Gazze'de saldırılardan kaçan binlerce ailenin çadırını sel bastı
07.11.2026 11:47
İsrail'in abluka ve saldırıları altındaki Gazze Şeridi'nde başlayan şiddetli yağışlar, yerinden edilen sivillerin derme çatma çadırlarını sular altında bıraktı.
İsrail'in saldırıları ve yıllardır süren ablukası nedeniyle ağır bir insani krizin yaşandığı Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağışlar, yerinden edilen binlerce sivilin derme çatma barınaklarını sular altında bıraktı.
Bölge genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası ve aralıksız süren sağanak, evleri yıkıldığı için naylon branda ile kumaş parçalarından kurulan çadırlara sığınan ailelerin yaşam mücadelesini ağırlaştırdı.
Yerel kaynakların aktardığına göre, Gazze kent merkezindeki liman çevresinde kurulan kamplarda yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çok sayıda çadırı doğrudan yağmur suları bastı.
Barınaklarına su dolan bölge sakinleri, gece boyunca yataklarını, kıyafetlerini ve yanlarında kalan sınırlı sayıdaki kişisel eşyalarını çamurdan kurtarmaya çalıştı.
Baskınlar sadece kıyı şeridiyle sınırlı kalmadı; Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinin batısı ile Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde kurulan barınma alanları da suyla kaplandı.
Kuzey kesimde bulunan Cibaliya ve Beyt Lahiya bölgelerinde hayata tutunmaya çalışan ailelerin çadırları da şiddetli yağışlar ve rüzgar sebebiyle ciddi hasar gördü.
Sığınabilecekleri herhangi bir alternatif barınma imkanına sahip olmayan anne ve babalar, çocuklarını su baskınlarından ve soğuk havadan korumakta büyük güçlük çekiyor.
YIKILAN ALTYAPI SU TAHLİYESİNİ ENGELLİYOR
Gazze'de yıllardır aralıksız uygulanan abluka ve askeri saldırıların yol açtığı geniş çaplı yıkım, yerinden edilen yüz binlerce insanın barınma krizini her geçen gün derinleştiriyor.
İsrail'in insani yardım tırlarının girişine uyguladığı katı kısıtlamalar sebebiyle bölgeye yeni çadır, su geçirmez branda ve konteyner gibi temel barınma gereçleri sokulamıyor.
Bombardımanlar sonucunda kanalizasyon, drenaj ve temel kentsel hizmet tesislerinin neredeyse tamamen çökmesi, sokaklarda biriken yağmur sularının tahliye edilmesini imkansız kılıyor.
Altyapının çalışmaması sebebiyle biriken sular, yıpranmış ve su geçiren bez çadırlarda barınan aileleri sel ve su baskınları karşısında bütünüyle savunmasız bırakıyor.
Hava sıcaklıklarının hızla düşmesi, bölgede yakıt, soba ve ısınma araçlarının bulunmaması sebebiyle özellikle bebekler, küçük çocuklar ve kronik hastalığı olan yaşlılar hayati bir donma tehlikesiyle karşılaşıyor.
GÖZLEMEVİ: GAZZE'DE 2 MİLYON İNSAN İÇİN FELAKET KAPIDA
Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları Gözlemevi, hava sıcaklığındaki düşüş ve sağanak yağışların yerinden edilmiş kitleler için büyük bir insani felakete dönüşeceği uyarısını paylaştı.
Gözlemevinin yazılı açıklamasında, yüz binlerce ailenin özellikle sel riski taşıyan alçak arazilerde, su geçiren ve yırtılmış derme çatma çadırlarda kalmaya mahkum edildiği bildirildi.
Açıklamada, Gazze Şeridi genelinde yaklaşık 2 milyon Filistinlinin acil barınma desteğine muhtaç durumda olduğu kaydedildi.
Bölgedeki ölümcül tablonun önüne geçebilmek adına kente acil koduyla en az 200 bin yeni çadır ve 1 milyon su geçirmez branda ulaştırılması gerektiği vurgulandı.
Gözlemevi ayrıca, tahliye altyapısının yokluğu ile barınma malzemesi eksikliğinin birleştiği kış şartlarında, savunmasız sivillerin yaşam hakkının doğrudan tehlikeye girdiğini duyurdu.