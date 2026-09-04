Fransa'dan kuraklıktan etkilenen çiftçilere 1 milyar euro yardım
04.09.2026 13:36
Fransa hükümeti, rekor sıcaklık dalgaları ve kuraklığın tarım sektöründe yol açtığı ağır hasar nedeniyle çiftçilere 1 milyar euroyu aşkın yardım paketi açıkladı.
Fransa'da rekor sıcak hava dalgaları ve kuraklığın ekili alanlarda, meralarda ve su kaynaklarında yol açtığı büyük hasarın ardından çiftçilere 1 milyar euroyu aşan mali yardım sağlanacağı açıklandı.
Paris yönetimi, 2027 cumhurbaşkanlığı seçimleri öncesinde bütçe açığını kontrol altında tutmaya çalışıyor ve gelecek yıl için siyasi açıdan riskli bütçe üzerinde mesai yürütüyor.
Reuters ajansının haberine göre Fransa Tarım Bakanı Annie Genevard gazetecilere yaptığı açıklamada, "Mevcut bütçe koşulları göz önüne alındığında 1 milyar euro devasa bir çabayı temsil ediyor" dedi.
Genevard, destek paketinin yaklaşık yarısına denk gelen 520 milyon euronun, hava koşullarının yol açtığı hasarın ardından hızlı ödemeler sağlamak için kullanılacağını bildirdi.
Açıklanan yardım planı kapsamında, kuraklık nedeniyle kuruyan tarım arazilerinin ardından çiftliklerin tohum, fide ve hayvan yemi satın alabilmesi amacıyla yerel bir toparlanma fonu kuruluyor.
Pakette yer alan diğer tedbirler arasında arazi vergisi muafiyeti, sosyal güvenlik prim ödemelerine destek ve yakıt sübvansiyonu var.
Ülkenin ana çiftçi sendikası FNSEA, bu yaz tarımsal üretim kayıplarının 10 milyar euroyu aşacağını, hem hayvancılık hem de bitkisel üretim sektörleri için şimdiden 5 milyar euronun üzerinde kayıp hesaplandığını bildirdi.
Avrupa Birliği'nin en büyük tarım üreticisi olan ülkede bu hafta yeni bir sıcak hava dalgasının daha etkili olması bekleniyor.
TARIMSAL ÜRETİMDE YÜZDE 8 DÜŞÜŞ BEKLENİYOR
Paris'teki bir parlamento oturumunda bilgi veren bakanlık yetkilileri, birçok üründe hasadın zarar göreceğini ve tarımsal üretimin bu yıl yüzde 8 gerileyeceğini kaydetti.
Avrupa'nın en büyük tahıl üreticileri ve ihracatçıları arasında yer alan Fransa'da ve kıta genelinde çiftçiler, tarlaları kavuran ve nehir seviyelerini düşüren peş peşe aşırı sıcak dalgalarından ağır şekilde etkilendi.
Bakanlık yetkilileri, Fransa'nın mısır üretiminin bu yıl yüzde 35 düşmesinin öngörüldüğünü, 10 Ağustos itibarıyla toplam yem bitkisi gelişiminin ise normal seviyelerin üçte bir altında kaldığını ifade etti.
AFP ajansının aktardığı, gazetecilere sunulan bir bakanlık belgesine göre, sıcak hava dalgasından diğer sektörler de etkilendi ancak makroekonomik düzeydeki etkilerin daha sınırlı kalması bekleniyor.
Fransa Çevre Bakanı Monique Barbut ise ağustos ayı ortasında yaptığı değerlendirmede, sıcak hava dalgalarının doğrudan ve dolaylı etkilerinin ülkeye maliyetinin 10 ila 15 milyar euro (12 ila 17 milyar dolar) arasında olacağını belirtmişti.
Fransız hükümeti bu yılın başlarında 2026 yılı için gayrisafi yurt içi hasıla büyümesini yüzde 0,7 olarak tahmin etmişti.
Ancak ekonomistler, yılın ilk üç ayında ekonominin yüzde 0,2 daralması ve ikinci çeyrekte büyümenin durmasının ardından bu hedefe ulaşılmasının zor olduğu uyarısında bulunuyor.