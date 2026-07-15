Gökdelenler boş, inşaatlar yarım kaldı: Emlak krizi büyüyor

Dünyanın en yüksek boş gökdeleni unvanına sahip olan ve tamamlandığında çatı havuzu ile lüks bir otele ev sahipliği yapması planlanan yapı, Çin'in liman kenti Tianjin'de yıllardır terk edilmiş halde duruyor.

Yapımına 2008 yılında başlanan 595,5 metre yüksekliğindeki Goldin Finance 117 gökdeleninin inşası, geliştirici firmanın borç batağına düşmesiyle durdu ve proje 18 yıldır tamamlanamadı.

Dev gökdelen, Çin kentlerinde terk edilmiş çok katlı binaların ve konut kulelerinin yükseldiği yıllardır süregelen gayrimenkul krizinin en somut simgelerinden biri olarak kabul ediliyor.

Çin ekonomisinin bir dönem en güçlü motoru olan emlak sektörü, bugün büyümenin önündeki en büyük engellerden birine dönüştü.

Bugün açıklanan resmi verilere göre, Çin ekonomisi ikinci çeyrekte yıllık bazda yüzde 4,3 büyüyerek son üç yıldan uzun sürenin en zayıf performansını gösterdi.

Gökdelenin şantiyesinde çalışan bir işçi, salı günü AFP muhabirine yaptığı açıklamada, "Çok fazla finansman gerektiriyordu, ihtiyaç duyulan sermaye miktarı aşırı büyüktü" dedi.

İşçi, binanın içi tamamlanıp ışıkları yakıldığında geceleri çok daha güzel görüneceğini ekledi.

Binayı ziyaret eden AFP muhabirleri, doğu cephesinin bir kısmının hala açıkta olduğunu ve tepesinde vinçlerin yer aldığını bildirdi.

Gökdelenin inşaatı, Hong Kong merkezli geliştirici şirket Goldin Properties'in 2015 yılındaki Çin borsası çöküşünün ardından finansal darboğaza girmesiyle durdurulmuştu.

Evergrande, Country Garden ve Vanke gibi emlak devleri de borç sorunlarıyla boğuşuyor.

Pekin yönetiminin aşırı borçlanmayı ve spekülasyonu engellemek amacıyla 2020 yılında kredi musluklarını kısması, bu şirketlerin finansmana erişimini zorlaştırmıştı.