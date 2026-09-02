George Clooney, Venedik'te Trump yönetimini eleştirdi. "Ülkeyi liyakatsizler yönetiyor"
02.09.2026 16:22
Venedik Film Festivali'nde Yaşam Boyu Başarı Ödülü alan aktör George Clooney, Trump yönetimini en liyakatsiz kişilerin iktidarı anlamına gelen "kakistokrasi" sözüyle eleştirdi.
Dünyanın en eski film festivali olan Venedik Film Festivali'nin açılış gününde Yaşam Boyu Başarı dalında Altın Aslan ile onurlandırılan George Clooney, düzenlediği basın toplantısında ABD hükümetine yönelik sert eleştirilerde bulundu.
Donald Trump yönetimi altındaki ABD'nin talihsiz bir dönemden geçtiğini belirten 65 yaşındaki aktör, mevcut durumu liyakatsiz kişilerin iktidarı anlamına gelen "kakistokrasi" kavramıyla tanımladı.
ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth'in Kanadalı bir kadın askerin fiziksel görünümüyle alay ettiği sosyal medya paylaşımına işaret eden Clooney, "Bütün bunlardaki edep duygusu nerede? Yaşananlardan utanç duyuyorum ama bunu atlatacağız" dedi.
Ülke tarihinin 1968 gibi diğer karanlık dönemlerini de hatırladığını vurgulayan oyuncu, kasım ayındaki ara seçimlerin bir denge ve denetleme sağlayabileceğini, 2028'de ise normale dönülebileceğini savundu.
12 Eylül'e kadar sürecek olan festival, büyük Hollywood stüdyolarının bütçe kaygısıyla özel gösterimleri tercih etmesi nedeniyle bu yıl bağımsız yapımlara ve biyografik belgesellere ağırlık veriyor.
Açılışını Danny Boyle'un Rupert Murdoch'ın yükselişini anlatan filmiyle yapan festivalde, Elon Musk hakkında hazırlanan dört saatlik belgesel de yarışma dışı seçkide yer alıyor.
Musk'ın "karalama projesi" olarak nitelediği belgeselin yönetmeni Alex Gibney ise yapımın iş insanına yalın bir bakış sunduğunu ifade ediyor.
Festival programında Ortadoğu ve Filistin meselesini ele alan yapımlar da öne çıkıyor.
Ana yarışmadaki tek belgesel olan ve İsrailli yönetmenler Yuval Abraham ile Rachel Szor'un imzasını taşıyan "Naza", İsrail güçlerinin Gazze'de sivilleri öldürmesini konu alıyor.
Festivalin sanat yönetmeni Alberto Barbera, Filistin meselesi ile İran'daki durumu ele alan en az dört yapımın gösterileceğini belirterek sinema yoluyla Gazze ve Ortadoğu'da yaşananların konuşulmasının hayati olduğunu açıkladı.
2023'te katıldığı Filistin'e destek mitinginin ardından Hollywood ajansı UTA tarafından işine son verilen Susan Sarandon da İtalyan yönetmen Andrea Pallaoro'nun festivalde gösterilen yeni filminde yer alıyor.