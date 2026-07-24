Günde 3 saat uykuyla ülke yönetiyor

Uzun süreli uyku eksikliğinin etkilerinin ise çok daha ciddi olduğu belirtiliyor.

Araştırmalara göre gecede 6 saatin altında uyuyan kişilerde hafıza, dikkat ve karar verme becerilerinde zamanla daha hızlı gerileme yaşanıyor.

Uzmanlar ayrıca uykunun, Alzheimer hastalığıyla ilişkilendirilen beta-amiloid gibi atık proteinlerin beyinden temizlenmesinde önemli rol oynadığını vurguluyor. Bu nedenle kronik uykusuzluk yalnızca günlük performansı değil, uzun vadeli beyin sağlığını da tehdit eden bir risk faktörü olarak değerlendiriliyor.