Fransa'da yüzbinler yeninden sokakta. 70 bin polis görevlendirildi
05.11.2026 11:18
Fransa'da eğitim ve hayat pahalılığına tepki gösteren yüz binler greve giderken, 70 bin polis sokaklarda teyakkuza geçirildi.
Fransa genelinde haftalardır devam eden lise ve üniversite eylemleri, sendikaların aldığı grev kararlarıyla birleşti.
Gençlerin okullardaki kötü eğitim koşullarını protesto etmesiyle başlayan süreç, artan hayat pahalılığı ve gelir adaletsizliğine duyulan öfkeyle bir araya geldi.
Biriken tepkiler, 17 Ekim'de Fransa'nın son yıllarda tanık olduğu en şiddetli sokak olaylarıyla sonuçlandı.
Yetkililer, bugün ülke genelinde 500 bin ila 700 bin kişinin sokaklara çıkacağını tahmin ediyor.
Başkent Paris'te düzenlenecek yürüyüşe ise 80 bine yakın kişinin katılması bekleniyor.
Fransa Demokratik İşçi Konfederasyonu (CFDT) temsilcisi Marylise Leon, AFP ajansına verdiği demeçte, "Güçlü bir seferberlik olacak." diyerek, katılım düzeyinin Fransa'da bir milyondan fazla insanın yürüdüğü 2023 yılındaki emeklilik reformu protestolarıyla karşılaştırılabilecek boyuta ulaşacağını öngördü.
Grev dalgasına kamu ve özel sektör eğitim sendikalarının yanı sıra demir yolu çalışanlarını, kamu hastanelerini ve posta hizmetlerini temsil eden sendikalar da destek veriyor.
Hükümete ve işverenlere taleplerini ileten sendikalar; 2012'den bu yana yasal zorunluluk haricinde herhangi bir ilave artış yapılmayan asgari ücrete zam uygulanmasını, tüm maaş kademelerinde genel artışa gidilmesini, vergi reformu gerçekleştirilmesini ve gençler için eğitim koşullarının iyileştirilmesini istiyor.
KOLLUK GÜÇLERİ TEYAKKUZA GEÇTİ
İçişleri Bakanı Laurent Nunez, dün yaptığı açıklamada ülke genelinde 70 bin polis ve güvenlik gücünün görevlendirileceğini duyurdu.
Her türlü "şiddet eylemi" veya kamu düzeninin bozulması girişimine karşı "son derece sert bir yanıt" verileceğini belirten Nunez, güvenlik tedbirlerinin en üst düzeyde tutulacağını kaydetti.
Öğrencilerin öncülük ettiği eylemler çoğunlukla barışçıl geçse de bazı bölgelerde polisle çatışmalar yaşandı. Güvenlik güçleri, kalabalıkları dağıtmak amacıyla göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su kullandı.
Cumartesi günü Paris'te emniyet mensuplarına molotofkokteyli atılmasının ardından cinayete teşebbüs suçlamasıyla adli soruşturma başlatıldı.
Diğer taraftan polisin gösterilere müdahale biçimi sert olduğu gerekçesiyle eleştirilere yol açtı. Göstericilere yönelik şiddet uygulandığı iddiaları üzerine polis teşkilatı bünyesinde iç soruşturmalar açıldı.
Yaşanan arbedelerde çok sayıda genç gösterici ağır yaralanırken binlerce kişi gözaltına alındı.
Yetkililer, 17 Ekim'de meydana gelen çatışmalara, geniş çaplı yağmalamalara ve kamu mallarına verilen zarara zemin hazırlayan güvenlik ve istihbarat zafiyetleri bulunduğunu kabul etti.
GÜZERGAH YASAKLARI TEPKİ ÇEKTİ
Paris Emniyet Müdürlüğü, kentin merkezinden geçerek Bastille Meydanı (Place de la Bastille) ile Concorde Meydanı (Place de la Concorde) arasında yapılması planlanan ana yürüyüş güzergahını dün itibarıyla yasakladı.
Emniyet birimleri bu hat yerine, şehir merkezinden uzaklaşarak doğuya doğru uzanan izinli alternatif bir güzergah belirledi.
Pek çok sendika, getirilen güzergah yasaklarını gösteri özgürlüğünü baskılama girişimi olarak niteleyerek kınadı ve rotaların yeniden açılması talebiyle son dakika itiraz başvurularında bulundu.
Genel İş Sendikası (CGT) temsilcisi Fabrice Fort, "Kümülatif bir etki hissedebiliyoruz: Kamuoyunun lise ve üniversite öğrencileri hareketine duyduğu sempati azalmıyor; insanlar özgürlüklere yönelik kısıtlamaları, özellikle de gösteri yasaklarını sorguluyor." dedi.
Fort, "Bu da genellikle sesini pek çıkarmayan insanlar arasında bir uyanışı tetikledi." ifadesini kullandı.
Gençlerin öncülüğünde fitillenen benzer eylemler son haftalarda diğer Avrupa ülkelerine de sıçradı.
Fransa'daki hareketliliğin yanı sıra Danimarka, Almanya ve İtalya'da da gençlik protestoları düzenlendi.