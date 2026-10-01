Fransa'daki lise eylemleri Belçika'ya da sıçradı. Yüzlerce gözaltı ve yaralılar var

EYLEMLER BELÇİKA'YA DA SIÇRADI

Belçika’nın Valon bölgesindeki Liege şehrinde, Fransa’da devam eden lise protestolarının ardından benzer bir öğrenci hareketi başladı.

Kentte bu sabah çok sayıda okulun önünde toplanan lise öğrencileri, protestolar nedeniyle eğitimin aksamasına yol açtı. Athenee de Fragnee, Athenee Royal de Montegnee, Institut Maria Goretti, College Saint-Barthelemy, Saint-Laurent ve Saint-Sepulcre gibi birçok okulun önünde toplanan öğrenciler, girişleri kapattı. Institut Marie-Therese adlı lisenin önünde ise ateş yakıldı. Gelişmelerin ardından bölgeye yoğun şekilde polis ekipleri konuşlandırıldı.



POLİSE HAVAİ FİŞEK, YUMURTA, ELMA ATILDI

Güvenlik güçlerinin konuya ilişkin bilgilendirmesinde, bazı okulların önünde polise ve çevredeki noktalara havai fişek, yumurta, elma ve bariyer gibi çeşitli nesnelerin atıldığı, olaylar sırasında çok sayıda maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Polisin göstericilere müdahale ettiği aktarıldı.