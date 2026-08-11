Fransa'nın yüzde 85'i kuraklıkla karşı karşıya. 43 vilayette alarm
11.08.2026 19:05
Son Güncelleme: 11.08.2026 19:11
Yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına giren Fransa'nın yüzde 85'lik bölümü, yağışların yetersiz kalması nedeniyle kuraklıkla karşı karşıya.
Avrupa Birliği'nin (AB) Dünya gözlem programı Copernicus tarafından yayımlanan verilere göre, şiddetli kuraklık bu yaz Fransa'nın geniş kesimlerini etkisi altına aldı.
Temmuz ayı ortası itibarıyla ülkenin yüzde 85'lik bölümü için kuraklık uyarısı yapılıyor. Bu oran 2025 yılının aynı döneminde yüzde 65 seviyesinde iken 2024 yazında yüzde 2'nin altındaydı.
BÜYÜK DEĞİŞİM UYDU GÖRÜNTÜLERİNDE
Copernicus'un Sentinel-3 uydusundan elde edilen görüntüler de ülkedeki kuraklığın boyutunu gözler önüne serdi.
Fransa'nın 11 Ağustos 2024, 12 Ağustos 2025 ve 8 Ağustos 2026 tarihlerinde çekilen uydu görüntülerinin karşılaştırılmasında, ülke genelindeki bitki örtüsünün değişimi dikkati çekti.
Fransa’nın 2024'te çekilen görüntüsünde ülkenin büyük bölümünde yeşil tonlar hakim olurken 2025'te özellikle ülkenin batısı ve Paris Havzası'nda açık kahverengi alanların genişlediği görüldü.
8 Ağustos 2026 tarihli son görüntüde ise Atlantik kıyılarından ülkenin kuzeyine kadar geniş bir alanda bej ve toprak tonları hakim oldu.
Yeşil alanların sınırlı kalması ve çoraklık dikkati çekti.
YENİ SICAK HAVA DALGASI GELİYOR
Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France, ülke genelinde yeni bir sıcak hava dalgasının etkisini göstermeye başladığını bildirdi.
Sıcak havalara karşı uyaran Meteo-France, dün 21 olan "turuncu" alarm verilen vilayet sayısının bugün itibarıyla 43'e çıkarıldığını duyurdu.
Ülke genelinde en düşük sıcaklıkların 20 derece olacağı özellikle Fransa’nın batısı ve güneybatısında ise termometrelerin 36-38 derecede seyredeceği kaydedildi.
117 BİN HEKTAR ALAN KÜL OLDU
Rekor sıcaklıkların görüldüğü Fransa bu yıl tarihinin en sıcak temmuzunu yaşamıştı. Haziran sonu temmuz başında etkili olan sıcak hava dalgasında geçmiş yıllara kıyasla yüzde 36 artışla, 5 bin 767 fazladan ölüm kaydedilmişti.
Sıcak havaların ve kuraklığın yangın riskini artırmasıyla ülke genelinde bu yıl 117 bin hektar alan kül olmuştu.
İNGİLTERE 54 GÜNDÜR YAĞIŞA HASRET
Normal şartlarda dört mevsim yağmurun yağdığı İngiltere de, kuraklıkla mücadele ediyor. Ülkenin büyük kısmında 54 gündür kayda değer yağış görülmedi.
İngiltere’nin yüzde 71'inde resmi olarak kuraklık ilan edildi. Kuraklık ilan edilen bölgelerde yaklaşık 45 milyon kişi yaşıyor. Bu bölgede 27 milyondan fazla kişi ise su kullanım yasaklarıyla karşı karşıya. Orta Avrupa ülkesi Macaristan ise Tuna Nehri'nin suyunun azalmasının sıkıntısını yaşıyor.
Bu hafta içinde İngiltere'de sıcaklığın yine 36 dereceyi aşacağı tahmin ediliyor.
Orta Avrupa ülkelerinde de benzer bir manzara var. Macaristan ve Romanya Tuna Nehri'nde suyun azalması nedeniyle sıkıntılı günler geçiyor.
Avrupa'da etkili olan yağışsız hava ve yüksek sıcaklıklar nedeniyle birçok bölgede nehirlerdeki su seviyesi ortalamanın altına geriledi.