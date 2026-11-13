Gazze'ye gemi sözü vermişti. İsrail'den Fransız solunun liderine giriş yasağı
13.11.2026 13:38
İsrail, seçilmesi halinde Gazze'ye yardım götüren filolara Fransız gemilerinin eşlik edeceğini söyleyen solcu cumhurbaşkanı adayı Jean-Luc Mélenchon'un ülkeye girişini yasaklayacağını açıkladı.
İsrail, Fransa'da cumhurbaşkanı adayı olan sol siyasetçi Jean-Luc Mélenchon ile partisinin meclis grup başkanı Mathilde Panot'nun ülkeye girişini yasaklayacağını duyurdu.
İsrail Dışişleri Bakanlığı, dün yaptığı açıklamada, bu kararın Mélenchon'un seçilmesi halinde Gazze'ye yardım ulaştırmayı hedefleyen aktivistlere Fransız gemilerinin eşlik edeceğine dair sözleri üzerine alındığını bildirdi.
Bakanlık, solcu Boyun Eğmeyen Fransa (La France Insoumise) partisinin "İsrail karşıtı aşırıcı tutumunu" ve parti yöneticilerinin "kabul edilemez açıklamalarını" yasağın gerekçesi olarak gösterdi.
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ise İsrail hükümetinin aldığı bu giriş yasağı kararını "demagojik" olarak niteleyerek eleştirdi.
Fransa yönetimi, İsrail'in bu adımından bir gün önce işgal altındaki Batı Şeria'daki yerleşimleri temsil eden bir kurumun başkanına ülkeye giriş izni vermediğini doğrulamıştı.
İSRAİL DIŞİŞLERİ'NDEN "KAN İFTİRASI" SUÇLAMASI
İsrail Dışişleri Bakanlığının perşembe günü yayımladığı açıklamada, hem Mélenchon'un hem de Panot'nun İsrail'e yönelik "kan iftiraları" yayan ifadeler kullandığı öne sürüldü.
Bakanlık ayrıca Mélenchon'un Gazze'ye doğru yola çıkan yasa dışı filolara Fransız gemilerinin eşlik etmesi yönünde çağrı yaptığını belirtti.
İsrail'in kendi vatandaşlarına ve ülkeye yönelik tehditlere karşı tavrının net olduğunu savunan bakanlık, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"İsrail kendisine zarar vermeye çalışanlara kararlılıkla karşılık verecek ve İsrail aleyhinde hareket edenlerle vatandaşlarına karşı kışkırtıcılık yapan kişilerin ülkeye girmesine izin vermeyecektir."
MELENCHON SEÇİLİRSE GAZZE FİLOLOLARINA ESKORT SÖZÜ VERMİŞTİ
İsrail'i sıkça eleştiren ve ülkeyi ziyaret etmeye yönelik görünürde bir planı olmayan Mélenchon, geçen cumartesi günü seçim kampanyası konuşması yaptı.
Mélenchon bu konuşmasında, cumhurbaşkanı seçilmesi durumunda Fransa'nın hem Gazze'de hem de Batı Şeria'da "Filistinlileri desteklemek için doğrudan harekete geçeceğini" söyledi.
Fransız siyasetçi, Gazze Şeridi'ne yardım ulaştırmayı amaçlayan aktivist gruplara değinerek, "Fransız gemileri, tıpkı İtalya ve İspanya'nın gemileri gibi, gerekirse halkların haklarını savunmak için harekete geçen vatandaşların oluşturduğu filolara eşlik edecektir" diye konuştu.
Giriş yasağı kararının açıklanmasının ardından Franceinfo radyosuna konuşan Mélenchon, İsrail hükümetinin kendisine yönelik bu tavrına tepki gösterdi.
Mélenchon radyoya verdiği demeçte, "Girmek için başvurmadığım bir bölgeye girişim yasaklandı. İsrail hükümetinin beni bu şekilde hedef almasından esef duyuyorum" ifadelerini kullandı.
PARİS YÖNETİMİ İSRAİL'İN KARARINI "DEMAGOJİK" OLARAK NİTELEDİ
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot, X sosyal medya platformu üzerinden yaptığı paylaşımda İsrail'in yasak kararına karşı çıktı.
Fransız diplomasisinin başındaki isim, İsrail hükümetinin tutumunun aşırı solcu partinin işine yaradığını savundu.
Barrot paylaşımında, "Uluslararası hukuku defalarca ihlal eden bir hükümetten gelen bu demagojik karar, Boyun Eğmeyen Fransa gibi İsrail-Filistin çatışmasını istismar ederek beslenenlerin ekmeğine yağ sürüyor" dedi.
Barrot aynı mesajda Fransa'nın bölgedeki diplomatik önceliklerini de hatırlatarak, "Fransa, iki devletli çözüm ve İsrail ile Filistin halklarının barış içinde bir arada yaşaması için yorulmadan çalışmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
İSRAİL DAHA ÖNCE İNGİLİZ MİLLETVEKİLLERİNE DE YASAK GETİRMİŞTİ
İsrail yönetimi, Hamas'ın Gazze'de kontrolü ele geçirdiği 2007 yılından bu yana bölgeye abluka uyguluyor.
7 Ekim 2023'te Filistinli grupların saldırısı ve beraberinde Gazze'yi hedef alan soykırım harekatının ardından İsrail, Gazze'ye giriş noktalarındaki denetimleri daha da artırdı.
İsrail'in uyguladığı bu ablukayı kırmak amacıyla bugüne kadar çok sayıda deniz filosu bölgeye ulaşmaya çalıştı.
Bu yılın başlarında İsrail güçlerince durdurulan bir filoda yer alan bazı aktivistler, gözaltında tutuldukları sırada İsrailli yetkililerin kendilerine fiziksel veya cinsel istismar uyguladığını öne sürdü.
İsrail hükümeti ise aktivistlerin dile getirdiği bu istismar suçlamalarını reddetti.
İsrail daha önce de Londra yönetiminin Batı Şeria'daki yerleşim yerlerinden gelen ürünlere yaptırım uygulamasını gerekçe göstererek bazı İngiliz siyasetçilere benzer yaptırımlar uygulamıştı.
Bu kapsamda aralarında İsrail politikalarını açıkça eleştiren isimlerden biri olan Jeremy Corbyn'in de yer aldığı bir dizi İngiliz solcu milletvekilinin ülkeye girişi yasaklanmıştı.