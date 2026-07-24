Güney Avrupa'da orman yangınları binlerce kişiyi yerinden etti

Fransa'nın ünlü şarap üretim merkezi Bordeaux yakınlarında süren yangınlar, Manhattan'ın yaklaşık iki katı büyüklüğündeki bir alanı kül etti.

Bugü Atlantik kıyısındaki Lege-Cap-Ferret yarımadasındaki kamp alanları ve tatil evleri yetkililerin talimatıyla boşaltıldı.

Tatilciler teknelerle Arcachon'a taşındı. Yangınların başladığı günden bu yana bölgeden tahliye edilenlerin sayısı 23 bini geçti.

Güneydeki Le Porge yerleşimi sakinlerinden 69 yaşındaki Patrick Martineau, yaşananları şu sözlerle aktardı: "Jandarmalar gelip her kapıyı çaldı, alevler yaklaşık 500 metre uzaklıktaydı. Birkaç eşyamızı alıp çıktık."

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, krizin yoğunluğunu koruduğunu belirterek AB Sivil Koruma Mekanizmasını harekete geçirdiklerini duyurdu.

Avrupa Birliği, Fransa'daki yangın söndürme çalışmalarına destek amacıyla üç yangın söndürme uçağı tahsis edileceğini bildirdi.

Ülkenin güneydoğusunda yer alan Cotignac köyü çevresinde de mistral rüzgârının etkisiyle çok sayıda yangın çıktı. Yetkililer, salı gününden bu yana bölgede yaklaşık 25 evin kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.

Fransa'daki yangın söndürme çalışmaları sırasında, ikisi salı günü Bordeaux Havalimanı yakınındaki yangında olmak üzere iki itfaiyeci öldü.

Le Porge bölgesinde 2022 yılında çıkan yangınlarda da büyük bir ormanlık alan zarar görmüş ve yaklaşık 50 bin kişi tahliye edilmişti.