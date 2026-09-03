Gazeteci cinayeti davasındaki beraat kararı Malta'yı karıştırdı

Beraat kararı Galizia'nın ailesi ve basın örgütleri tarafından öfkeyle karşılandı.

Gazetecinin oğlu Matthew Caruana Galizia sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Jüri üyelerinin aldığı bu korkunç kararın etkisini ülkemiz belki de hiçbir zaman atlatamayacak. Adaleti sağlama konusunda büyük bir sorumluluk taşıyorlardı, ancak ellerini yıkıp kenara çekildiler" ifadelerini kullandı.

Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü karardan dolayı "büyük bir infial" duyduğunu açıklarken, Avrupa Parlamentosu Başkanı ve eski Maltalı siyasetçi Roberta Metsola adalet arayışının süreceğini duyurdu.

Metsola sosyal medya paylaşımında, "Seni gündüz vakti, ailenin evinin önünde katlettiklerinde, bu cinayetin örtbas edilmesine izin vermeyeceğimize söz vermiştik. Bu söz bugün de geçerlidir. Vazgeçmeyeceğiz ve teslim olmayacağız" dedi.

Mayıs ayında yeniden iktidara gelen Başbakan Robert Abela karar hakkında doğrudan yorum yapmazken, hükümet Çarşamba gecesi yayımladığı açıklamada sağduyu çağrısında bulunarak, "Bu hassas dönemde hükümet, yarardan çok zarar getirebilecek kamuoyu açıklamaları konusunda ihtiyatlı olunmasını talep etmektedir" mesajını verdi.

Muhalefetteki Milliyetçi Parti ise gece saatlerinde Abela'nın makamı önünde sessiz bir protesto düzenledi.

Parti lideri Alex Borg, parlamentonun yaz tatilini yarıda keserek acil toplanması çağrısında bulundu.