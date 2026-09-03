Gazeteci cinayeti davasındaki beraat kararı Malta'yı karıştırdı
03.09.2026 15:55
Malta'da araştırmacı gazeteci Daphne Caruana Galizia'nın 2017 yılında uğradığı bombalı suikastın azmettiricisi olmakla suçlanan iş insanı Yorgen Fenech beraat etti.
Malta'da araştırmacı gazeteci ve yolsuzlukla mücadele aktivisti Daphne Caruana Galizia'nın 2017 yılında bombalı saldırıyla öldürülmesine ilişkin davada, cinayeti azmettirmekle suçlanan iş insanı Yorgen Fenech hakkında beraat kararı verildi.
Dün akşam saatlerinde açıklanan jüri kararının ardından ülkede gerilim tırmanırken Malta hükümeti sükunet çağrısında bulundu.
Otel ve kumarhane yatırımlarını içeren bir emlak imparatorluğunun varisi olan Fenech, Valletta'daki mahkemede görülen davada, cinayete iştirak ve cinayet amaçlı suç örgütü kurma suçlamalarından sekize karşı bir jüri oyuyla aklandı.
Savcılık, hukuki usullere ilişkin istisnai durumlar haricinde jürinin beraat kararına itiraz edemiyor.
Davanın hakimi Edwina Grima, üçüncü kişilere karşı cezai kovuşturma açılıp açılmayacağının tespiti için dava dosyasındaki delillerin Emniyet Genel Müdürlüğüne gönderilmesine hükmetti.
Temmuz ayında başlayan duruşmalarda iddia makamı, Fenech'in kendisi ve bir aile üyesi hakkında ifşa edici bilgiler yayınlamak üzere olan Caruana Galizia'yı bu nedenle susturmak istediğini ileri sürmüştü.
Fenech ise savunmasında suikast planının arkasında eski Başbakan Joseph Muscat'ın özel kalem müdürü Keith Schembri'nin bulunduğunu iddia etti. Schembri söz konusu suçlamayı reddetti.
2019 yılı sonunda yatıyla Malta'dan ayrılmaya çalışırken gözaltına alınan Fenech, suikastın planlayıcısı olduğu iddiasıyla yargılanıyordu.
AİLE TEPKİ GÖSTERDİ, ULUSLARARASI TOPLUMDAN ÇAĞRILAR YÜKSELDİ
Beraat kararı Galizia'nın ailesi ve basın örgütleri tarafından öfkeyle karşılandı.
Gazetecinin oğlu Matthew Caruana Galizia sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Jüri üyelerinin aldığı bu korkunç kararın etkisini ülkemiz belki de hiçbir zaman atlatamayacak. Adaleti sağlama konusunda büyük bir sorumluluk taşıyorlardı, ancak ellerini yıkıp kenara çekildiler" ifadelerini kullandı.
Sınır Tanımayan Gazeteciler (RSF) örgütü karardan dolayı "büyük bir infial" duyduğunu açıklarken, Avrupa Parlamentosu Başkanı ve eski Maltalı siyasetçi Roberta Metsola adalet arayışının süreceğini duyurdu.
Metsola sosyal medya paylaşımında, "Seni gündüz vakti, ailenin evinin önünde katlettiklerinde, bu cinayetin örtbas edilmesine izin vermeyeceğimize söz vermiştik. Bu söz bugün de geçerlidir. Vazgeçmeyeceğiz ve teslim olmayacağız" dedi.
Mayıs ayında yeniden iktidara gelen Başbakan Robert Abela karar hakkında doğrudan yorum yapmazken, hükümet Çarşamba gecesi yayımladığı açıklamada sağduyu çağrısında bulunarak, "Bu hassas dönemde hükümet, yarardan çok zarar getirebilecek kamuoyu açıklamaları konusunda ihtiyatlı olunmasını talep etmektedir" mesajını verdi.
Muhalefetteki Milliyetçi Parti ise gece saatlerinde Abela'nın makamı önünde sessiz bir protesto düzenledi.
Parti lideri Alex Borg, parlamentonun yaz tatilini yarıda keserek acil toplanması çağrısında bulundu.
AZMETTİRİCİYE ULAŞILAMADI
Cinayetin üzerinden yaklaşık dokuz yıl geçmesine rağmen Malta yargısı suikast emrinin asıl kim tarafından verildiğini kesinleştiremedi.
Daha önceki yargılamalarda cinayeti işleyen üç kişi ile bombayı temin eden iki kişi mahkum edilmişti ve halen uzun süreli hapis cezalarını çekiyor.
53 yaşındaki Caruana Galizia, 16 Ekim 2017'de evinin yakınlarında aracına yerleştirilen bombanın infilak etmesi sonucu yaşamını yitirmişti.
Gazeteci, ölümünden yarım saat önce blogunda yazdığı son yazıda, "Nereye baksanız dolandırıcılar var. Durum umutsuz" ifadelerine yer vermişti.
26 Ağustos 1964 doğumlu olan Caruana Galizia, The Sunday Times of Malta ve The Malta Independent gibi yayın organlarında köşe yazarlığı yapmıştı.
Ancak yarım milyon nüfuslu adada yaklaşık 400 bin okuyucuya ulaşan "Running Commentary" adlı kişisel blogu sayesinde uluslararası çapta tanındı ve "tek kişilik WikiLeaks" olarak anıldı.
70 bin paravan şirketin kayıtlı bulunduğu ve dünyanın önde gelen kumar şirketlerinin merkezlerine ev sahipliği yapan Malta'da bakanları ve iş insanlarını hedef alan gazetecinin ölümü, devletin üst kademelerindeki yolsuzlukları açığa çıkararak siyasi krize yol açmıştı.
Eski Başbakan Joseph Muscat, cinayet soruşturmasına müdahale etmek ve yakın çevresini korumakla suçlanmasının ardından 2020'de istifa etmek zorunda kalmıştı.
Muscat'ın İşçi Partisi krizin ardından iktidarını korumuş, halefi Robert Abela bu yıl yapılan seçimlerde rahat bir zafer elde etmişti.
Geride bıraktığı eşi ve üç oğlu yıllardır adalet mücadelesini sürdürürken, Caruana Galizia'nın bıraktığı belgeler susturulan gazetecilerin araştırmalarını devam ettiren sivil toplum kuruluşu Forbidden Stories'in çatısı altında bir araya gelen 18 medya kuruluşundan 45 gazeteci tarafından "Daphne Projesi" kapsamında incelenmeye devam ediyor.