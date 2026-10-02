Fransa'daki lise eylemlerinde 1793 kişi gözaltına alındı, çok sayıda yaralı var

Fransa İçişleri Bakanlığı verilerine göre, eylemler kapsamında dün 1949 kişi hakkında işlem yapıldı. Ayrıca, bir günde 305 polis ve jandarma yaralandı.

Dünkü eylemlerden ülke genelindeki yaklaşık 3 bin 700 liseden 1027'si etkilendi.

Fransa'da lise öğrencileri eğitim koşullarının iyileştirilmesi, okulları için daha fazla maddi imkan ve personel talebiyle geçen haftadan bu yana eylemler düzenliyor.