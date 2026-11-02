Fransa'da tatil bitti, liseliler barikatlarla sokağa döndü
02.11.2026 12:33
Fransa'da iki haftalık tatil dönüşü sokağa çıkan liseliler, hükümetin 4 milyar euroluk tadilat bütçesi ve yeni kontenjan teklifini yetersiz bularak bazı okulları barikatlarla kapattı.
Fransa'da iki haftalık sonbahar tatilinin sona ermesiyle liseliler, hükümetin tatil sürecinde açıkladığı taviz paketine rağmen bu sabah bazı okulların girişlerini kapatarak eylemlerine yeniden başladı.
Eylül ayında Paris banliyölerinde yetersiz eğitim koşulları ile eşitsizliğe karşı patlak veren ve zamanla hayat pahalılığı tepkileriyle birleşerek sendikaların da katıldığı kitlesel gösterilere dönüşen öğrenci hareketi, tatil dönüşü Paris, Marsilya ve Rennes gibi kentlerde yeniden sokaklara taşındı.
Ülke genelinde hafta sonu yüz binlerce kişinin katılımıyla üst üste üçüncü kez düzenlenen hayat pahalılığı protestolarının hemen ardından gelen okul kapatma girişimleri, geçmiş haftalara kıyasla daha dar bir çerçevede kaldı.
Fransa'nın güneyindeki Marsilya kentinde bir lisenin kapısına çöp konteynerleri yığarak barikat kuran eylemcilerden 16 yaşındaki Meriem, AFP ajansına yaptığı açıklamada, "Sözde bize bazı yanıtlar verildiği için eylemi yeniden başlattık, ancak bu yanıtlar kesinlikle yeterli değil." dedi.
Öğrenciler, fiziki açıdan yıpranmış ve eskiyen okulların yenilenmesini, öğretmen kadrolarının artırılmasını, sınıflardaki öğrenci sayısına üst sınır getirilmesini, üniversite kontenjanlarının yükseltilmesini ve sosyal açıdan adaletsiz buldukları yükseköğretime geçiş sisteminin kaldırılmasını talep ediyor.
HÜKÜMET 4 MİLYAR EUROLUK PAKET SUNDU, ÖĞRENCİLER İKNA OLMADI
Fransa Eğitim Bakanı Edouard Geffray, geçen hafta sınıfların en fazla 28 öğrenciyle sınırlandırılmasını, okul tadilatları için 4 milyar euro kaynak aktarılmasını, yükseköğretimde 15 bin yeni kontenjan açılmasını ve 2028 yılına kadar yeni bir üniversiteye kabul mekanizmasının devreye sokulmasını önerdi.
Öğrenci temsilcileri ise hükümetin sunduğu bu önlem paketini yetersiz bularak protestoları sürdürme kararı aldı.
Reuters ajansının haberine göre Bakan Geffray, bu sabah France Inter radyosuna verdiği demeçte, Fransa genelindeki 3 bin 700'ü aşkın lisenin yalnızca çok küçük bir bölümünde kapatma eylemleri görüldüğünü bildirdi.
Okul kapatma vakalarının çoğunlukla Paris bölgesi ile ülkenin kuzey ve güney kesimlerinde yaşandığını belirten Geffray, "Okul kapatmalar veya daha doğrusu kapatma girişimleri açısından bakarsak olgu oldukça marjinal düzeyde kaldı; yalnızca bir avuç birimden, birkaç münferit okuldan söz ediyoruz." ifadelerini kullandı.
Protesto hakkının yasal olduğunu ancak okullara erişimin engellenmesinin kanunlara aykırılık teşkil ettiğini söyleyen Geffray, öğrencilere sınavları kaybetmemeleri için derslere dönmeleri çağrısında bulundu.
Yıl sonunda lise bitirme sınavına girecek öğrencilerin durumuna değinen Bakan Geffray, "Yıl sonunda sınava girecek öğrencilerim var ve bu gençlerin yüz binlercesi dört ya da beş haftadır derslere katılmıyor." dedi.
Televizyon yayınlarına yansıyan görüntülerde, kapatma girişimlerinin yaşandığı liselerin çevresinde tam teçhizatlı çevik kuvvet kıyafeti taşımayan polis ekiplerinin güvenlik önlemi aldığı görüldü.
AVRUPA'YA YAYILAN Z KUŞAĞI EYLEMLERİ
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, "gençlerin sesinin duyulduğunu" savunarak derslerin sükunet içinde yeniden başlaması yönünde çağrı yaptı.
Macron'un azınlık hükümeti için ciddi bir sınav niteliği taşıyan protestolar, geçen ay bazı kentlerde polisle çatışmalara, yağmalara ve sokak olaylarına sahne oldu.
Avrupa Birliği'nin en büyük ikinci ekonomisine sahip Fransa'nın resesyonun eşiğinde bulunması ve kamu borcunu dizginleme baskısı altında kalması, Paris yönetiminin öğrencileri teskin etmek için ek bütçe ayırma hareket alanını daraltıyor.
Benzer taleplerle yükselen ve "Z kuşağı" eylemleri olarak anılan protesto dalgası, artan yaşam maliyetleri, okulların bakımsızlığı ve yolsuzluk iddiaları gerekçesiyle Almanya, İtalya, Belçika ve Arnavutluk gibi diğer Avrupa ülkelerinde de etkisini gösteriyor.