Fransa'daki sokak çatışmaları İngiltere'ye sıçrıyor. Gruplar sokağa iniyor
20.10.2026 09:23
Fransa'da yarım milyondan fazla kişinin katıldığı, 2 bin 400 kişinin gözaltına alındığı sokak eylemleri İngiltere'ye taşınıyor.
Fransa'da yarım milyondan fazla kişinin katıldığı ve kamu binalarının ateşe verildiği sokak hareketleri, Manş Denizi'nin karşı kıyısına sıçrama sinyali veriyor.
İngiltere'deki sol gruplar, savaş karşıtları ve Filistin destekçisi öğrenci grupları, Fransa'daki şiddet ve kaos dalgasını ada sokaklarına taşımak amacıyla geniş çaplı bir seferberlik çağrısı yaptı.
Kasım ayında başkent Londra başta olmak üzere Manchester, Liverpool, Bristol ve Leicester gibi sanayi ve öğrenci kentlerinde eş zamanlı eylemler düzenlenmesi planlanıyor.
Eylemciler, 20 Kasım Cuma günü Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda toplanarak genel öğrenci ve işçi grevi başlatmayı hedefliyor.
"FRANSA'DAKİ HAREKETİN PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"
İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre İnternet üzerinden örgütlenen gruplar, paylaştıkları çağrılarda Fransa'daki eylemleri örnek gösterdi.
Sosyal medyada dolaşan mesajlarda "Fransa gibi ülkelerde büyüyen ve yayılan bu inanılmaz hareketin parçası olmaktan gurur duyuyoruz" ifadesine yer verildi.
Öğrencilere dersleri boykot etme, çalışanlara ise iş bırakma çağrısı yapan organizatörler; savunma harcamalarının kesilmesini, eğitime ve istihdama daha fazla bütçe ayrılmasını, Filistin'e destek verilip İsrail'e karşı durulmasını talep ediyor.
Eyleme destek veren gruplar arasında, Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu'ndaki (SOAS) çadır nöbetini sürdüren SOAS Liberated Zone oluşumu da yer alıyor.
Eylemcilerin sosyal medya paylaşımlarında doğrudan Londra polisini hedef alan ifadeler de dikkat çekti.
Bir kullanıcı, İngiliz kolluk kuvvetlerinin eylemleri bastırmakta yetersiz kalacağını ima ederek "Metropolitan polisinin Paris'teki fırtına birlikleri kadar şiddete başvurmaya cesareti yok" yorumunu yaptı.
PARİS'TE 2 BİN 400 GÖZALTI
İngiltere'yi alarma geçiren hareketlilik, Fransa genelinde hafta sonu yaşanan ağır tahribatın hemen akabinde geldi.
Fransa'da okul koşullarını protesto eden öğrencilerin başlattığı gösteriler, 500 bini aşkın kişinin sokağa dökülmesiyle kısa sürede yağma ve çatışmalara dönüştü.
Ülke çapında en az 2 bin 400 kişi gözaltına alınırken 3 binden fazla iş yeri saldırıya uğradı veya yağmalandı.
Limoges kentinde 19. yüzyıldan kalma tarihi belediye binası ateşe verildi ve çatısı çöktü; Paris, Lyon ve Marsilya gibi metropollerde ise çöp konteynerleri ile araçlar yakıldı.
Yaşanan kontrol kaybı Fransız hükümetinde de krize yol açtı.
İçişleri Bakanı Laurent Nunez, bazı büyük şehirlerde yetkililerin denetimi kaybettiğini kabul ederek pazar günü Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a istifasını sundu.
Macron ise kolluk kuvvetlerinin sevk ve idaresinde kesinti yaşanmaması gerekçesiyle Nunez'in istifasını geri çevirdi.
Macron, Bakan Nunez'e yeni polis taktiklerini derhal devreye sokması ve şiddete yol açan istihbarat ile planlama zafiyetlerini şeffaf biçimde aydınlatması talimatını verdi.
SİYASİLERDEN POLİSE SERT MÜDAHALE ÇAĞRISI
Fransa'daki manzaraların ada sokaklarına taşınma planı, İngiliz siyasetinde geniş yankı uyandırdı.
Muhalefetteki Muhafazakar Parti'nin Gölge İçişleri Bakanı Chris Philp, Avrupa'daki yağma ve şiddet sahnelerini sarsıcı bulduklarını belirterek aşırı sol grupların benzer bir kaosu İngiltere'de tekrarlama girişimine yasaların tüm gücüyle karşılık verilmesi gerektiğini söyledi.
Philp, İşçi Partisi hükümeti döneminde 6 bin 500 ön cephe polisinin kaybedildiğini hatırlatarak emniyetin kamu güvenliğini koruyacak kaynaklardan mahrum bırakıldığını savundu.
İktidar kanadından gelen yanıtta ise Başbakan Andy Burnham'ın sözcüsü, polisin toplum güvenliğini sağlamak için gereken tüm yetki ve kaynaklara sahip olduğunu açıkladı.
Sözcü, Fransa sokaklarındaki şiddetin kabul edilemez olduğunu, demokratik protesto hakkının hiçbir zaman şiddeti meşrulaştıramayacağını ve hükümetin hayat pahalılığına karşı halkın bütçesini rahatlatacak adımlar atmaya devam ettiğini vurguladı.
Reform UK partisinin polis ve suç danışmanı Colin Sutton da geçmişte kamu düzenini bozanlara yumuşak davranılmasının bedelinin görüldüğünü belirterek Metropolitan polisinden tavizsiz bir tutum beklediklerini ifade etti.
Sutton, 30 bin yeni polis memuru, yüz kapatma yasağı ve üst arama yetkilerinin genişletilmesini içeren güvenlik planlarının uygulanması gerektiğini kaydetti.