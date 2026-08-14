Google'dan yeni akıllı saat özelliği. İnsülin direncini takip edebilecek
14.08.2026 09:39
Google, yapay zekadan yararlanarak geliştirdiği sağlık özelliklerini duyurdu. Bu özelliklerden en dikkat çekeni, insülin direncinin takip edilebilmesi.
Teknolojinin devi Google, giyilebilir cihaz segmentinde çığır açacak yeni nesil sağlık odaklı yapay zeka özelliklerini kamuoyuna duyurdu. Şirketin New York’ta gerçekleştirdiği lansman etkinliğinde tanıtılan yenilikler, özellikle insülin direncindeki gizli fizyolojik dalgalanmaları ve metabolik değişimleri takip etmeyi hedefleyen yenilikçi bir altyapıyı beraberinde getiriyor.
Geliştirilen yeni sistem, kullanıcıların vücudunda invaziv (kan alma tabanlı) yöntemler uygulamadan ve doğrudan kan şekeri ölçümüne ihtiyaç duymadan, invaziv olmayan sensörler ve gelişmiş yapay zeka algoritmaları vasıtasıyla metabolik değişimlerin izini sürecek. Sistem, 100 binden fazla kişiden toplanan kapsamlı eğitim verileri üzerinden eğitilerek vücuttaki ince fizyolojik işaretler ile insülin direnci arasındaki bağlantıları tespit edebilecek kapasiteye ulaştırıldı.
ERKEN UYARI SİSTEMİ: “HEALTH GUARDIAN"
Google, söz konusu özelliğin tıbbi bir teşhis, tedavi veya doğrudan bir glikoz ölçüm cihazı işlevi taşımadığının altını önemle çiziyor. Şirketin Pixel Watch ürün grubundan sorumlu Kıdemli Ürün Yöneticisi Francis Ho, geliştirdikleri altyapının temel amacının, insan vücudunda sessizce seyreden ve dışarıdan fark edilmesi son derece güç olan fizyolojik kırılmaları görünür kılmak olduğunu belirtti.
Kullanıcılar, tespit edilen bu değişimlere ilişkin derinlemesine analizlere ve kişiselleştirilmiş rehberliğe Google Health platformunun ücretli abonelik modelinde yer alan yapay zeka koçu aracılığıyla erişebilecek.
Google, insülin direnci takibiyle de sınırlı kalmayarak bu işlevi "Health Guardian" adı verilen geniş kapsamlı bir sağlık şemsiyesi altında topladı. Paket dâhilinde kullanıcıların tansiyon eğilimlerindeki uzun vadeli değişimler ile gece uykusu sırasındaki solunum düzenleri de sürekli kontrol altında tutulacak. Sürekli glikoz ölçüm cihazı (CGM) kullanan bireyler ise Health Connect entegrasyonu sayesinde harici verilerini sistemle senkronize edebilecek.
İLK PIXEL WATCH 5 VE FITBIT AIR'E GELİYOR
Lansmanda tanıtılan akıllı cihazların başında gelen Pixel Watch 5 ve Fitbit Air, bu yenilikçi sağlık donanımlarına ilk sahip olacak modeller arasında yer alıyor. Yüzde 50 oranında artırılan bellek kapasitesi, güçlendirilmiş işlemcisi ve hassaslaştırılmış GPS modülüyle dikkat çeken Pixel Watch 5'in 41 mm Wi-Fi versiyonu 399 dolar, 45 mm versiyonu ise 429 dolar başlangıç etiketiyle satışa sunuluyor. Cihazın Türkiye pazarında doğrudan resmi satışa çıkması ise beklenmiyor.
Ayrıca Google, ilerleyen dönemde sporseverlere yönelik adım adım kuvvet antrenmanı rehberliği sunan yeni bir fitness yazılımını da ekosisteme dahil edeceğini açıkladı.
AKILLI SAAT SEKTÖRÜ SAĞLIĞA ODAKLANDI
Google'ın bu hamlesi, giyilebilir teknoloji pazarında hız kazanan metabolik sağlık takibi yarışının son ve en önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Son dönemde Whoop'un glikoz izleme sistemlerini platformuna entegre etme girişimleri, akıllı yüzük üreticisi Oura Health'in medikal teknoloji şirketi Dexcom'dan aldığı 75 milyon dolarlık stratejik yatırım ve Apple'ın arka planda yürüttüğü kan şekeri takip uygulaması testleri, sektörün yönünü tamamen koruyucu ve önleyici sağlık teknolojilerine çevirdiğini gösteriyor. Google yetkilileri, sensör mimarisi ve yapay zeka kapasitesindeki bu hızlı gelişimin, gelecekte çok daha kapsayıcı ve kesintisiz glikoz takibine zemin hazırlayacağını ifade ediyor.