandıkta aşırı sağ ve sol arasında doğrudan bir hesaplaşmayla karşı karşıya kalabilir.

Fransız televizyon kanalı M6 ile Lüksemburg merkezli medya grubu RTL için Toluna Harris Interactive tarafından 22-24 Eylül tarihleri arasında yapılan ankete göre, test edilen beş ayrı senaryonun tamamında Le Pen ile Mélenchon ikinci tura kalıyor.

Reuters haber ajansının aktardığına göre aşırı sağcı Ulusal Birlik (RN) partisinin lideri Le Pen ilk turda yüzde 35 ile 36 bandında oy oranına ulaşıyor.

Le Pen, 14 Eylül'de yayımlanan önceki ankette yüzde 33 seviyesindeydi.

Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) hareketinin lideri Jean-Luc Mélenchon ilk turda yüzde 17 ile 18 arasında oy alarak Le Pen'in ikinci turdaki rakibi haline geliyor.

Merkezin en güçlü adayı olarak öne çıkan eski Başbakan Édouard Philippe ise yüzde 13 ile 16 aralığında kalarak ikinci turun dışında kalıyor.

Anket verileri, Le Pen'in ikinci turda olası iki rakibine karşı da yarışı önde tamamladığına işaret ediyor.

Araştırmaya göre Le Pen, ikinci turda Mélenchon karşısında yüzde 69, Philippe karşısında ise yüzde 57 oranında oy desteğine ulaşıyor.