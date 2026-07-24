Güney Avrupa'da orman yangınları binlerce kişiyi yerinden etti
24.07.2026 12:54
Güney Batı Avrupa'yı etkisi altına alan şiddetli orman yangınları nedeniyle Fransa ve İspanya'da binlerce kişi tahliye edildi, üç itfaiyeci yaşamını yitirdi. Sıcaklığın 40 dereceyi aştığı bölgede Fransa, Avrupa Birliği'nden hava desteği talep ederken İspanya'nın Madrid bölgesinde acil durum ilan edildi.
Bölgeyi etkisi altına alan aşırı sıcaklar ve rüzgârın etkisiyle büyüyen orman yangınları, Batı Avrupa'nın güney kesimlerinde yerleşim yerlerini ve tatil beldelerini tehdit ediyor.
Hava sıcaklığının yer yer 40 dereceyi aştığı bölgede çıkan yangınlarda üç itfaiyeci yaşamını yitirirken, binlerce yerel sakin ile turist karadan ve denizden tahliye ediliyor.
Avrupa Orman Yangını Bilgi Sistemi'nin (EFFIS) uydu verilerine göre, bu yıl Avrupa Birliği ülkelerinde yanan toplam arazi miktarı kayıtlara geçen en yüksek ikinci seviyeye ulaştı.
FRANSA'DA 23 BİNDEN FAZLA KİŞİ TAHLİYE EDİLDİ
Fransa'nın ünlü şarap üretim merkezi Bordeaux yakınlarında süren yangınlar, Manhattan'ın yaklaşık iki katı büyüklüğündeki bir alanı kül etti.
Bugü Atlantik kıyısındaki Lege-Cap-Ferret yarımadasındaki kamp alanları ve tatil evleri yetkililerin talimatıyla boşaltıldı.
Tatilciler teknelerle Arcachon'a taşındı. Yangınların başladığı günden bu yana bölgeden tahliye edilenlerin sayısı 23 bini geçti.
Güneydeki Le Porge yerleşimi sakinlerinden 69 yaşındaki Patrick Martineau, yaşananları şu sözlerle aktardı: "Jandarmalar gelip her kapıyı çaldı, alevler yaklaşık 500 metre uzaklıktaydı. Birkaç eşyamızı alıp çıktık."
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, krizin yoğunluğunu koruduğunu belirterek AB Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdiklerini duyurdu.
Avrupa Birliği, Fransa'daki yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla üç yangın söndürme uçağı tahsis edileceğini bildirdi.
Ülkenin güneydoğusunda yer alan Cotignac köyü çevresinde de mistral rüzgârının etkisiyle çok sayıda yangın çıktı. Yetkililer, salı gününden bu yana bölgede yaklaşık 25 evin kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.
Fransa'daki yangın söndürme çalışmaları sırasında, ikisi salı günü Bordeaux Havalimanı yakınındaki yangında olmak üzere iki itfaiyeci öldü.
Le Porge bölgesinde 2022 yılında çıkan yangınlarda da büyük bir ormanlık alan zarar görmüş ve yaklaşık 50 bin kişi tahliye edilmişti.
İSPANYA'DA ACİL DURUM KARARI
İspanya'da başkent Madrid'e 100 kilometre mesafedeki iki ayrı noktada çıkan yangınlar kontrolden çıktı. Şehir sakinlerinin duman kokusuyla uyandığı başkentte, bölgesel yönetim Madrid bölgesinde acil durum ilan etti.
Son günlerde bölgeden 10 binden fazla kişi tahliye edildi.
İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, durumu "dramatik" olarak nitelendirdi. Madrid bölgesel yönetiminden yapılan açıklamada, "Meteorolojik koşullar, esas olarak da rüzgâr, cuma günü yangın söndürme operasyonlarını güçleştirecek" ifadesi yer aldı.
İspanyol yetkililer, Madrid'in güneyindeki Toledo şehri yakınlarında çarşamba günü çıkan yangın ile kuzeydeki Guadalajara bölgesindeki büyük yangını kontrol altına almak için yüzlerce itfaiyeci ve askeri birliğin karadan ve havadan müdahalesini sürdürüyor.
Toledo yakınlarındaki yangın nedeniyle birkaç köy boşaltıldı.
Sivil koruma birimi başkanı Virginia Barcones, İspanyol radyosuna yaptığı değerlendirmede, "Öldüren, köylerimizi, doğal ve kültürel mirasımızı yok eden şey iklim değişikliğidir" dedi.
Barcones, bazı yangınların uçak ve kara ekiplerinin müdahalesine rağmen itfaiyecilere "hiçbir şans tanımayacak" yoğunluğa ulaştığı uyarısında bulundu.
İTALYA'DA KUNDAKLAMA İDDİALARI
İtalya'nın güneyindeki Sicilya ve Calabria bölgelerinde binlerce acil durum personeli çok sayıda yangınla mücadele ediyor.
İtalya İçişleri Bakanı, Sicilya'daki alevlerle mücadele sırasında fenalaşan bir itfaiyecinin hayatını kaybettiğini açıkladı.
AFP'ye konuşan Calabria'daki ismi belirtilmeyen yerel bir yetkili, kundakçıların sokak kedilerinin kuyruklarına yanıcı sıvıya batırılmış bezler bağlayarak yangınların yayılmasına neden olduğunu ileri sürdü.
World Weather Attribution grubundan iklim bilimcilerin dün yayımladığı araştırmaya göre, petrol, kömür ve gaz kullanımı kaynaklı iklim değişikliği nedeniyle Avrupa'daki kuraklıklar daha şiddetli hale geliyor ve bu durum orman yangınlarının daha hızlı çıkmasına yol açıyor.