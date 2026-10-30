Game of Thrones yıldızı sirenler çalınca metro istasyonuna sığındı, katlanır yatakta sabahladı

Kiev'in Podilskiy bölgesindeki bir bara da uğrayan aktör, burada Threads kullanıcısı Veta Zadorojnaya ile karşılaştı.

Zadorojnaya, Coster-Waldau ile çektirdiği fotoğrafı paylaştığı Threads iletisinde "İnanılmaz derecede hoş ve yakışıklı bir adam, ancak acelesi olduğu için sohbet etme fırsatı bulamadık" sözlerini kaydetti.

Danimarkalı oyuncunun Kiev ziyaretinin kesin gerekçesi henüz bilinmiyor.