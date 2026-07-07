Güney Kore, NATO ile silah Ar-Ge ve üretiminde işbirliğini hedefliyor
07.07.2026 17:53
Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, NATO ile mevcut savunma işbirliğinin ortak silah geliştirme, üretim ve işletimini kapsayacak şekilde bir üst aşamaya taşınmasını önerdi.
Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, askeri ittifakla mevcut savunma sanayii işbirliğini bir üst aşamaya taşımayı hedeflediklerini açıklayarak, NATO müttefikleriyle ileri teknolojiler de dahil olmak üzere araştırma-geliştirme ve silah sistemleri üretiminde ortaklığı genişletmeyi umduğunu belirtti.
Cumhurbaşkanı Lee, başkent Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu'nda katılımcılara hitap etti.
Bu forum, Lee'nin cumhurbaşkanı olarak katıldığı ilk NATO zirvesi olma özelliğini taşıyor.
Mevcut savunma işbirliğini "Güney Kore-NATO Savunma Sanayii Ortaklığı 2.0" seviyesine yükseltmeyi öneren Lee, bu sürecin sadece silah ticaretini değil, sistemlerin ortak araştırılmasını, üretilmesini ve işletilmesini de kapsayacağını ifade etti.
Yaklaşık 1000 katılımcının yer aldığı oturumda konuşan Lee, Güney Kore'yi sadece bir silah tedarikçisi değil, "güvenilir bir ortak" olarak konumlandırdı.
Cumhurbaşkanı Lee, demokrasi, özgürlük ve barış gibi ortak değerlerle birleşen Güney Kore ve NATO'nun daha güvenli bir dünya için birlikte inşa edeceği savunma sanayii işbirliği vizyonunu paylaşmak istediğini dile getirdi.
"Ortak Değerler, Daha Güçlü Sanayi Tabanı: Ortaklıkları ve İşbirliğini Genişletmek" başlıklı oturumda konuşan Lee, dünyanın artık bir ülkenin hayatta kalmasının savunma sanayiinin temellerine dayandığı yeni bir döneme girdiğini kaydetti.
Savaşların artık yalnızca cephede kazanılmadığını belirten Lee, ulusal güvenliğin ön cephelerinin ileri teknolojilerin geliştirildiği laboratuvarlar ile silahların üretildiği endüstriyel tesisler olduğunu vurguladı.
Yapay zeka, insansız hava araçları ve robotik gibi gelişmiş teknolojilerin askeri alandaki uygulamalarının modern savaşların sonucunu belirleyen temel unsurlar haline geldiğini aktaran Lee, caydırıcılığın artık yalnızca hızlı ve güvenilir silah üretme kabiliyetine değil, aynı zamanda küresel tedarik zincirlerinin dayanıklılığına da bağlı olduğunu ifade etti.
Bu kapsamda Güney Kore ile NATO arasında ortak araştırma programlarının genişletilmesi çağrısında bulunan Lee, işbirliğinin tedarik süreçlerinin ötesine geçerek yeni nesil savunma teknolojilerinin geliştirilmesini kapsaması gerektiğini bildirdi.
Lee, teknolojik standartları uyumlu hale getirmenin ve yenilik vizyonunu gerçekleştirmenin en emin yolunun Ar-Ge alanında işbirliği yapmaktan geçtiğini belirtti.
Güney Kore'nin halihazırda katılım gösterdiği NATO mühimmat ve uzay işbirliği girişimlerine değinen Lee, ittifak ile Seul arasında yeni ortak araştırma projelerinin hayata geçirilmesini istedi.
Lee, "NATO’nun onlarca yıllık birikimi, güvenilir bir ortak olan Güney Kore'nin güçlü üretim kapasitesi ve kanıtlanmış teknolojik gücüyle birleştiğinde her iki tarafın güvenlik kabiliyeti büyük ölçüde pekişecektir" dedi.
Savunma ortaklıklarında güven unsurunun teknolojik ve üretimsel kapasite kadar önemli olduğunu vurgulayan Lee, tedarik güvencesi ve hassas teknolojilerin korunması taahhüdü olmadan gerçek bir dayanışmanın mümkün olamayacağını, Güney Kore'nin ise bu güveni sağlayacak her türlü donanıma sahip olduğunu ekledi.
Güne Kore ile NATO üyelerinin Kore Savaşı dönemine uzanan ortak bir geçmişi paylaştığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Lee, ittifak üyelerinin o dönemde asker ve tıbbi personel göndererek Güney Kore'yi desteklediğini belirtti.
Lee, bu güven temelinde yükselen Güney Kore savunma sanayii ile NATO müttefikleri arasındaki işbirliğinin yüksek düzeyde teknolojik birlikte çalışabilirlik sağladığını kaydetti.
Seul yönetiminin Polonya, Almanya, Fransa, Romanya ve Norveç dahil olmak üzere birçok NATO üyesiyle savunma alanındaki işbirliğini halihazırda genişletmiş olduğunu hatırlatan Lee, ülkesinin küresel barış ve refahı korumaya kararlı en güvenilir ortak olarak kalacağını taahhüt etti.
Lee'nin sunumunun ardından, çok uluslu savunma sanayii işbirliğini geliştirme olanaklarının ele alındığı oturuma Letonya Dışişleri Bakanı Baiba Braze, Avustralya Savunma Sanayii Bakanı Pat Conroy ve ABD merkezli Plani Labs'in başkanı Ashley Johnson katıldı.
Forumda, Kuzey Atlantik ittifakının yüzde 5 savunma yatırımı planının üretime, işbirliğine ve ortak tedarike nasıl yansıtılacağı ele alındı.
Ankara'daki temasları kapsamında NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile ikili bir görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Lee, ayrıca NATO'nun Asya-Pasifik bölgesindeki dört ortağının katıldığı toplantıya iştirak etti.
Bu toplantıda Avustralya Savunma Sanayii Bakanı Pat Conroy, Japonya Savunma Bakanı Shinjiro Koizumi ve Yeni Zelanda Savunma Bakanı Chris Penk yer aldı. Lee, zirveye katılan tek Asya-Pasifik bölgesi hükümet başkanı oldu.