Fransa'dan kuraklıktan etkilenen çiftçilere 1 milyar euro yardım

Açıklanan yardım planı kapsamında, kuraklık nedeniyle kuruyan tarım arazilerinin ardından çiftliklerin tohum, fide ve hayvan yemi satın alabilmesi amacıyla yerel bir toparlanma fonu kuruluyor.

Pakette yer alan diğer tedbirler arasında arazi vergisi muafiyeti, sosyal güvenlik prim ödemelerine destek ve yakıt sübvansiyonu var.

Ülkenin ana çiftçi sendikası FNSEA, bu yaz tarımsal üretim kayıplarının 10 milyar euroyu aşacağını, hem hayvancılık hem de bitkisel üretim sektörleri için şimdiden 5 milyar euronun üzerinde kayıp hesaplandığını bildirdi.

Avrupa Birliği'nin en büyük tarım üreticisi olan ülkede bu hafta yeni bir sıcak hava dalgasının daha etkili olması bekleniyor.