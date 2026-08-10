Güney Kore ve ABD'den Kuzey Kore'ye karşı ortak tatbikat
10.08.2026 11:31
Güney Kore ve ABD, Kuzey Kore'nin gelişen askeri kabiliyetlerine karşı 17-27 Ağustos tarihlerinde kapsamlı bir ortak askeri tatbikat düzenleyecek. Ulchi Freedom Shield adı verilen tatbikatta insansız hava araçları, GPS kesintileri ve siber saldırılara karşı koyma eğitimleri öne çıkacak.
Güney Kore ve ABD yetkilileri, Kuzey Kore'nin gelişen askeri kabiliyetlerine yanıt vermek üzere 17-27 Ağustos tarihleri arasında kapsamlı bir ortak askeri tatbikat gerçekleştirileceğini duyurdu.
Tatbikat programında insansız hava araçları, GPS kesintileri ve siber saldırılarla mücadeleye yönelik eğitimler yer alıyor.
İki ülke tarafından yapılan ortak açıklamada, her yıl düzenlenen "Ulchi Freedom Shield" (UFS) tatbikatının harekat imkanlarını sınayacağı ve Güney Kore hükümetinin acil durum hazırlık tatbikatlarını destekleyeceği bildirildi.
Birleşik Kuvvetler Komutanlığı, Birleşmiş Milletler Komutanlığı ve ABD Kore Kuvvetleri Halkla İlişkiler Müdürü Albay Ryan Donald, tatbikatın insansız sistemler, elektronik harp ve siber operasyonların artan kullanımı dahil olmak üzere harp usullerinde değişen unsurları yansıttığını kaydetti.
Kuzey Kore'nin resmi adına atıfta bulunan Donald, "Kuzey Kore askerleri Ukrayna'da konuşlandı ve savaştı. Orada edindikleri tecrübeleri ülkelerine geri taşıdılar. Bu durum Kuzey Kore'nin kabiliyetlerini değiştiriyor; biz de eğitimlerimizi bu tehdidi dikkate alarak şekillendiriyoruz" ifadelerini kullandı.
Donald, tatbikatın tamamen Kore Yarımadası'na yönelik tehditlere ve Güney Kore'nin savunulmasına odaklandığını vurguladı.
Güney Kore Genelkurmay Başkanlığından Albay Jang Doyoung ise tatbikata önceki yıllarla benzer ölçekte, yaklaşık 18 bin Güney Kore askerinin katılacağını açıkladı.
Müttefikler bu faaliyetlerin savunma amaçlı olduğunu belirtse de Pyongyang yönetimi, söz konusu askeri tatbikatları gerilimi tırmandıran bir kışkırtma olarak nitelendirerek düzenli olarak kınıyor.
Geçen hafta denize doğru kısa menzilli bir balistik füze fırlatan Kuzey Kore; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptırımlarına rağmen nükleer silahlar, balistik ve seyir füzeleri, topçu sistemleri ve diğer konvansiyonel unsurlar geliştirmeyi sürdürüyor.
Ortak tatbikat, iki Kore arasındaki münasebetlerin son derece gergin olduğu bir dönemde icra edilecek.
Güney Kore'ye karşı tutumunu sertleştiren Kuzey Kore, bu yıl anayasasını değiştirerek birleşmeye yönelik maddeleri metinden çıkarmış ve ülke sınırlarını Güney ile komşu olacak şekilde yeniden tanımlamıştı.
Anayasadaki ayrı bir savunma maddesinde ise Kuzey Kore "sorumlu bir nükleer silahlı devlet" olarak tanımlanmış ve ülkenin nükleer silah geliştirmeye devam edeceği kayda geçirilmişti.