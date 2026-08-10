Güney Kore ve ABD'den Kuzey Kore'ye karşı ortak tatbikat

Geçen hafta denize doğru kısa menzilli bir balistik füze fırlatan Kuzey Kore; Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi yaptırımlarına rağmen nükleer silahlar, balistik ve seyir füzeleri, topçu sistemleri ve diğer konvansiyonel unsurlar geliştirmeyi sürdürüyor.

Ortak tatbikat, iki Kore arasındaki münasebetlerin son derece gergin olduğu bir dönemde icra edilecek.

Güney Kore'ye karşı tutumunu sertleştiren Kuzey Kore, bu yıl anayasasını değiştirerek birleşmeye yönelik maddeleri metinden çıkarmış ve ülke sınırlarını Güney ile komşu olacak şekilde yeniden tanımlamıştı.

Anayasadaki ayrı bir savunma maddesinde ise Kuzey Kore "sorumlu bir nükleer silahlı devlet" olarak tanımlanmış ve ülkenin nükleer silah geliştirmeye devam edeceği kayda geçirilmişti.