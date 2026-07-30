Gazze'de bir meslek yok oluyor. 30 bin tane vardı, geriye 700'ü kaldı

Gazze'de iki yılı aşkın süredir devam eden savaş, yalnızca evleri ve tarım alanlarını değil, bal üretimini de ağır şekilde etkiledi. Binlerce kovanın yok olduğu bölgede arıcılar, yıkıntılar arasında yeniden üretime başlayabilmek için mücadele veriyor.

Savaşta hasar görmüş bir binanın çatısında arılarıyla ilgilenen 49 yaşındaki arıcı İbrahim el-Dabba, "Arılar ağaçlara ihtiyaç duyar. Biz ise artık onları molozların arasında yetiştiriyoruz." diyerek yaşanan zorlukları anlattı.