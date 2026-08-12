Güneş tutulması için özel uçuş. 10 bin metreden canlı yayınlandı
12.08.2026 22:12
Son Güncelleme: 12.08.2026 22:13
İspanya Havayolu şirketi İberia, Avrupa'nın bazı noktalarından gözlemlenen güneş tutulması için özel uçuş gerçekleştirildi.
Yaklaşık 10 bin metre (33 bin feet) yükseklikte gerçekleştirilecek uçuş sırasında tam güneş tutulması canlı yayınlandı.
Uçak, üç adet uçak içi kamera ve Starlink uydu bağlantısıyla donatıldı. Böylece bulutların üzerinde gerçekleşecek uçuş sırasında tutulma gerçek zamanlı olarak izleyicilere aktarılabildi.
Uçuşta yer alan gökbilimciler de tutulmayı seyahat boyunca gözlemleyerek analiz etti.
Ana etkinlikten önce uçak, UTC ile 19.42-19.44 saatleri arasında bir test manevrası gerçekleştirildi. Bu manevrayla Güneş'le hizalanma, kamera kadrajı, takip sistemi ve planlanan uçuş rotası kontrol edilerek canlı yayın için en uygun izleme koşulları sağlandı.