Gazze'de 3 yıldır süren saldırılarda en ağır bedeli bebekler ve çocuklar ödedi

Çocukların yaşam hakkının elinden alındığı Gazze'de hayatta kalabilenler de açlık ve yetersiz beslenmeyle mücadele etmek zorunda bırakıldı.

Raporda, beş yaş altı yaklaşık 300 bin çocuğun yetersiz beslenme çektiği belirtildi.

Son olarak raporda, yaşam savaşının en zayıf ve hassas halkası olan çocuklara yönelik her türlü hukukun çiğnendiği Gazze Şeridi'nde İsrail'in işlediği savaş suçları ve aldığı canlar için uluslararası topluma bağımsız ve şeffaf soruşturma yürütülmesi çağrısı yapıldı.

Daha fazla çocuğun ölmemesi, daha fazla can kaybı yaşanmaması için gerekli gıda malzemeleri ile ilaçların temin edilmesi ve bölgeye insani yardımların girişinin sağlanması amacıyla harekete geçme çağrısında bulunuldu.

Bunun yanı sıra hasta ve yaralı çocukların yurt dışında tedavisi için bölgeden çıkarılmasının sağlanması gerektiği vurgulandı.​​​​​​​

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 74 binden fazla kişi hayatını kaybederken, 175 binden fazla kişi yaralandı. Enkaz altında hala binlerce cenazenin bulunduğu belirtiliyor.