Güneş tutulması kapıda. Koruyucu gözlükler karaborsaya düştü

Benzer bir yoğunluk tüm Avrupa'da yaşanıyor. Ay'ın Güneş'i yaklaşık yüzde 90 oranında kapatacağı Brüksel'de de insanlar gözlük bulabilmek için zamanla yarışıyor.

Gözlükçülerin ve eczacıların büyük bölümünde stokların tükenmesi üzerine 37 yaşındaki pasta şefi Arno Dossogne, pazartesi öğleden sonra son dakika sevkiyatı alan küçük bir optik mağazasında gözlük bulmayı başardı.

Dossogne, AFP'ye, "Kendime, erkek arkadaşıma ve internet siparişleri iptal edilen birkaç arkadaşıma gözlük aldım. Ya bunu alacaktım ya da hiçbir şey. Bu şakaya gelmez, yoksa gözlerinizi yakarsınız" dedi.

Mağaza müdürü Fouad Mehdaoui ise eczacı eşinden aldığı tüyo üzerine erken dönemde büyük miktarda gözlük siparişi verdiğini, ancak talebin bu hazırlığı da aşması üzerine yeni siparişler geçmek zorunda kaldığını aktardı.

Mehdaoui, "Her birinde 50 çift olan iki kutu yeni geldi ve 30 dakika içinde bitti" ifadelerini kullandı.