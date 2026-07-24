Gazeteye ilan verip eşini aldattığını itiraf etmişti. Milyarlık hesaplaşmada karar günü

Ülke kamuoyunda "yüzyılın boşanması" olarak adlandırılan süreç, eski bir devlet başkanı ailesini, aşk üçgenini, örtülü ödenek iddialarını ve ülkenin en büyük teknoloji gruplarından birinin kontrol mücadelesini bir araya getiriyor.

Chey Tae-won ile Roh Soh-yeong, 1988 yılında, Roh'un babasının devlet başkanlığı koltuğuna oturmasından birkaç ay sonra Mavi Ev'de (Cheongwadae) düzenlenen ve döneminde "yüzyılın düğünü" olarak anılan bir törenle evlendi. Çiftin bu evlilikten üç çocuğu var.

İlişkideki ilk büyük kırılma, Chey Tae-won'un 2015 yılında bir gazeteye gönderdiği üç sayfalık açık mektupla yaşandı.

New York Post gazetesinin haberine göre mektubunda evliliğinin tamir edilemez şekilde bozulduğunu, bir başkasına aşık olduğunu ve bu ilişkiden bir çocuk sahibi olduğunu belirten Chey, "temiz bir bitiş" istediğini duyurdu.

Chey, mektubunda Lev Tolstoy'un Anna Karenina romanının "Bütün mutlu aileler birbirine benzer; her mutsuz aileninse kendine özgü bir mutsuzluğu vardır" şeklindeki ünlü giriş cümlesine atıfta bulundu.

Roh Soh-yeong başlangıçta aileyi koruma gerekçesiyle boşanmayı reddetti.

Ancak daha sonra tutumunu değiştirerek, eşinin arzuladığı "mutluluğun" peşinden gitmesine izin vermenin doğru olabileceğini kaydetti.