Güney Afrika ile ABD arasında toprak reformu gerilimi. Elçi üçüncü kez bakanlığa çağrıldı

Güney Afrika Cumhuriyeti, ABD'nin Pretoria Büyükelçisi Leo Brent Bozell III'ü görevdeki dokuzuncu ayında üçüncü kez Dışişleri Bakanlığına çağırdı.

Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Bakanlığından (DIRCO) üst düzey bir yetkili, AFP ve Reuters haber ajanslarına yaptığı açıklamada, dün gerçekleştirilen bu resmi girişimin (demarche) Bozell'in diplomatik teamüllere uymayan tutumunu açıklığa kavuşturması amacıyla yapıldığını belirtti.

Aynı yetkili, göreve şubat ayında başlayan bir büyükelçinin dokuz ay içinde üç defa bakanlığa çağrılmasının bir rekor niteliği taşıdığını dile getirdi.

Bozell ilk olarak göreve başlamasından üç hafta sonra, Mart ayında Güney Afrika yargısını ve ülkenin tarihsel bağlamını zedelediği belirtilen açıklamaları nedeniyle bakanlığa çağrılmıştı.

ABD elçisinin son olarak bakanlığa çağrılmasına, yerel medyaya verdiği ve hükümeti hedef alan bir dizi mülakat gerekçe gösterildi.

Bozell bu röportajlarda Pretoria yönetiminin Washington'ın kaygılarını yeterince gidermediğini savunmuş, sabırsız bir ton kullanarak Güney Afrika üzerindeki baskının artabileceğini ifade etmişti.