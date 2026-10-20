Fransa'daki kaos devam ediyor. Le Pen sokaktaki öfkeyi oya çevirme peşinde

AFP ajansının aktardığına göre Macron televizyondan yaptığı ulusa sesleniş konuşmasında yaşanan yıkımı "dizginlenemez şiddet" olarak nitelendirdi, aşırı sol grupları ve onlara katılan suç odaklarını sorumlu tuttu.

Fransız halkına "Öfke ve utanç duyuyoruz" sözleriyle seslenen Macron, yerel yetkililerin gerekli gördükleri gösterileri yasaklayabileceğini açıkladı ancak olağanüstü hal ya da sokağa çıkma yasağı ilan etmedi.

Başbakan Lecornu ise pazartesi günü bazı bölgelerde kısmi sokağa çıkma yasakları uygulanacağını bildirdi.

Seçim yarışında görev süresi dolan Macron'un yerine geçmek isteyen aşırı sağcı Ulusal Birlik partisi lideri Le Pen, göstericilerin ekonomik gerekçelerini "meşru" diye nitelemekle birlikte yağma ve tahribatın arkasında sol siyaset ve "onlarca yıllık göç politikaları" olduğunu iddia etti.

Yağmayı göçmenlerin başlattığına dair somut bir kanıt sunmayan Le Pen, solcu rakibi Jean-Luc Melenchon'un partisini şiddeti meşrulaştırmakla itham etti.

Boyun Eğmeyen Fransa lideri Melenchon ise eylemlere ve öğrenci hareketine destek vermeyi sürdürürken, yağmaların yöntemleriyle uyuşmadığını vurgulayarak göstericilere dükkanlardan uzak durma çağrısı yaptı.

Melenchon, olayların kontrol edilemez bir noktaya evrilebileceği uyarısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump da tartışmaya sosyal medya üzerinden dahil olarak "Fransa yanıyor! Tamamen farklı bir dünyadan gelen, yüreklerinde nefret taşıyan insanların göçü bu büyük ülkeyi parçaladı" ifadeleriyle şiddetten göçü sorumlu tuttu.