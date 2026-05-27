Gökyüzünde Mavi Ay cümbüşü yaşanacak. Mavi Ay ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?
27.05.2026 13:34
Gökyüzü meraklılarının ve astronomi tutkunlarının gözü kulağı, yılın en büyüleyici uzay olaylarından biri olan "Mavi Ay" tarihine çevrildi. Nadir gerçekleşen bu doğa olayı, hem görsel şöleni hem de astrolojik anlamlarıyla dünya genelinde milyonlarca insan tarafından yakından takip ediliyor. Türkiye'deki gökyüzü meraklıları ise "Mavi Ay ne zaman gerçekleşecek?, Türkiye'den görülecek mi?" sorularının yanıtını arıyor.
Gökyüzünde görsel bir şölen sunacak olan Mavi Ay'ın ne zaman görüleceği, doğa olaylarını yakından takip eden vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Gökyüzü meraklıları için en güzel haber ise bu doğa olayının coğrafi bir kısıtlamasının olmaması. Peki, Mavi Ay ne zaman, Türkiye'den görülecek mi?
2026 MAVİ AY NE ZAMAN GERÇEKLEŞECEK?
Gökbilimcilerin yaptığı hassas yörünge hesaplamalarına göre, gökyüzünü büyüleyecek bir sonraki Mavi Ay doğa olayı 31 Mayıs 2026 Pazar gecesi gerçekleşecek.
Mayıs ayı içerisindeki ilk dolunay ayın başında tamamlanmışken, 31 Mayıs gecesi gökyüzünde belirecek olan Ay, dünya genelinde her zamankinden çok daha parlak ve net bir şekilde gözlemlenebilecek ve mavi rengine bürünecek.
MAVİ AY TÜRKİYE'DEN GÖRÜLECEK Mİ?
31 Mayıs 2026'da gerçekleşecek olan Mavi Ay, Türkiye'nin 81 ilinden hava muhalefeti olmadığı sürece net bir şekilde izlenebilecek.