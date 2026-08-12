Güneş tutulması için özel uçuş. 10 bin metreden canlı yayınlandı

2026 yılının en dikkat çeken gökyüzü olaylarından biri bugün akşam saatlerinde gerçekleştirildi. Avrupa'nın bazı noktalarında Güneş tamamen Ay'ın arkasında kalırken, daha geniş bir bölgede parçalı güneş tutulması gözlemlendi. Bu doğa olayını yakından takip etmek isteyen İberia, 30 gökbilimcinin de katıldığı özel bir uçuş düzenledi.