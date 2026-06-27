Pekin'de gizemli kaza. Küçük uçak başkentin en yüksek gökdelenine çarptı, görüntüler yok edildi
27.06.2026 15:02
Son Güncelleme: 27.06.2026 15:03
Çin'in başkenti Pekin'de küçük uçağın kentin en yüksek binasına çarpması sonucu pilot hayatını kaybetti, 13 kişi yaralandı. Olayla ilgili görüntülerin ve paylaşımların hızla kaldırılması dikkat çekti.
PİLOT ÖLDÜ, 13 KİŞİ YARALANDI
Çin'in başkenti Pekin'de tek motorlu hafif bir uçağın kentin en yüksek binası olan CITIC Tower'a çarpması sonucu pilot yaşamını yitirdi, 13 kişi ise yaralandı. Çinli yetkililer, nadir görülen kazanın nedenine ilişkin henüz ayrıntılı bilgi paylaşmadı.
EN YÜKSEK BİNAYA ÇARPTI
Görgü tanıkları, cuma günü meydana gelen kazanın ardından 528 metre yüksekliğindeki CITIC Tower'ın önünde uçak enkazı bulunduğunu aktardı.
Olay yerine giden AFP muhabirleri ise binanın üst katlarından birinin camlarında büyük bir delik oluştuğunu bildirdi.
Pekin'in Chaoyang Bölgesi yetkilileri, yerel saatle 17.55'te tek motorlu, iki kişilik hafif bir uçağın binaya çarptığını duyurdu.
Açıklamada, uçakta yalnızca pilotun bulunduğu, pilotun hayatını kaybettiği ve olay yerinde 13 kişinin yaralandığı belirtildi. Yetkililer, kazaya ilişkin soruşturmanın sürdüğünü ifade etti.
BÖLGE GÜVENLİK ÇEMBERİNE ALINDI
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde itfaiye ekiplerinin yerde çıkan küçük çaplı yangına müdahale ettiği, binanın yanında ise uçağa ait olduğu düşünülen parçaların bulunduğu görüldü.
Polis ve sağlık ekipleri kısa sürede olay yerine sevk edilirken, güvenlik güçlerinin çevreyi kapatarak vatandaşların fotoğraf çekmesini engellediği aktarıldı.
Olay yerine gelen bir havacılık meraklısı öğrenci, kazayı sosyal medya grubundan öğrendikten sonra bölgeye gittiğini ancak olayla ilgili görüntü ve paylaşımların kısa süre içinde internetten kaldırıldığını söyledi.
SANSÜR İDDİASI DİKKAT ÇEKTİ
108 katı yer üstünde, yedi katı yer altında bulunan ve yaklaşık 12 bin ofis çalışanına ev sahipliği yapan CITIC Tower, Pekin'in simge yapılarından biri olarak biliniyor.
Çin, özellikle başkent Pekin çevresindeki hava sahasında kamu güvenliği gerekçesiyle sıkı uçuş kısıtlamaları uyguluyor. Hükümet, nisan ayında kentte drone satışını yasaklamış ve tüm drone uçuşları için önceden izin alınmasını zorunlu hale getirmişti.
Kazanın nedeni henüz bilinmezken, olayla ilgili görüntü ve bilgilerin hızla sansürlenmesi, olası bir güvenlik zafiyetinin kamuoyundan gizlenmeye çalışıldığı yönündeki değerlendirmeleri beraberinde getirdi. Yetkililerin cumartesi günü yaptığı açıklamanın Çin medyasında ise neredeyse hiç yer bulmaması dikkat çekti.