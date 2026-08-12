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Gökyüzünde görsel şölen. Perseid meteor yağmuru geceyi aydınlattı

12.08.2026 10:46

AA

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İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'nde bulunan Mitzpe Ramon bölgesinde gece saatlerinde Samanyolu Galaksisi "Perseid meteor yağmuru" ile görüntülendi.

Gökyüzünde görsel şölen. Perseid meteor yağmuru geceyi aydınlattı
Anadolu Ajansı

Necef Çölü'ndeki Mitzpe Ramon beldesinde, yılın en görkemli gök olaylarından biri olan Perseid meteor yağmuru ile Samanyolu Galaksisi aynı anda görüntülendi.

Gökyüzünde görsel şölen. Perseid meteor yağmuru geceyi aydınlattı 1
Anadolu Ajansı

Kent ışıklarından tamamen uzak olan bölgede gece saatlerinde kaydedilen kareler, uzay meraklılarına eşsiz bir görsel şölen sundu.

Gökyüzünde görsel şölen. Perseid meteor yağmuru geceyi aydınlattı 2
Anadolu Ajansı

Dünyanın en büyük erozyon kraterlerinden biri olan Ramon Krateri'nin (Makhtesh Ramon) kıyısında yer alan Mitzpe Ramon, uluslararası alanda tanınan bir "Karanlık Gökyüzü Parkı" niteliği taşıyor.

Gökyüzünde görsel şölen. Perseid meteor yağmuru geceyi aydınlattı 3
Anadolu Ajansı

Çöl ortamı, şehir ışıklarının yarattığı yapay aydınlatmayı engellediği için gökyüzünün en ince detaylarının bile çıplak gözle görülmesini sağlıyor.

Gökyüzünde görsel şölen. Perseid meteor yağmuru geceyi aydınlattı 4
Anadolu Ajansı

Bölgenin yüksek konumu ve nem oranının düşüklüğü, atmosferik kırılmaları minimuma indirerek astrofotoğrafçılar için mükemmel netlik sağlıyor.

Gökyüzünde görsel şölen. Perseid meteor yağmuru geceyi aydınlattı 5
Anadolu Ajansı

Her yıl temmuz sonu ile ağustos ortası arasında gerçekleşen Perseid meteor yağmuru, Güneş sistemindeki 109P/Swift-Tuttle kuyruklu yıldızının arkasında bıraktığı toz ve kaya kalıntılarından oluşur.

Gökyüzünde görsel şölen. Perseid meteor yağmuru geceyi aydınlattı 6
Anadolu Ajansı

Dünya, her yıl ağustos ayında bu kalıntı bulutunun içinden geçer.

Gökyüzünde görsel şölen. Perseid meteor yağmuru geceyi aydınlattı 7
Anadolu Ajansı

Saatte yaklaşık 210 bin km hızla atmosfere giren küçük parçacıklar, sürtünmenin etkisiyle yüksek sıcaklığa ulaşarak yanar ve gökyüzünde "yıldız kayması" olarak bilinen parlak ışık izleri bırakır.

Gökyüzünde görsel şölen. Perseid meteor yağmuru geceyi aydınlattı 8
Anadolu Ajansı

Meteorların gökyüzünde belirdiği odak noktası Kahraman Takımyıldızı yönünde olduğu için bu gök olayına "Perseid" adı verilir.

Gökyüzünde görsel şölen. Perseid meteor yağmuru geceyi aydınlattı 9
Anadolu Ajansı

Zirve dönemlerinde saatte 60 ila 100 arasında meteor geçişinin gözlemlenebildiği Perseid yağmuru, Samanyolu'nun yoğun yıldız kümesiyle birleştiğinde unutulmaz kareler ortaya çıkarıyor.

Gökyüzünde görsel şölen. Perseid meteor yağmuru geceyi aydınlattı 10
Anadolu Ajansı

Necef Çölü'nde bulunan Mitzpe Ramon bölgesinde, gece vakti Perseid meteor yağmuru sırasında Samanyolu Galaksisi görüntülendi.

Gökyüzünde görsel şölen. Perseid meteor yağmuru geceyi aydınlattı 11
Anadolu Ajansı

11 Ağustos 2026'da, İsrail'in güneyindeki Necef Çölü'nde bulunan Mitzpe Ramon bölgesinde bir kişi gece vakti Perseid meteor yağmurunu izlerken görüntülendi.