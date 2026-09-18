"Gönüllü savaşçılar" Tahran’da gövde gösterisi yaptı

ABD Başkanı Donald Trump, İran'la savaşın nereye evrileceği konusunda kritik bir karar aşamasında olduğunu ifade ederek "Önümde vermem gereken önemli bir karar var. İçeri girip onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum?" dedi.

Amerikan Axios haber platformuna konuşan ABD Başkanı Trump, yaklaşan Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu görüşmeleri öncesinde İran gündemini değerlendirdi.

İran'la savaşı sona erdirmek amacıyla büyük bir saldırı başlatıp başlatmama konusunda karar verme sürecinde olduğunu kaydeden Trump, "Önümde vermem gereken önemli bir karar var. İçeri girip onları yok etmek istiyor muyum, istemiyor muyum? Bu, büyük bir karar. Benim için her şey mümkün." ifadelerini kullandı.

New York'ta gelecek hafta bölge ülkelerinin liderleriyle bir araya geleceğini kaydeden ABD Başkanı, bu görüşmenin İran gündemini daha net şekilde okumak için önemli olduğunu belirtti.