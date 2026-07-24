Günde 3 saat uykuyla ülke yönetiyor
24.07.2026 10:25
Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, göreve geldiğinden bu yana geceleri yalnızca 0 ila 3 saat uyuduğunu açıkladı. Uzmanlar kronik uykusuzluğun beyin üzerindeki etkilerine dikkat çekti.
"İLK KEZ 5 SAAT UYUDUM"
Japonya Başbakanı Sanae Takaichi, sosyal medya platformu X'te yaptığı paylaşımda göreve başladığından bu yana geceleri yalnızca 0 ila 3 saat uyuduğunu söyledi.
Gününün büyük bölümünü resmi görevlerle geçirdiğini belirten Takaichi, gece geç saatlerde ise Başbakanlık Ofisi'nden getirdiği belgeleri okuduğunu, toplantılara hazırlandığını ve ev işlerini tamamladığını anlattı.
Başbakan, "Göreve geldiğimden beri ilk kez beş saat kesintisiz uyuyabildim." ifadelerini kullanırken, paylaşımı 35 milyondan fazla görüntülendi.
İLK KEZ GÜNDEM OLMUYOR
Takaichi daha önce de geceleri ortalama iki saat uyuduğunu açıklamış ve danışmanlarını sabah saat 03.00'te toplantıya çağırmasıyla gündeme gelmişti.
Japon basını, bütçe görüşmesinden saatler önce yapılan bu toplantılardan birini, "03.00 çalışma oturumu" olarak adlandırmıştı.
Açıklamalar, uzun çalışma saatleri ve tükenmişlik sorunuyla mücadele eden Japonya'da yeniden tartışma başlattı. Ülkede aşırı çalışmaya bağlı ölümler için kullanılan "karoshi" kavramı uzun yıllardır önemli bir halk sağlığı sorunu olarak kabul ediliyor.
BİLİM İNSANLARI NE DİYOR?
Uyku araştırmalarına göre yetişkinlerin her gece 7 ila 9 saat kaliteli uykuya ihtiyacı var.
Yaklaşık 480 bin kişinin verilerinin incelendiği araştırma, günde 7 saat uykunun bilişsel performans açısından en ideal süre olduğunu ortaya koydu. Araştırmada bu sürenin üzerine ya da altına çıkıldığında zihinsel performansın belirgin şekilde düştüğü tespit edildi.
BİR GECELİK UYKUSUZLUK BİLE PERFORMANSI DÜŞÜRÜYOR
Bilim insanlarına göre uykusuzluğun etkileri kısa sürede ortaya çıkıyor.
Yeterince uyumayan kişilerin dikkat testlerindeki hata oranı ertesi gün yüzde 15'ten yüzde 30'a yükseldi. Tepki verme hızında da belirgin yavaşlama görüldü.
Araştırmalar, ertesi gece altı saat uyunmasının bile bu performans kaybını tamamen telafi etmeye yetmediğini gösteriyor.
UZUN VADEDE HAFIZA VE BEYİN SAĞLIĞINI ETKİLİYOR
Uzun süreli uyku eksikliğinin etkilerinin ise çok daha ciddi olduğu belirtiliyor.
Araştırmalara göre gecede 6 saatin altında uyuyan kişilerde hafıza, dikkat ve karar verme becerilerinde zamanla daha hızlı gerileme yaşanıyor.
Uzmanlar ayrıca uykunun, Alzheimer hastalığıyla ilişkilendirilen beta-amiloid gibi atık proteinlerin beyinden temizlenmesinde önemli rol oynadığını vurguluyor. Bu nedenle kronik uykusuzluk yalnızca günlük performansı değil, uzun vadeli beyin sağlığını da tehdit eden bir risk faktörü olarak değerlendiriliyor.