Fransa'da yüzbinler yeninden sokakta. 70 bin polis görevlendirildi

Paris Emniyet Müdürlüğü, kentin merkezinden geçerek Bastille Meydanı (Place de la Bastille) ile Concorde Meydanı (Place de la Concorde) arasında yapılması planlanan ana yürüyüş güzergahını dün itibarıyla yasakladı.

Emniyet birimleri bu hat yerine, şehir merkezinden uzaklaşarak doğuya doğru uzanan izinli alternatif bir güzergah belirledi.

Pek çok sendika, getirilen güzergah yasaklarını gösteri özgürlüğünü baskılama girişimi olarak niteleyerek kınadı ve rotaların yeniden açılması talebiyle son dakika itiraz başvurularında bulundu.

Genel İş Sendikası (CGT) temsilcisi Fabrice Fort, "Kümülatif bir etki hissedebiliyoruz: Kamuoyunun lise ve üniversite öğrencileri hareketine duyduğu sempati azalmıyor; insanlar özgürlüklere yönelik kısıtlamaları, özellikle de gösteri yasaklarını sorguluyor." dedi.

Fort, "Bu da genellikle sesini pek çıkarmayan insanlar arasında bir uyanışı tetikledi." ifadesini kullandı.

Gençlerin öncülüğünde fitillenen benzer eylemler son haftalarda diğer Avrupa ülkelerine de sıçradı.

Fransa'daki hareketliliğin yanı sıra Danimarka, Almanya ve İtalya'da da gençlik protestoları düzenlendi.