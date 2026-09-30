Gökyüzünde görsel şölen için geri sayım. Draconid meteor yağmuru geliyor

DRACONİD 2026 METEOR YAĞMURU NEREDEN İZLENİR?

Bu görsel şöleni izleyebilmek için öncelikle havanın bulutsuz olması gerekiyor. Hava muhalefeti yoksa tıpkı diğer meteor yağmurlarında da olduğu gibi ışık kirliliğinden uzak, ufku açık, karanlık bölgeler gözlem noktası olarak tercih edilmeli.

DRACONİD METEOR YAĞMURUNU İZLEMEK İÇİN NE YÖNE BAKILMALI?

Kuzey gökyüzünde yer alan ve Büyük Ayı ile Küçük Ayı takımyıldızlarının arasında kıvrılarak uzanan Ejderha (Draco) Takımyıldızı (üstte) yönüne bakmak gerekiyor.



Türkiye'den de gözlenecek olan Draconis meteorlarının saçılımı bu bölgeden olacaktır.



Draco (Ejderha) Takımyıldızı asla batmadığı için kuzey yarımküreden yılın her zamanı görülebilir.