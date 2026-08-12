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Güneş tutulması için özel uçuş. 10 bin metreden canlı yayınlandı

12.08.2026 22:12

Son Güncelleme: 12.08.2026 22:13

DHA

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İspanya Havayolu şirketi İberia, Avrupa'nın bazı noktalarından gözlemlenen güneş tutulması için özel uçuş gerçekleştirildi.

2026 yılının en dikkat çeken gökyüzü olaylarından biri bugün akşam saatlerinde gerçekleştirildi. Avrupa'nın bazı noktalarında Güneş tamamen Ay'ın arkasında kalırken, daha geniş bir bölgede parçalı güneş tutulması gözlemlendi. Bu doğa olayını yakından takip etmek isteyen İberia, 30 gökbilimcinin de katıldığı özel bir uçuş düzenledi.
Güneş tutulması için özel uçuş. 10 bin metreden canlı yayınlandı 1
DHA

Yaklaşık 10 bin metre (33 bin feet) yükseklikte gerçekleştirilecek uçuş sırasında tam güneş tutulması canlı yayınlandı. 

Güneş tutulması için özel uçuş. 10 bin metreden canlı yayınlandı 2
DHA

Uçak, üç adet uçak içi kamera ve Starlink uydu bağlantısıyla donatıldı. Böylece bulutların üzerinde gerçekleşecek uçuş sırasında tutulma gerçek zamanlı olarak izleyicilere aktarılabildi. 

Uçuşta yer alan gökbilimciler de tutulmayı seyahat boyunca gözlemleyerek analiz etti. 

Güneş tutulması için özel uçuş. 10 bin metreden canlı yayınlandı 3
DHA

Ana etkinlikten önce uçak, UTC ile 19.42-19.44 saatleri arasında bir test manevrası gerçekleştirildi. Bu manevrayla Güneş'le hizalanma, kamera kadrajı, takip sistemi ve planlanan uçuş rotası kontrol edilerek canlı yayın için en uygun izleme koşulları sağlandı. 

Güneş tutulması için özel uçuş. 10 bin metreden canlı yayınlandı 4
DHA
Güneş tutulması için özel uçuş. 10 bin metreden canlı yayınlandı 5
DHA