"Gönüllü savaşçılar" Tahran’da gövde gösterisi yaptı
18.09.2026 16:36
Son Güncelleme: 18.09.2026 16:36
İran’da ABD/İsrail saldırıları sonrası halkın savaşa gönüllü katılması için başlatılan "Can Feda" uygulamasına kayıtlı bazı İranlılar başkent sokaklarında gösteri düzenledi.
ABD VE İSRAİL ALEYHİNE SLOGANLAR ATILDI
Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Besic Güçleri öncülüğünde başkent Tahran sokaklarında düzenlenen gösteriye kadın ve erkeklerden oluşan birçok gönüllü katıldı.
İmam Hüseyin Meydanı ile İnkılap Meydanı arasındaki alanı dolduran İranlılar, ellerinde Hizbullah ve İran bayrakları ile ABD ve İsrail aleyhine sloganlar attı.
Çocukların da katıldığı gösteride bazı kadınların uzun namlulu silahlar taşıdığı görüldü.
Silahlı Besiç güçlerinin de yer aldığı gösteride üzerinde top, roketatar, mini denizaltı ve çeşitli silahların olduğu araçlarla birlikte kortej oluşturuldu.
Kortejde İran’a ait çeşitli insansız hava araçları da (İHA) yer aldı.
Ülkenin farklı bölgelerinden başkentteki gösteriye katılan İranlılar, giydikleri yerel kıyafetler ile yürüyüş gerçekleştirdi.
Yürüyüşte ayrıca, ellerinde silah olan gelin ve damatların da olduğu görülürken, bazı İranlılar ise kefen giyerek gösteriye katıldı.
Besic güçlerinin komutanı Hüseyin Taib, gösteri sırasında yaptığı konuşmada, ABD’nin yenilerek bölgeden çıkmak zorunda olduğunu söyledi.
Dünya kamuoyunun yakın zamanda ABD’nin bölgeden ayrıldığına tanıklık yapacağına atıf yapan Taib, savaşın başlangıcından bu yana meydanlarda gösteri düzenleyen halka teşekkür ederek, İran halkının her zaman direnmeye hazır olduğunu belirtti.
İran’da halkın savaşa gönüllü katılması için başlatılan "Can Feda" isimli sisteme 30 milyondan fazla kişinin kayıt yaptırdığı iddia ediliyor.
TRUMP'TAN İRAN AÇIKLAMASI: VERMEM GEREKEN ÖNEMLİ BİR KARAR VAR
ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın nereye evrileceği konusunda kritik bir karar aşamasında olduğunu ifade ederek "Önümde vermem gereken önemli bir karar var. İçeri girip onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum?" dedi.
Amerikan Axios haber platformuna konuşan ABD Başkanı Trump, yaklaşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri öncesinde İran gündemini değerlendirdi.
İran'la savaşı sona erdirmek amacıyla büyük bir saldırı başlatıp başlatmama konusunda karar verme sürecinde olduğunu kaydeden Trump, "Önümde vermem gereken önemli bir karar var. İçeri girip onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Bu, büyük bir karar. Benim için her şey mümkün." ifadelerini kullandı.
New York'ta gelecek hafta bölge ülkelerinin liderleriyle bir araya geleceğini kaydeden ABD Başkanı, bu görüşmenin İran gündemini daha net şekilde okumak için önemli olduğunu belirtti.
BÖLGE ÜLKELERİNİN LİDERLERİYLE TOPLANACAK
ABD medyasına yansıyan haberlerde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Bahreyn, Kuveyt ve Umman liderlerinin katılacağı belirtilen toplantıya ilişkin, "Bu ülkelerin nerede durduklarını ve durumlarının nasıl olduğunu öğrenmek istiyorum." diyen Trump, bu ülkeleri her zaman koruduklarını savundu.
Trump, İran'a yönelik deniz ablukasının İran’ın petrol ihracatını engellemesinden çok memnun olduğunu belirterek "Başladığımızdan beri İran’a giden tek bir gemi bile olmadı. Denediler ama biz onları havaya uçurduk." dedi.
ABD Başkanı, İran’ın ABD ile doğrudan temas halinde olduğunu ve İranlıların hala bir anlaşma yapmayı çok istediklerini de sözlerine ekledi.
ABD'DEN İRANLI YETKİLİLERE VİZE ONAYI
ABD, savaşın devam etmesine rağmen, İranlı üst düzey hükümet yetkililerine ve diplomatlara, New York'taki 81. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmelerine katılmaları için vize onayı verdi.
ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, İran'la savaş sürerken bu ülkenin Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ve Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi dahil, üst düzey İranlı yetkililere, gelecek hafta New York'ta gerçekleşecek BM Genel Kurulunun yüksek düzeyli toplantısına katılmaları için gerekli vizelerin verildiği bilgisi paylaşıldı.
Ülkenin ulusal basınındaki haberlerde, bu gelişmenin, İran ile ABD arasında 6 ayı aşkın süredir devam eden çatışma, Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlığın çözülmesi veya İran'ın nükleer programı konusunda görüşmelere geri dönülmesine dair hiçbir işaretin olmaması nedeniyle, "alışılmadık bir durum" olduğu yorumlarına yer verildi.
TRUMP: SAVAŞIN SONUNA YAKLAŞTIĞIMIZI UMUYORUM
Bu arada ABD Başkanı Donald Trump, dün yaptığı bir açıklamada, İran’la devam eden askeri gerilime değinerek, "Savaşın sonuna yaklaştığımızı umuyorum. İran bir anlaşma yapmayı gerçekten çok istiyor. Bunun nasıl sonuçlanacağını göreceğiz." ifadelerini kullanmıştı.
Trump, İran’la temasların aracılar vasıtasıyla mı yoksa doğrudan mı sürdüğü yönündeki soruya "doğrudan" yanıtını vermişti.