Gökyüzü turuncuya büründü. Kanada'daki yangınların dumanı ABD'yi sardı
17.07.2026 13:29
Kanada'da 850'den fazla noktada devam eden orman yangınları hayatı olumsuz etkiliyor. Binlerce kişi için tahliye uyarısı yapıldı. Hükümetten hava desteği talep edildi. Yangınlar nedeniyle Kanada ve ABD'de birçok kent dumanla kaplandı.
KANADA'DA 850 NOKTADA YANGIN VAR
Kanada bir yandan orman yangınlarıyla mücadele ederken bir yandan da yangınların yol açtığı hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor.
Ülkede genelinde 850'den fazla noktada alevlerle mücadele var. Sadece ülkenin güneydoğusundaki Ontario kentinde 130'dan fazla noktada orman yangını devam ediyor.
HALKIN TAHLYESİ İÇİN HAVA DESTEĞİ İSTENDİ
Yetkililer, bu yangınlardan en az 60'ının henüz kontrol altına alınamadığını açıkladı. Federal hükümetten yardım talep edildi.
Özellikle risk altındaki halkın tahliyesi için hava desteği istendi. Yangınlarda neredeyse 2 milyon hektar alan yandı.
DUMAN İKİ ÜLKEYE YAYILDI
Yangından çıkan duman hem Kanada hem de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok kenti olumsuz etkiledi. Toronto'da hava kalitesi riskli seviyeye düştü. Kanada sınırındaki Minnesota, Wisconsin, Michigan ve Illinois'de gökyüzü duman örtüsüyle kaplandı.
NEW YORK HALKINA UYARI
Hava Kalitesi İzleme Kuruluşu IQAir, Chicago ve Detroit'in en kirli şehirler listesinde başı çektiğini açıkladı.
New York'ta halka mümkün olduğunda açık havaya çıkmama çağrısı yapıldı. Belediye Başkanı Zohran Mamdani, aşırı sıcak ve kirli havanın oluşturduğu tehdide dikkat çekti. Kütüphaneler ve tren istasyonları ücretsiz maske dağıtımına başladı.
Kanada'da 2023'te meydana gelen orman yangınlarında 18 milyon hektar alan küle dönmüştü.