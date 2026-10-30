Game of Thrones yıldızı sirenler çalınca metro istasyonuna sığındı, katlanır yatakta sabahladı
30.10.2026 11:16
Game of Thrones dizisinin başrol oyuncusu Nikolaj Coster-Waldau, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e yaptığı ziyarette hava saldırısı sirenleri çalınca metro istasyonuna sığındı.
Dünyaca ünlü televizyon dizisi Game of Thrones'ta canlandırdığı Jaime Lannister karakteriyle tanınan Danimarkalı aktör ve Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi Nikolaj Coster-Waldau, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gitti.
Coster-Waldau, 28 Ekim'de Rusya'nın saldırıları sırasında çalan hava saldırısı sirenleri üzerine Kiev metrosuna sığındı.
Danimarkalı aktör, tehlike geçti uyarısı verilene kadar metro istasyonunda Kievlilerle birlikte beklerken bir katlanır yatakta dinlendi ve Ukraynalılarla hatıra fotoğrafları çektirdi.
ÜNLÜ AKTÖR BAŞKENTTEKİ BİR BARDA GÖRÜLDÜ
Kiev'in Podilskiy bölgesindeki bir bara da uğrayan aktör, burada Threads kullanıcısı Veta Zadorojnaya ile karşılaştı.
Zadorojnaya, Coster-Waldau ile çektirdiği fotoğrafı paylaştığı Threads iletisinde "İnanılmaz derecede hoş ve yakışıklı bir adam, ancak acelesi olduğu için sohbet etme fırsatı bulamadık" sözlerini kaydetti.
Danimarkalı oyuncunun Kiev ziyaretinin kesin gerekçesi henüz bilinmiyor.
HBO yapımı Game of Thrones dizisinin en popüler olduğu 2016 yılında Birleşmiş Milletler İyi Niyet Elçisi seçilen Coster-Waldau, o tarihten bu yana iklim değişikliği ve toplumsal cinsiyet eşitliği alanlarında farkındalık çalışmaları yürütüyor.
Danimarka'daki Ukrayna Evi, aktörün Şubat 2026'da Danimarka Kültür Enstitüsü tarafından düzenlenen bir etkinliğe katılarak önde gelen Ukraynalı yazarların eserlerini okuduğunu açıklamıştı.
Hollywood yıldızı ve yönetmen Angelina Jolie de ağustos ayında Ukrayna'yı ziyaret etmiş, esaretten dönen askerlerin aileleri ve Ukraynalı çocuklarla bir araya gelerek Oleksiy Yukov'un anısına saygı duruşunda yer almıştı.
NİKOLAJ COSTER-WALDAU KİMDİR?
Danimarkalı tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu Nikolaj Coster-Waldau, 27 Temmuz 1970 tarihinde Danimarka'nın Rudkøbing kentinde dünyaya geldi.
Oyunculuk eğitimini Danimarka Ulusal Sahne Sanatları Okulu'nda (Statens Teaterskole) tamamlayan aktör, mesleki kariyerine tiyatro sahnelerinin ardından beyazperdede adım attı.
Coster-Waldau, sinema dünyasındaki ilk büyük çıkışını 1994 yılında vizyona giren Danimarka yapımı Gece Bekçisi (Nattevagten) filmiyle yakaladı.
Danimarka sınırlarını aşan uluslararası kariyerinde ilk dikkat çeken yapımlar arasında 2001 yapımı Kara Şahin Düştü (Black Hawk Down) ve 2005 yapımı Cennetin Krallığı (Kingdom of Heaven) filmleri yer aldı.
Dünya çapında geniş kitlelerce tanınmasını sağlayan dönüm noktası ise 2011 ile 2019 yılları arasında yayınlanan HBO dizisi Game of Thrones oldu.
Dizide canlandırdığı Jaime Lannister karakteriyle küresel ölçekte tanınırlığa ulaşan Danimarkalı aktör, bu performansıyla Emmy ödüllerine aday gösterildi.
Televizyon ekranındaki başarısının yanı sıra beyazperdede de üretkenliğini sürdüren oyuncu, 2013 yapımı Oblivion, 2016 yapımı Mısır Tanrıları (Gods of Egypt) ve 2017 yapımı Shot Caller filmlerinde rol aldı.
Coster-Waldau, son olarak 2023 yılında izleyiciyle buluşan The Last Thing He Told Me dizisiyle ekranlara döndü.
Kamera önündeki kariyerini küresel sosyal sorumluluk projeleriyle birleştiren sanatçı, uzun yıllardır Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) bünyesinde İyi Niyet Elçisi unvanıyla görev yürütüyor.