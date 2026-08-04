Futbol dünyasından dev bankaya büyük tepki

Joshua Kushner’ın yönettiği Thrive Eternal fonunun ana yatırımcı olarak planlandığı projede, spor sektöründeki üç büyük ABD’li yatırımcı bankanın itibarının ağır zarar görebileceğini belirtti.

Beş yıl önce kurulan ve fiyaskoyla sonuçlanan Avrupa Süper Ligi projesindeki merkezi rolü nedeniyle özür dileyen JPMorgan’a ilişkin Financial Times (FT) gazetesine konuşan ismi belirtilmeyen bir yatırımcı, "Süper Lig sürecini el birliğiyle berbat etmişlerdi, şimdi bu projeden de büyük bir darbe alarak ayrılma riskiyle karşı karşıyalar" dedi.

Gazeteye konuşan JPMorgan'daki tartışmalara vakıf kaynaklar ise bankanın FIFA planını spora küresel çapta kaynak sağlayacak ve Dünya Kupası’na daha fazla heyecan getirecek kapsayıcı bir adım olarak gördüğünü öne sürdü.

Kaynaklar, bu yapının Süper Lig’deki kapalı lig modelinden temelden farklı olduğunu savundu.

İşlemde yer alan bir kaynak, "Futbolla ilgili her konu aynı tepkiyi çekiyor; belki de bundan daha ayrıştırıcı olan tek şey siyaset" diyerek, projede çalışanların kamuoyundan "histerik" bir tepki beklediğini ifade etti.

Projenin tartışmalı boyutu yalnızca spor yönetimiyle sınırlı kalmadı.

Spor yatırımcıları ve konuyu takip eden kaynaklar, FIFA Başkanı Gianni Infantino’nun kamuoyu önünde ABD Başkanı Donald Trump’ın takdirini kazanmaya çalıştığı bir dönemde, Trump ailesinin yakınlarının projeyle bağdaştırılmasının tepkileri büyüttüğünü dile getirdi.

Bir kaynak, "Anlaşma ile Trump ailesi arasındaki yakın bağ görüntüsü, insanların projeyi anında sorgulamasına yol açıyor." değerlendirmesinde bulundu.