George Clooney, Venedik'te Trump yönetimini eleştirdi. "Ülkeyi liyakatsizler yönetiyor"

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Kanadalı bir kadın askerin fiziksel görünümüyle alay ettiği sosyal medya paylaşımına işaret eden Clooney, "Bütün bunlardaki edep duygusu nerede? Yaşananlardan utanç duyuyorum ama bunu atlatacağız" dedi.

Ülke tarihinin 1968 gibi diğer karanlık dönemlerini de hatırladığını vurgulayan oyuncu, kasım ayındaki ara seçimlerin bir denge ve denetleme sağlayabileceğini, 2028'de ise normale dönülebileceğini savundu.