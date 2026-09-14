Gana’nın sıra dışı cenaze geleneği: Her tabut bir hayatı anlatıyor

Akra çevresindeki atölyelerde uçak, balık, timsah, otomobil, İncil, kalem ve gitar gibi çok sayıda tasarım hazırlanıyor. Bazı müşteriler istedikleri modelin fotoğrafıyla gelirken bazıları yalnızca hayatını kaybeden kişinin yaşamını ve mesleğini anlatıyor. Tasarımın geri kalanını ustaların hayal gücü belirliyor.

Tabut ustası Lawrence Okoe Anang, en zor tasarımlarından birinin, yıllar önce bir din görevlisi için hazırlanan timsah biçimindeki tabut olduğunu anlattı.

Bu özel tabutların fiyatı yaklaşık 10 bin Gana sedisine, yani 900 dolara kadar çıkabiliyor. Müze ve sergiler için yapılan eserlerde daha dayanıklı malzemeler kullanıldığı için fiyat daha da yükseliyor.

Zanaat büyük ölçüde aile içinde kuşaktan kuşağa aktarılıyor. Teknolojik aletlerin üretimi hızlandırması ve yabancı müzelerden gelen siparişlerin artmasıyla sektör giderek büyüyor.

Ustalar kendilerini marangoz, tabut yapımcısı ve sanatçı olarak tanımlıyor. Ancak eserlerin asıl anlamı cenaze törenlerinde ortaya çıkıyor: Ölen kişinin hayatını simgeleyen dev tasarım, yakınlarının gözleri önünde yavaşça toprağa indiriliyor.