Fransa'daki lise eylemleri Belçika'ya da sıçradı. Yüzlerce gözaltı ve yaralılar var
01.10.2026 16:01
Fransa'da devam eden lise protestolarında gözaltı sayısı 625’e yükselirken, eylemler Belçika'ya da sıçradı. Fransa'da çok sayıda öğrenci, okul çalışanı, polis ve jandarma yaralandı.
Fransa’da öğrenciler, ders programları, sınıf mevcutları ve öğretmen eksikliğinden bu yılki sıcak hava dalgası sırasında sınıfların aşırı ısınmasına kadar uzanan şikayetler nedeniyle geçtiğimiz haftadan bu yana protesto düzenliyor.
Paris çevresindeki Île-de-France bölgesinde başlayan protestolar ülke genelindeki diğer kentlere de yayılırken, bazı gösterilerde okulların girişleri bloke edildi, okul çevrelerinde çöp kutuları ve çeşitli malzemeler ateşe verildi ve polisle öğrenciler arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.
119 ÖĞRENCİ VE OKUL ÇALIŞANI İLE 83 POLİS VE JANDARMA YARALANDI
Fransa İçişleri Bakanı Laurent Nunez yaptığı açıklamada, lise protestoları sırasında gözaltına alınanların sayısının 625’e yükseldiğini bildirdi. Nunez, şiddet olaylarına sahne olan protestolarda 83 polis ve jandarmanın yaralandığını, olaylardan 356 okulun etkilendiğini açıkladı.
Fransız bakan, "kolluk kuvvetlerinin hedef alınmasını, cisimlerin fırlatılmasını, şiddet eylemlerini, sözlü tacizi, kundaklama girişimlerini ve kent şiddeti anlamına gelen eylemleri" sert bir şekilde eleştirdi.
Eğitim Bakanı Edouard Geffray, geçtiğimiz hafta huzursuzluğun başlamasından bu yana 119 öğrenci ve okul çalışanının yaralandığını söyledi. Geffray, "Öğrencilerimizin, özellikle de şu anda derslere girmeleri engellenenlerin, sınıflarına dönebilmeleri büyük önem taşıyor" dedi.
EYLEMLER BELÇİKA'YA DA SIÇRADI
Belçika’nın Valon bölgesindeki Liege şehrinde, Fransa’da devam eden lise protestolarının ardından benzer bir öğrenci hareketi başladı.
Kentte bu sabah çok sayıda okulun önünde toplanan lise öğrencileri, protestolar nedeniyle eğitimin aksamasına yol açtı. Athenee de Fragnee, Athenee Royal de Montegnee, Institut Maria Goretti, College Saint-Barthelemy, Saint-Laurent ve Saint-Sepulcre gibi birçok okulun önünde toplanan öğrenciler, girişleri kapattı. Institut Marie-Therese adlı lisenin önünde ise ateş yakıldı. Gelişmelerin ardından bölgeye yoğun şekilde polis ekipleri konuşlandırıldı.
POLİSE HAVAİ FİŞEK, YUMURTA, ELMA ATILDI
Güvenlik güçlerinin konuya ilişkin bilgilendirmesinde, bazı okulların önünde polise ve çevredeki noktalara havai fişek, yumurta, elma ve bariyer gibi çeşitli nesnelerin atıldığı, olaylar sırasında çok sayıda maddi hasar meydana geldiği belirtildi. Polisin göstericilere müdahale ettiği aktarıldı.
İtalyan, Türk ve Fas kökenli öğrencilerin yoğun olduğu Montegnee'de bu sabah yüzlerce lise öğrencisinin sokaklarda olduğu bildirildi. Liege polisi ise özellikle Esplanade Saint-Leonard çevresinde güvenlik önlemlerini artırdı.
Belçika devlet televizyonu RTBF, eylemlerin tamamen öğrenciler tarafından organize edildiğini ve öğretmenler ile sendikaların protestolara dahil olmadığını bildirdi.
ÖĞRENCİLER NE İSTİYOR?
Öğrencilerin protestolarla taleplerini duyurmayı amaçladığı belirtildi. Bu talepler arasında daha az kalabalık sınıflar, yeterli sayıda öğretmen, öğrencilerin ve ailelerin görüşlerinin daha fazla dikkate alınması, herkes için erişilebilir bir eğitim ve geleceğe yönelik kararların alınması bulunuyor.