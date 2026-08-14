Google'dan yeni akıllı saat özelliği. İnsülin direncini takip edebilecek

Google'ın bu hamlesi, giyilebilir teknoloji pazarında hız kazanan metabolik sağlık takibi yarışının son ve en önemli adımlarından biri olarak değerlendiriliyor. Son dönemde Whoop'un glikoz izleme sistemlerini platformuna entegre etme girişimleri, akıllı yüzük üreticisi Oura Health'in medikal teknoloji şirketi Dexcom'dan aldığı 75 milyon dolarlık stratejik yatırım ve Apple'ın arka planda yürüttüğü kan şekeri takip uygulaması testleri, sektörün yönünü tamamen koruyucu ve önleyici sağlık teknolojilerine çevirdiğini gösteriyor. Google yetkilileri, sensör mimarisi ve yapay zeka kapasitesindeki bu hızlı gelişimin, gelecekte çok daha kapsayıcı ve kesintisiz glikoz takibine zemin hazırlayacağını ifade ediyor.