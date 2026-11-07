Gazze'de saldırılardan kaçan binlerce ailenin çadırını sel bastı

İsrail'in saldırıları ve yıllardır süren ablukası nedeniyle ağır bir insani krizin yaşandığı Gazze Şeridi'nde etkili olan şiddetli yağışlar, yerinden edilen binlerce sivilin derme çatma barınaklarını sular altında bıraktı.

Bölge genelinde etkisini artıran soğuk hava dalgası ve aralıksız süren sağanak, evleri yıkıldığı için naylon branda ile kumaş parçalarından kurulan çadırlara sığınan ailelerin yaşam mücadelesini ağırlaştırdı.

Yerel kaynakların aktardığına göre, Gazze kent merkezindeki liman çevresinde kurulan kamplarda yerinden edilmiş Filistinlilerin kaldığı çok sayıda çadırı doğrudan yağmur suları bastı.

Barınaklarına su dolan bölge sakinleri, gece boyunca yataklarını, kıyafetlerini ve yanlarında kalan sınırlı sayıdaki kişisel eşyalarını çamurdan kurtarmaya çalıştı.

Baskınlar sadece kıyı şeridiyle sınırlı kalmadı; Gazze Şeridi'nin orta kesiminde yer alan Deyr el-Belah kentinin batısı ile Nusayrat Mülteci Kampı'nın kuzeyinde kurulan barınma alanları da suyla kaplandı.

Kuzey kesimde bulunan Cibaliya ve Beyt Lahiya bölgelerinde hayata tutunmaya çalışan ailelerin çadırları da şiddetli yağışlar ve rüzgar sebebiyle ciddi hasar gördü.

Sığınabilecekleri herhangi bir alternatif barınma imkanına sahip olmayan anne ve babalar, çocuklarını su baskınlarından ve soğuk havadan korumakta büyük güçlük çekiyor.