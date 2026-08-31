Güney Kore'de Moon Tarikatı liderine rüşvetten hapis
31.08.2026 09:54
Güney Kore'de mahkeme, Birleşme Kilisesi lideri Hak Ja Han'ı siyasi nüfuz elde etmek amacıyla rüşvet ve yasa dışı fon sağlamaktan iki yıl hapis cezasına çarptırdı.
Güney Kore'de Seul Merkez Bölge Mahkemesi, kamuoyunda Moon Tarikatı olarak da bilinen Birleşme Kilisesi'nin lideri Hak Ja Han'ı, eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol yönetimi nezdinde nüfuz elde etmeye yönelik rüşvet ve yasa dışı siyasi fon sağlama suçlarından toplam iki yıl hapis cezasına mahkum etti.
Mahkemenin kamu bilgilendirme biriminden aktarılan karara göre, tarikatın kurucusu Sun Myung Moon'un dul eşi olan 83 yaşındaki Han, kilise yetkililerine dönemin First Lady'si Kim Keon Hee ile iktidara yakın üst düzey bir siyasetçiye rüşvet verilmesi talimatını vermekten suçlu bulundu.
ESKİ FIRST LADY'YE LÜKS HEDİYELER, SİYASETÇİLERE RÜŞVET
Mahkeme, Han'ın Temmuz 2022'de kiliseye ayrıcalık tanınması talebiyle bir aracı vasıtasıyla eski First Lady Kim Keon Hee'ye Graff marka pırlanta kolye ile Chanel marka çanta verilmesinde rol oynayarak yolsuzlukla mücadele yasasını ihlal ettiğine hükmetti.
Bunun yanı sıra Han, Mart 2022'deki devlet başkanlığı seçimleri öncesinde, Yoon'un kazanması halinde kiliseye imtiyaz sağlaması amacıyla dönemin Halkın Gücü Partisi (PPP) Milletvekili Kweon Seong-dong'a Ocak 2022'de 100 milyon won (yaklaşık 66 bin 400 dolar) verilmesi konusunda eski kilise yetkilileriyle işbirliği yapmaktan da mahkum edildi. Yoon, daha sonra söz konusu seçimleri kazanmıştı.
Mahkeme ayrıca dini grup liderini ve diğer eski kilise yöneticilerini Mart 2022'de kilise fonlarını kullanarak 144 milyon won tutarında yasa dışı siyasi bağış yapmaktan suçlu buldu, ancak Han bu bağışlarla bağlantılı zimmet suçlamasından beraat etti.
Han'ın Mayıs-Temmuz 2022 döneminde Nepal ve Senegal'deki siyasetçilere seçim kampanyası fonu ulaştırmak amacıyla 787 milyon wonluk kilise fonunu zimmetine geçirdiği yönündeki suçlamalar ise konunun özel yetkili savcılığın soruşturma yetki alanı dışında kaldığı gerekçesiyle mahkemece düşürüldü.
YOON YÖNETİMİNİN ÇÖKÜŞÜ
Geçen yıl tutuklanan Han; kilise fonlarını zimmete geçirmek, rüşvet vermek ve ABD'deki kumar faaliyetlerine ilişkin delillerin yok edilmesi talimatını vermekle suçlanmıştı.
Suçlamaları reddeden Han, siyasete ilgisinin bulunmadığını ve astlarının kendi bilgisi dışında hareket ettiğini öne sürmüştü.
Eski Devlet Başkanı Yoon Suk Yeol'un 2024 yılı sonundaki sıkıyönetim ilanının ardından Meclis tarafından azledilip görevden alınmasıyla başkanlık çifti hızlı bir siyasi çöküş yaşamıştı.
Güney Kore Ulusal Meclisi, 5 Haziran 2025'te Yoon'un sıkıyönetim girişimi ve eşi Kim hakkındaki yolsuzluk iddialarına ilişkin özel soruşturmalar açılmasını öngören yasa tekliflerini kabul etmişti.
Seul Merkez Bölge Mahkemesi, Eylül 2025'te delilleri yok etme riski bulunduğu gerekçesiyle Han'ın tutuklanmasına karar vermişti.
Hakkında 29 Ağustos 2025'te sermaye piyasası kanununu, siyasi fonlar kanununu ve rüşvete aracılık yasalarını ihlal ettiği gerekçesiyle iddianame hazırlanan eski First Lady Kim Keon Hee ise Ocak ayında Seul Merkez Bölge Mahkemesi tarafından 20 ay hapis cezasına çarptırılmıştı.
Nisan ayında istinaf mahkemesi, Kim'in cezasını, kiliseden başka bir Chanel çanta kabul etmesi ve 2009-2012 yılları arasında bir BMW bayisi olan Deutsch Motors hisselerindeki fiyat manipülasyonuna katılması dahil ek suçlamalardan mahkum ederek dört yıla yükseltmişti.