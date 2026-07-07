Güney Kore, NATO ile silah Ar-Ge ve üretiminde işbirliğini hedefliyor

Güney Kore Cumhurbaşkanı Lee Jae Myung, askeri ittifakla mevcut savunma sanayii işbirliğini bir üst aşamaya taşımayı hedeflediklerini açıklayarak, NATO müttefikleriyle ileri teknolojiler de dahil olmak üzere araştırma-geliştirme ve silah sistemleri üretiminde ortaklığı genişletmeyi umduğunu belirtti.

Cumhurbaşkanı Lee, başkent Ankara'da düzenlenen NATO Zirvesi Savunma Sanayii Forumu 'nda katılımcılara hitap etti.

Bu forum, Lee'nin cumhurbaşkanı olarak katıldığı ilk NATO zirvesi olma özelliğini taşıyor.

Mevcut savunma işbirliğini "Güney Kore-NATO Savunma Sanayii Ortaklığı 2.0" seviyesine yükseltmeyi öneren Lee, bu sürecin sadece silah ticaretini değil, sistemlerin ortak araştırılmasını, üretilmesini ve işletilmesini de kapsayacağını ifade etti.

Yaklaşık 1000 katılımcının yer aldığı oturumda konuşan Lee, Güney Kore'yi sadece bir silah tedarikçisi değil, "güvenilir bir ortak" olarak konumlandırdı.

Cumhurbaşkanı Lee, demokrasi, özgürlük ve barış gibi ortak değerlerle birleşen Güney Kore ve NATO'nun daha güvenli bir dünya için birlikte inşa edeceği savunma sanayii işbirliği vizyonunu paylaşmak istediğini dile getirdi.