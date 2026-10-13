Gıda krizinde milyonlarca insanı besleyebilir. Mucize bitki sadece bir ülkede yetişiyor

Dünya genelinde pirinç, buğday ve mısır küresel kalori ihtiyacının yarısından fazlasını karşılarken, Doğu Afrika ülkesi Etiyopya 'da 20 milyondan fazla insanı besleyen devasa bir bitki küresel tarım çevrelerinin dikkatini çekiyor.

Boyu 10 metreye kadar ulaşabilen ve halk arasında "açlık karşıtı ağaç", "mucize ürün" ya da "steroidli muz " olarak anılan enset, yüksek verimi ve zorlu iklim koşullarına dayanıklılığıyla öne çıkıyor.

İngiltere'deki Londra Kraliyet Botanik Bahçeleri (Kew) bünyesinde çalışan koruma biyoloğu James Borrell, CNN International televizyonuna yaptığı açıklamada, bitkinin uyum yeteneğini olağanüstü olarak nitelendirdi.

Borrell, türün geniş kitlelerce tanınmamasını şaşırtıcı bulduğunu dile getirdi.

“YALANCI MUZ”

Yabani türleri Sudan'dan Mozambik'e kadar uzanan geniş Afrika coğrafyasında yetişmesine karşın enset, yalnızca Etiyopya'da tarımsal amaçla yetiştiriliyor.

Üretim sahası ülkenin güneybatısındaki dağlık bölgelerde, deniz seviyesinden 1500 ila 3 bin metre yükseklikteki dar bir hatla sınırlı kalıyor.

Muzgiller (Musaceae) familyasına ait olan enset, dış görünüşüyle ağacı andırsa da odunsu gövdesi olmayan dev bir otsu bitki özelliği taşıyor.

Bitkinin sıkıca kenetlenen yaprak saplarından oluşan gövdesi ile devasa bir yumruyu andıran toprak altı kökleri ezilip mayalanarak yer altı çukurlarında fermente ediliyor.

Üç ay ile iki yıl arasında süren bu fermantasyonun ardından, Etiyopya'da temel gıda maddesi sayılan ve ekmeğe benzeyen "kocho" hazırlanıyor.

Ezme işlemi sırasında süzülen nişastalı sıvıdan ise çorba ve hamur işlerinde kullanılan beyaz bir toz elde ediliyor.

Bitkinin sarı ve turuncu renkli meyveleri ise sert siyah tohumlarla kaplı olduğu için tüketilmiyor. Bu nedenle enset halk arasında "yalancı muz" adıyla da anılıyor.