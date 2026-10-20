Fransa'daki sokak çatışmaları İngiltere'ye sıçrıyor. Gruplar sokağa iniyor

Fransa'da yarım milyondan fazla kişinin katıldığı ve kamu binalarının ateşe verildiği sokak hareketleri , Manş Denizi'nin karşı kıyısına sıçrama sinyali veriyor.

İngiltere'deki sol gruplar, savaş karşıtları ve Filistin destekçisi öğrenci grupları, Fransa'daki şiddet ve kaos dalgasını ada sokaklarına taşımak amacıyla geniş çaplı bir seferberlik çağrısı yaptı.

Kasım ayında başkent Londra başta olmak üzere Manchester, Liverpool, Bristol ve Leicester gibi sanayi ve öğrenci kentlerinde eş zamanlı eylemler düzenlenmesi planlanıyor.

Eylemciler, 20 Kasım Cuma günü Londra'daki Trafalgar Meydanı'nda toplanarak genel öğrenci ve işçi grevi başlatmayı hedefliyor.

"FRANSA'DAKİ HAREKETİN PARÇASI OLMAKTAN GURUR DUYUYORUZ"

İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre İnternet üzerinden örgütlenen gruplar, paylaştıkları çağrılarda Fransa'daki eylemleri örnek gösterdi.

Sosyal medyada dolaşan mesajlarda "Fransa gibi ülkelerde büyüyen ve yayılan bu inanılmaz hareketin parçası olmaktan gurur duyuyoruz" ifadesine yer verildi.

Öğrencilere dersleri boykot etme, çalışanlara ise iş bırakma çağrısı yapan organizatörler; savunma harcamalarının kesilmesini, eğitime ve istihdama daha fazla bütçe ayrılmasını, Filistin'e destek verilip İsrail'e karşı durulmasını talep ediyor.

Eyleme destek veren gruplar arasında, Londra Üniversitesi Doğu ve Afrika Çalışmaları Okulu'ndaki (SOAS) çadır nöbetini sürdüren SOAS Liberated Zone oluşumu da yer alıyor.

Eylemcilerin sosyal medya paylaşımlarında doğrudan Londra polisini hedef alan ifadeler de dikkat çekti.

Bir kullanıcı, İngiliz kolluk kuvvetlerinin eylemleri bastırmakta yetersiz kalacağını ima ederek "Metropolitan polisinin Paris'teki fırtına birlikleri kadar şiddete başvurmaya cesareti yok" yorumunu yaptı.