Gazeteye ilan verip eşini aldattığını itiraf etmişti. Milyarlık hesaplaşmada karar günü
24.07.2026 11:29
Eşini aldattığını ve bu ilişkiden çocuk sahibi olduğunu gazeteye verdiği ilanla itiraf eden SK Group Yönetim Kurulu Başkanı Chey Tae-won ile eski devlet başkanının kızı Roh Soh-yeong arasındaki tarihi boşanma davasında temyiz kararı bekleniyor.
Güney Kore'nin önde gelen sanayi gruplarından SK Group'un 65 yaşındaki Yönetim Kurulu Başkanı Chey Tae-won ile eski eşi Roh Soh-yeong arasındaki boşanma davasında nihai karara varılıyor.
Evlilik dışı bir ilişkisi ve bu ilişkiden bir çocuğu olduğunu kamuoyuna açıklayan yapay zeka çip milyarderi Chey, eski eşine yaklaşık 1 milyar dolar tazminat ödeme riskiyle karşı karşıya.
Hukuki süreç, Nvidia'nın yapay zeka sistemlerine bellek çipi sağlayan SK Hynix şirketinin hisse değerindeki devasa artışla yeni bir boyut kazandı.
Geçen yılın başından itibaren hisse değerini yaklaşık on katına çıkaran çip üreticisinin gösterdiği bu performans, Chey'in kişisel servetini iki katından fazla artırarak yaklaşık 5 milyar dolar seviyesine taşıdı.
Eski Güney Kore Devlet Başkanı Roh Tae-woo'nun kızı olan Roh Soh-yeong, Chey'in varlıklarının yarısını talep ediyor. Roh'un avukatları, mal paylaşımının holding hisselerinin bugünkü rekor piyasa değerleri üzerinden hesaplanmasını istiyor.
Hukuk uzmanları, temyiz mahkemesinin bu talebi haklı bulması halinde ödeme miktarının 1 milyar dolara yaklaşacağını ve bu durumun Chey'in holding üzerindeki sevk ve idare yetkisini zayıflatabileceğini kaydediyor.
Davadaki kararın bugün açıklanması bekleniyor.
YÜZYILIN DÜĞÜNÜNDEN SKANDALLAR ZİNCİRİNE
Ülke kamuoyunda "yüzyılın boşanması" olarak adlandırılan süreç, eski bir devlet başkanı ailesini, aşk üçgenini, örtülü ödenek iddialarını ve ülkenin en büyük teknoloji gruplarından birinin kontrol mücadelesini bir araya getiriyor.
Chey Tae-won ile Roh Soh-yeong, 1988 yılında, Roh'un babasının devlet başkanlığı koltuğuna oturmasından birkaç ay sonra Mavi Ev'de (Cheongwadae) düzenlenen ve döneminde "yüzyılın düğünü" olarak anılan bir törenle evlendi. Çiftin bu evlilikten üç çocuğu var.
İlişkideki ilk büyük kırılma, Chey Tae-won'un 2015 yılında bir gazeteye gönderdiği üç sayfalık açık mektupla yaşandı.
New York Post gazetesinin haberine göre mektubunda evliliğinin tamir edilemez şekilde bozulduğunu, bir başkasına aşık olduğunu ve bu ilişkiden bir çocuk sahibi olduğunu belirten Chey, "temiz bir bitiş" istediğini duyurdu.
Chey, mektubunda Lev Tolstoy'un Anna Karenina romanının "Bütün mutlu aileler birbirine benzer; her mutsuz aileninse kendine özgü bir mutsuzluğu vardır" şeklindeki ünlü giriş cümlesine atıfta bulundu.
Roh Soh-yeong başlangıçta aileyi koruma gerekçesiyle boşanmayı reddetti.
Ancak daha sonra tutumunu değiştirerek, eşinin arzuladığı "mutluluğun" peşinden gitmesine izin vermenin doğru olabileceğini kaydetti.
GİZLİ FON İDDİALARI
Aşk üçgeninin merkezinde yer alan 50 yaşındaki Kim Hee-young, Chey'in uzun süredir birlikte olduğu partneri konumunda bulunuyor.
İngilizce "Chloe" adını da kullanan Kim, çiftin ortaklaşa kurduğu bir hayır vakfının başkanlığını yürütüyor ve resmi etkinliklerde Chey'in yanında yer alıyor.
Roh Soh-yeong, evlilik dışı ilişki nedeniyle Kim Hee-young aleyhine açtığı manevi tazminat davasını kazandı.
Mahkeme, söz konusu ilişkinin ve evlilik dışı doğan çocuğun Roh'a duygusal zarar verdiğine ve taraflar arasındaki güveni yıktığına hükmederek Kim'i yaklaşık 1,5 milyon dolar tazminat ödemeye mahkum etti.
Hukuki mücadele ilerleyen safhalarda SK Group'un kuruluş ve büyüme sermayesinin kaynağına ilişkin bir tartışmaya dönüştü.
Roh'un avukatları, müvekkillerinin annesi tarafından tutulduğu belirtilen ve SK'nin eski adı olan "Sunkyong" ibaresinin yanında "30 milyar won" (yaklaşık 23 milyon dolar) notunun yer aldığı el yazısı bir belgeyi mahkemeye sundu.
Söz konusu belgenin, eski Devlet Başkanı Roh Tae-woo'nun Chey'in babasına secretly finansman sağladığı ve holdingin büyümesine katkıda bulunduğu iddialarını desteklediği öne sürüldü.
Chey Tae-won'un avukatları ise SK'nin bu tür bir fon almadığını savunarak iddiaları reddetti.
HİSSELERİN DEĞERLEMESİ DÜĞÜM NOKTASI OLDU
Temyiz mahkemesi daha önce Chey'in varlıklarının yüzde 35'ini eski eşine devretmesine karar vermiş, bu oran o dönemde yaklaşık 1 milyar dolara karşılık gelmişti.
Ancak Güney Kore Yargıtayı boşanmayı onaylamakla birlikte, iddia edilen yasa dışı başkanlık parasının mal paylaşımına esas alınamayacağına hükmederek tazminat dosyasını alt mahkemeye geri gönderdi.
Yeniden görülen davada ana tartışma noktasını, Chey Tae-won'un servetinin hangi tarihli piyasa değeri üzerinden hesaplanacağı sorusu oluşturuyor.
Chey, değerlemenin yapay zeka sektöründeki patlamadan ve hisse artışlarından önceki alt seviyelerden yapılmasını talep ediyor.
Roh tarafı ise mevcut yüksek piyasa rayiçlerinin baz alınmasında ısrar ediyor.
Hukuki süreç devam ederken Roh Soh-yeong, 37 yıl boyunca yaşadığı ve üç çocuğunu büyüttüğü evini boşaltmaya başladı.
Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Roh, düğün elbisesinin fotoğraflarını ve çocuklarının küçükken yaptığı, üzerinde kalpler, yıldızlar ve "Gerçek aşk" yazısı bulunan bir posteri kamuoyuyla paylaştı.