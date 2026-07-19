Günde 9 sigara içmekle aynı etki. Kanada'daki orman yangınları ABD'yi dumana boğdu

Duman, birkaç gündür Kanada'nın farklı eyaletlerinde devam eden orman yangınlarından ABD'ye doğru yayılıyor.

Winnipeg merkezli bir yangın koruma hizmeti olan Kanada Kurumlararası Orman Yangınları Merkezi'nin (CIFFC) son verilerine göre, dün öğleden sonra itibarıyla Kanada'nın 10 eyaleti ve üç bölgesinden biri hariç hepsinde 949 aktif yangın bulunuyor.

Bu yangınların üçte birinden fazlası Ontario ve Kuzeybatı Bölgeleri'nde yoğunlaşmış durumda. Quebec, Manitoba ve Britanya Kolombiyası'nda da büyük yangın kümeleri görülüyor.

Aktif orman yangını bulunmayan tek Kanada eyaleti, Nova Scotia ve New Brunswick kıyıları açıklarında yer alan, yaklaşık 2 bin 187 mil karelik bir ada olan Prens Edward Adası olarak açıklandı.

Yangınların büyük bir kısmı; kuru bitki örtüsü, yüksek sıcaklıklar, kuraklık koşulları ve yıldırımın etkisiyle hızla tutuşup yayılan, ulaşılması ve kontrol altına alınması zor olan uzak, yoğun ormanlık alanlarda etkisini sürdürüyor.

Ülke genelinde yaklaşık 3 milyon hektarlık alanı kül eden yangınlar, kuzeybatı Ontario'daki bir yerli topluluğunun yaşam alanını tamamen yok etti.

Namaygoosisagagun İlk Ulusu'nun (Collins İlk Ulusu) 20'yi aşkın üyesi, alevlerin hızla yerleşim yerine doğru ilerlemesiyle Pazartesi günü teknelerle tahliye edildi.

Kanada Yayın Kurumu'na (CBC) konuşan Şef Helen Paavola'nın 15 yaşındaki kızı Miiyah Paavola, "Bu kadar büyük bir yangın hiç görmemiştim. Çok öfkeliydi. Çok hızlı ilerliyordu. Rüzgar da hiç yardımcı olmadı" dedi.

CBC, perşembe günü itibarıyla Ontario'daki bir düzineden fazla topluluk için zorunlu tahliye emri çıkarıldığını bildirdi.

CIFFC, aktif durumdaki yaklaşık 950 yangından yüzde 20'sinden daha azının "kontrol altında" olduğunu değerlendiriyor.

200'den fazla yangının ise tamamen "kontrol dışı" olduğu ve yanmaya devam etmesinin beklendiği, geri kalan yangınların ise kontrol dışı olmasına rağmen izlendiği aktarıldı.

Yerel medyadaki haberlere göre Minnesota'nın kuzeydoğusundaki Superior Ulusal Ormanı ve Boundary Waters Kano Alanı Vahşi Yaşam Bölgesi içinde ve civarında da tahmini 77 bin dönümlük alanı yakan bir düzineden fazla aktif yangın bulunuyor.