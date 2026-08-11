Güneş tutulması kapıda. Koruyucu gözlükler karaborsaya düştü
11.08.2026 16:17
Yarın gerçekleşecek nadir tam güneş tutulması öncesinde, Avrupa genelinde koruyucu gözlük bulma telaşı en üst seviyeye ulaştı.
Yarın gerçekleşecek tam güneş tutulması öncesinde Avrupa genelinde koruyucu gözlük bulma telaşı en üst seviyeye ulaştı.
Eczaneler, gözlükçüler ve diğer satış noktaları talebi karşılamakta büyük güçlük çekiyor.
Tutulmanın tam olarak izlenebileceği hat üzerinde yer alan İspanya'da, sertifikalı koruyucu gözlük bulmak giderek zorlaşıyor ve birçok dağıtım noktası stoklarının tükendiğini bildiriyor.
Madrid'deki Ulusal Doğa Bilimleri Müzesi'nin girişine asılan duyuruda, müzedeki koruyucu gözlük stokunun bittiği belirtildi.
Müze, hükümet tarafından organize edilen ve ülke genelinde ücretsiz iki milyon gözlük dağıtılmasını öngören kampanyaya katılan 30 bilim kuruluşu arasında yer alıyordu.
Madrid merkezindeki bazı eczanelerde salı günü itibarıyla halen stok bulunuyordu.
Buralarda güvenli izleme sağlayan sertifikalı gözlükler genellikle 3 ila 4 euro (4,60 dolar) arasında değişen fiyatlarla satılıyordu.
Fakat Barselona'da bir optik mağazası işleten Carles Sisquella, AFP ajansına yaptığı açıklamada, elindeki stokların 10 gün önce tükendiğini belirterek, "Şu anda gözlük alamayacağı kesinleşen çok sayıda insan var" dedi.
Doktorlar, güneş tutulması sırasında güneşe doğrudan bakmanın retinaya zarar verebileceği ve keskin merkezi görüşten sorumlu hücreleri tahrip edebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.
Barselona'da arayışından sonuç alamayan Mabel adındaki bir kadın, AFP'ye yaptığı açıklamada, "Cuma gününden beri her yere soruyorum ama hiçbir yerde bulamadım" diye konuştu.
BRÜKSEL VE PARİS'TE SON DAKİKA SEVKİYATLARI
Benzer bir yoğunluk tüm Avrupa'da yaşanıyor. Ay'ın Güneş'i yaklaşık yüzde 90 oranında kapatacağı Brüksel'de de insanlar gözlük bulabilmek için zamanla yarışıyor.
Gözlükçülerin ve eczacıların büyük bölümünde stokların tükenmesi üzerine 37 yaşındaki pasta şefi Arno Dossogne, pazartesi öğleden sonra son dakika sevkiyatı alan küçük bir optik mağazasında gözlük bulmayı başardı.
Dossogne, AFP'ye, "Kendime, erkek arkadaşıma ve internet siparişleri iptal edilen birkaç arkadaşıma gözlük aldım. Ya bunu alacaktım ya da hiçbir şey. Bu şakaya gelmez, yoksa gözlerinizi yakarsınız" dedi.
Mağaza müdürü Fouad Mehdaoui ise eczacı eşinden aldığı tüyo üzerine erken dönemde büyük miktarda gözlük siparişi verdiğini, ancak talebin bu hazırlığı da aşması üzerine yeni siparişler geçmek zorunda kaldığını aktardı.
Mehdaoui, "Her birinde 50 çift olan iki kutu yeni geldi ve 30 dakika içinde bitti" ifadelerini kullandı.
Tutulmanın kısmi olarak izlenebileceği Fransa'da bazı eczanelerin stokları tamamen erirken, diğerleri yeni sevkiyatları çok daha yüksek fiyatlarla satışa sunuyor.
Paris'teki La Pharmacie du Soleil önünde pazartesi öğleden sonra çifti 5,95 eurodan satılan gözlükleri almak için kuyruğa giren müşteriler, personelin boş kutuyu göstermesiyle hayal kırıklığı yaşadı.
Eczacı, o akşam 500 çiftlik yeni bir sevkiyat beklediklerini belirterek müşterilerden daha sonra tekrar gelmelerini istedi ve "Bir saat sonra ya da yarın sabah gelin, tam bir çılgınlık yaşanıyor" dedi.
Bir eczane çalışanı, tedarikçinin sipariş yoğunluğu nedeniyle kendi dağıtımını yapamadığını, bu yüzden gözlükleri Uber ile göndermek zorunda kaldığını belirtti.
Fransa Eczacılık Sendikaları Federasyonu Başkanı Philippe Besset, talebin beklenenden çok daha yüksek olduğunu ifade etti.
Besset, birkaç ay önce tedarikçilerin eczanelere yaklaşık 4 milyon kişiyi donatacak şekilde ortalama 200'er çift gözlük sunduğunu aktararak, "Ancak belli ki çok daha fazla insan tutulmayı izlemek istiyor" dedi.
Besset'nin kendi eczanesindeki 200 çift gözlük de bir hafta içinde tükendi.
Portekiz'de ise 600'den fazla şubesi bulunan Club da Visao optik ağı, kişi başı bir adetle sınırlı olmak üzere ücretsiz sertifikalı gözlük dağıtıyordu.
Ancak birden fazla kez stok yenilenmesine rağmen birçok şubede gözlüklerin tükendiği bildirildi.
Gözlük kıtlığı nedeniyle göz sağlığı uzmanları, halkı sertifikasız alternatif ürünleri satın almamaları konusunda uyarıyor.
İspanya'da yetkililer, dün itibariyle göz yaralanması riski taşıyan altı gözlük modelini piyasadan toplattı.