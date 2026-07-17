Gökyüzü turuncuya büründü. Kanada'daki yangınların dumanı ABD'yi sardı

Kanada bir yandan orman yangınlarıyla mücadele ederken bir yandan da yangınların yol açtığı hava kirliliği hayatı olumsuz etkiliyor.

Ülkede genelinde 850'den fazla noktada alevlerle mücadele var. Sadece ülkenin güneydoğusundaki Ontario kentinde 130'dan fazla noktada orman yangını devam ediyor.