Gazze'ye gemi sözü vermişti. İsrail'den Fransız solunun liderine giriş yasağı

İsrail'i sıkça eleştiren ve ülkeyi ziyaret etmeye yönelik görünürde bir planı olmayan Mélenchon, geçen cumartesi günü seçim kampanyası konuşması yaptı.

Mélenchon bu konuşmasında, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Fransa'nın hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da "Filistinlileri desteklemek için doğrudan harekete geçeceğini" söyledi.

Fransız siyasetçi, Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırmayı amaçlayan aktivist gruplara değinerek, "Fransız gemileri, tıpkı İtalya ve İspanya'nın gemileri gibi, gerekirse halkların haklarını savunmak için harekete geçen vatandaşların oluşturduğu filolara eşlik edecektir" diye konuştu.

Giriş yasağı kararının açıklanmasının ardından Franceinfo radyosuna konuşan Mélenchon, İsrail hükümetinin kendisine yönelik bu tavrına tepki gösterdi.

Mélenchon radyoya verdiği demeçte, "Girmek için başvurmadığım bir bölgeye girişim yasaklandı. İsrail hükümetinin beni bu şekilde hedef almasından esef duyuyorum" ifadelerini kullandı.