Fransa'da üç çeyrektir büyüme yok. Bakan "duvara toslayacağız" dedi
30.10.2026 13:00
Fransa ekonomisi ihracat ve yatırımlardaki gerilemenin etkisiyle üçüncü çeyrekte yüzde 0,1 daralarak son dokuz ayda büyüme kaydedemedi.
Fransa ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 0,1 daralarak büyüme hedeflerinin gerisinde kaldı.
AFP ajansının haberine göre Fransa Ulusal İstatistik Ofisi (Insee), ülkenin gayrisafi yurt içi hasılasının temmuz, ağustos ve eylül aylarını kapsayan dönemde yüzde 0,1 gerilediğini duyurdu.
Ekonominin yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,2 daralmasının ve ikinci çeyrekte sıfır büyüme ile yerinde saymasının ardından gelen bu veri, ülkede son üç çeyrektir ekonomik büyümenin gerçekleşmediğini tescilledi.
Piyasa beklentilerini karşılayamayan bu küçülme verisi öncesinde, Reuters anketine katılan analistler üçüncü çeyrekte yüzde 0,1 oranında sınırlı bir büyüme öngörüyordu.
Ekonomideki bu durgunluğa paralel olarak Insee, ekim ayında yıllık enflasyonun yüzde 3,1 seviyesinden yüzde 3,4 düzeyine çıkarak Ocak 2024'ten bu yana görülen en hızlı artışı kaydettiğini açıkladı.
Resmi rakamların ardından France Info radyosuna konuşan Fransa Maliye Bakanı Roland Lescure, kamu maliyesindeki gidişata ilişkin çarpıcı uyarılarda bulundu.
Lescure, "Üç çeyrektir büyüme yok" diyerek tablonun ciddiyetini vurguladı.
Fransız bakan değerlendirmesinde, "Bütün bunlardan çıkarılacak sonuç, 2026 itibarıyla Fransa ekonomisinin tamamen durma noktasına gelmiş olmasıdır" dedi.
Maliye Bakanı, hükümetin hazırladığı bütçenin önemini hatırlatarak, "Fransa bir krize doğru sürüklenmiyor; ancak bütçede ana hatları çizilen geri dönüşü sağlayamazsak dosdoğru duvara toslayacağız" uyarısını yaptı.
İHRACAT VE YATIRIMLARDAKİ SERT DÜŞÜŞ BÜYÜMEYİ AŞAĞI ÇEKTİ
Insee verilerine göre mal ve hizmet üretimi temmuz-eylül döneminde yüzde 0,1 azaldı.
Ekonomideki genel yatırımları temsil eden gayrisafi sabit sermaye oluşumu, inşaat ve ulaşım araçları harcamalarının gerilemesiyle ikinci çeyrekteki yüzde 0,5'lik düşüşün ardından üçüncü çeyrekte de yüzde 0,6 daraldı.
Dış ticaret dengesi de genel büyüme oranını 0,6 yüzde puan aşağı çeken bir etki yarattı.
İhracatta yaşanan 4,5 yüzde puanlık gerilemeyle ülkenin dış satımı eksi yüzde 1,7 seviyesine indi.
Bu düşüşte, ikinci çeyrekte yüzde 20,8 büyüyen havacılık sektörünün tersine dönmesi ve ulaşım araçları ihracatının yüzde 9,1 oranında sert gerilemesi belirleyici oldu.
Ekonomik aktiviteye tek olumlu katkı ise bir önceki çeyrekte yüzde 0,2 artan ve üçüncü çeyrekte yüzde 0,4 genişleyen hanehalkı tüketiminden geldi.
Reuters ajansının aktardığına göre istatistik kurumu, "Özellikle elektrikli araç alımlarının etkisiyle ulaşım araçları tüketimi yeniden artışa geçti" açıklamasını yaptı.
Elektrik harcamalarındaki yükselişin etkisiyle, ikinci çeyrekte yüzde 2,0 azalan enerji tüketimi de üçüncü çeyrekte yüzde 1,2 toparlandı.
ÜLKEDE PROTESTOLAR DEVAM EDİYOR
Son veriler, Fransız hükümetinin 2026 yılı için hedeflediği yüzde 0,5'lik büyüme oranını ve hatta Insee ile Fransa Merkez Bankası'nın (Bank of France) beklediği yüzde 0,4'lük seviyeyi yakalamayı oldukça zorlaştırıyor.
Kamu borcu ve bütçe açığına dair artan endişeler, son haftalarda Fransa'nın devlet tahvili getirilerinin hızla yükselmesine yol açtı.
Kamuoyunda yetersiz bulunan 2027 bütçe tasarısı, gelecek ilkbaharda düzenlenecek cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde kamu harcamalarının yüksek kalacağı yönündeki kaygıları körükledi.
Kamuoyu yoklamaları, mali popülist olarak nitelendirilen aşırı sağcı aday Marine Le Pen'in cumhurbaşkanlığı yarışını kazanma şansının bulunduğunu gösteriyor.
Ekonomik tablonun yanında Fransa, artan yaşam maliyeti ve eşitsizliğe karşı yükselen toplumsal tepkilerin yarattığı gösterilerle çalkalanıyor.
Eylül ayında Paris banliyölerinde okul koşullarını protesto eden öğrencilerin başlattığı küçük çaplı eylemler, hızla hükümetin genel ekonomi politikalarına karşı kitlesel bir harekete dönüştü.
Bu tepkiler 17 Ekim'de ülke geneline yayılarak Fransa'nın son yıllarda şahit olduğu en şiddetli sokak olaylarına sahne oldu.
Sarı Yelekliler hareketi ile öğrenci sendikaları, ekonomik şartları ve hükümet politikalarını protesto etmek amacıyla bu hafta sonu için de ülke genelinde yeni eylem çağrısı yaptı.