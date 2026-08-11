Fransa'nın yüzde 85'i kuraklıkla karşı karşıya. 43 vilayette alarm

Normal şartlarda dört mevsim yağmurun yağdığı İngiltere de, kuraklıkla mücadele ediyor. Ülkenin büyük kısmında 54 gündür kayda değer yağış görülmedi.



İngiltere’nin yüzde 71'inde resmi olarak kuraklık ilan edildi. Kuraklık ilan edilen bölgelerde yaklaşık 45 milyon kişi yaşıyor. Bu bölgede 27 milyondan fazla kişi ise su kullanım yasaklarıyla karşı karşıya. Orta Avrupa ülkesi Macaristan ise Tuna Nehri'nin suyunun azalmasının sıkıntısını yaşıyor.