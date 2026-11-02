Fransa'da tatil bitti, liseliler barikatlarla sokağa döndü

Fransa 'da iki haftalık sonbahar tatilinin sona ermesiyle liseliler, hükümetin tatil sürecinde açıkladığı taviz paketine rağmen bu sabah bazı okulların girişlerini kapatarak eylemlerine yeniden başladı.

Eylül ayında Paris banliyölerinde yetersiz eğitim koşulları ile eşitsizliğe karşı patlak veren ve zamanla hayat pahalılığı tepkileriyle birleşerek sendikaların da katıldığı kitlesel gösterilere dönüşen öğrenci hareketi, tatil dönüşü Paris, Marsilya ve Rennes gibi kentlerde yeniden sokaklara taşındı.

Ülke genelinde hafta sonu yüz binlerce kişinin katılımıyla üst üste üçüncü kez düzenlenen hayat pahalılığı protestolarının hemen ardından gelen okul kapatma girişimleri, geçmiş haftalara kıyasla daha dar bir çerçevede kaldı.

Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde bir lisenin kapısına çöp konteynerleri yığarak barikat kuran eylemcilerden 16 yaşındaki Meriem, AFP ajansına yaptığı açıklamada, "Sözde bize bazı yanıtlar verildiği için eylemi yeniden başlattık, ancak bu yanıtlar kesinlikle yeterli değil." dedi.

Öğrenciler, fiziki açıdan yıpranmış ve eskiyen okulların yenilenmesini, öğretmen kadrolarının artırılmasını, sınıflardaki öğrenci sayısına üst sınır getirilmesini, üniversite kontenjanlarının yükseltilmesini ve sosyal açıdan adaletsiz buldukları yükseköğretime geçiş sisteminin kaldırılmasını talep ediyor.