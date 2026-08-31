Güney Kore'de Moon Tarikatı liderine rüşvetten hapis

Mahkeme ayrıca dini grup liderini ve diğer eski kilise yöneticilerini Mart 2022'de kilise fonlarını kullanarak 144 milyon won tutarında yasa dışı siyasi bağış yapmaktan suçlu buldu, ancak Han bu bağışlarla bağlantılı zimmet suçlamasından beraat etti.

Han'ın Mayıs-Temmuz 2022 döneminde Nepal ve Senegal'deki siyasetçilere seçim kampanyası fonu ulaştırmak amacıyla 787 milyon wonluk kilise fonunu zimmetine geçirdiği yönündeki suçlamalar ise konunun özel yetkili savcılığın soruşturma yetki alanı dışında kaldığı gerekçesiyle mahkemece düşürüldü.