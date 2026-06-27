Pekin'de gizemli kaza. Küçük uçak başkentin en yüksek gökdelenine çarptı, görüntüler yok edildi

108 katı yer üstünde, yedi katı yer altında bulunan ve yaklaşık 12 bin ofis çalışanına ev sahipliği yapan CITIC Tower, Pekin'in simge yapılarından biri olarak biliniyor.

Çin, özellikle başkent Pekin çevresindeki hava sahasında kamu güvenliği gerekçesiyle sıkı uçuş kısıtlamaları uyguluyor. Hükümet, nisan ayında kentte drone satışını yasaklamış ve tüm drone uçuşları için önceden izin alınmasını zorunlu hale getirmişti.

Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili görüntü ve bilgilerin hızla sansürlenmesi, olası bir güvenlik zafiyetinin kamuoyundan gizlenmeye çalışıldığı yönündeki değerlendirmeleri beraberinde getirdi. Yetkililerin cumartesi günü yaptığı açıklamanın Çin medyasında ise neredeyse hiç yer bulmaması dikkat çekti.