Fransa'da üç çeyrektir büyüme yok. Bakan "duvara toslayacağız" dedi

Son veriler, Fransız hükümetinin 2026 yılı için hedeflediği yüzde 0,5'lik büyüme oranını ve hatta Insee ile Fransa Merkez Bankası'nın (Bank of France) beklediği yüzde 0,4'lük seviyeyi yakalamayı oldukça zorlaştırıyor.

Kamu borcu ve bütçe açığına dair artan endişeler, son haftalarda Fransa'nın devlet tahvili getirilerinin hızla yükselmesine yol açtı.

Kamuoyunda yetersiz bulunan 2027 bütçe tasarısı, gelecek ilkbaharda düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde kamu harcamalarının yüksek kalacağı yönündeki kaygıları körükledi.

Kamuoyu yoklamaları, mali popülist olarak nitelendirilen aşırı sağcı aday Marine Le Pen'in cumhurbaşkanlığı yarışını kazanma şansının bulunduğunu gösteriyor.

Ekonomik tablonun yanında Fransa, artan yaşam maliyeti ve eşitsizliğe karşı yükselen toplumsal tepkilerin yarattığı gösterilerle çalkalanıyor.

Eylül ayında Paris banliyölerinde okul koşullarını protesto eden öğrencilerin başlattığı küçük çaplı eylemler, hızla hükümetin genel ekonomi politikalarına karşı kitlesel bir harekete dönüştü.

Bu tepkiler 17 Ekim'de ülke geneline yayılarak Fransa'nın son yıllarda şahit olduğu en şiddetli sokak olaylarına sahne oldu.

Sarı Yelekliler hareketi ile öğrenci sendikaları, ekonomik şartları ve hükümet politikalarını protesto etmek amacıyla bu hafta sonu için de ülke genelinde yeni eylem çağrısı yaptı.