Günde 22 saat elektrik kesiliyor. Protestolar patladı, halk sokaklara döküldü

Küba Enerji ve Maden Bakanı Vicente de la O, devlet medyasına yaptığı açıklamada ülkede her türlü yakıtın tamamen tükendiğini söyledi. Bakan, “Kesinlikle hiç dizel yakıtımız yok. Rezervimiz kalmadı.” ifadelerini kullandı.

Yetkililere göre Havana’nın bazı bölgelerinde elektrik kesintileri günlük 20 ila 22 saate ulaştı. Ülke genelinde şebeke yalnızca yerli ham petrol, doğal gaz ve yenilenebilir enerji kaynaklarıyla ayakta tutulmaya çalışılıyor.