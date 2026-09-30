Gökyüzünde görsel şölen için geri sayım. Draconid meteor yağmuru geliyor
30.09.2026 14:39
Dünya’nın bir kuyruklu yıldızın arkasında bıraktığı enkaz bulutunun içinden geçmesiyle oluşan meteor yağmurlarından biri daha gökyüzünde görsel şölen sergilemek üzere gün sayıyor.
21P/Giacobini-Zinner kuyruklu yıldızının arkasındaki parçacıkların oluşturduğu Draconid meteor yağmuru 8 Ekim Perşembe'yi 9 Ekim Cuma'ya bağlayan gece zirve yapacak.
Her yıl gerçekleşen bu meteor yağmuru aslında 6 - 10 Ekim tarihleri arasında oluyor ancak zirve noktası 8-9 Ekim'de yaşanıyor.
Geçen yılın zirve günlerinde dolunay etkisiyle meteorların görünürlüğü azalmıştı ancak bu yıl 8-9 Ekim gecesi Ay ışığı neredeyse hiç olmayacağı için, hava koşullarının da uygun olması halinde daha fazla "yıldız kayması" izlenebileceği belirtiliyor.
SAATTE KAÇ METEOR İZLENEBİLİR?
Diğerlerine oranla daha küçük çaplı bir meteor yağmuru olan Draconid sırasında saatte 5 ila 10 arası meteor gözlemlenebiliyor.
Meteor yağmurları, meteorların hangi takımyıldız civarından saçıldığına göre isimlendiriliyor. Draconid meteor yağmuru da Ejderha (Draco) Takımyıldızı etrafından saçıldığı için adını buradan alıyor.
DRACONİD 2026 METEOR YAĞMURU NE ZAMAN İZLENİR?
Meteor yağmurlarının büyük bir çoğunluğu için ideal gözlem zamanı sabaha karşı saatlerken , Draconid meteor yağmuru Ejderha Takımyıldızı'nın gökyüzünde yüksek pozisyonda olduğu akşam saatleri ve gece yarısı sonrasına kadar izlenebiliyor.
DRACONİD 2026 METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?
Bu görsel şöleni izleyebilmek için öncelikle havanın bulutsuz olması gerekiyor. Hava muhalefeti yoksa tıpkı diğer meteor yağmurlarında da olduğu gibi ışık kirliliğinden uzak, ufku açık, karanlık bölgeler gözlem noktası olarak tercih edilmeli.
DRACONİD METEOR YAĞMURUNU İZLEMEK İÇİN NE YÖNE BAKILMALI?
Kuzey gökyüzünde yer alan ve Büyük Ayı ile Küçük Ayı takımyıldızlarının arasında kıvrılarak uzanan Ejderha (Draco) Takımyıldızı (üstte) yönüne bakmak gerekiyor.
Türkiye'den de gözlenecek olan Draconis meteorlarının saçılımı bu bölgeden olacaktır.
Draco (Ejderha) Takımyıldızı asla batmadığı için kuzey yarımküreden yılın her zamanı görülebilir.
TELESKOP YA DA DÜRBÜN GEREKMEZ
Meteor yağmurlarını izlemek için teleskop ya da dürbün gibi aletler gerekmiyor ancak gözlerinizin karanlığa alışması ve en keskin görüşe kavuşması yarım saati bulabilir. Bu nedenle ışık kaynaklarından uzak durmak, gözlerinizin karanlığa çok daha kolay adapte olmasını sağlayacaktır.