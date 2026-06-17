G7 zirvesinde neler konuşuldu?

Öte yandan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile G7 zirvesinin yapıldığı Evian'da bir araya gelmeyi önerdiklerini açıkladı.

Reuters'ın haberine göre Zelenski, "Putin ile G7 zirvesi sırasında görüşmeye hazır olduğumuz mesajını ilettik. Çünkü orada Trump, Macron, yani Avrupalılar ve Amerika olacak. Hep birlikte bir araya gelmek için bunun çok iyi bir fırsat olduğunu düşünüyorum" dedi.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov ise salı günü yaptığı açıklamada, Putin ile Zelenski arasında G7 marjında bir görüşme gerçekleştirilmesine yönelik kendilerine resmi bir teklif ulaşmadığını bildirdi.

Zelenski ayrıca, Donald Trump'ın hem kendisiyle hem de Putin ile yaptığı telefon görüşmelerinde, ABD'de üçlü bir zirve düzenlenmesi ihtimalinin gündeme geldiğini belirtti. Ukrayna lideri, "Böyle bir görüşme ABD'de, Putin'in reddetmesinin çok daha zor olacağı bir formatta, en azından Başkan Trump vasıtasıyla organize edilebilir" dedi.

Buna karşılık Putin'in dış politika danışmanı Yuri Uşakov, Putin ve Trump'ın 14 Haziran'daki telefon görüşmesinde bu konuyu ele almadıklarını ve Rusya'ya böyle bir teklif iletilmediğini açıkladı.