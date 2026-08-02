Güney Kore'de rekor sıcaklık. Termometreler 42,5 dereceyi gösterdi
02.08.2026 11:47
Son Güncelleme: 02.08.2026 12:22
Güney Kore, pazar günü kaydedilen 42,5 dereceyle yüz yılı aşkın süredir devam eden meteoroloji kayıtlarının en yüksek sıcaklık rekorunu kırdı. Yetkililer halka dışarıdaki bütün faaliyetleri derhal durdurma çağrısı yaparken ülke genelinde acil durum uyarıları yayımlandı.
Güney Kore, pazar günü hava sıcaklığının 42,5 dereceye ulaşmasıyla yüz yılı aşkın meteoroloji kayıtlarının en yüksek seviyesini gördü.
Tarihi rekorun ardından yetkililer, etkilenen bölgelerde yaşayan insanlara dışarıdaki bütün faaliyetlerini "derhal" durdurmaları yönünde hayati bir uyarıda bulundu.
Kore Meteoroloji İdaresi (KMA) resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, ülkenin güneydoğusunda yer alan Yangsan şehrinde sıcaklığın yerel saatle 13.26'da (TSİ 07.26) 42,5 derece olarak ölçüldüğünü duyurdu.
Yangsan şehri, cıvanın üst üste beşinci günde de 40 derecenin üzerine çıktığı mevcut sıcak dalgasının merkez üssü haline geldi.
Daegu ve Busan dahil olmak üzere çok sayıda şehirde ise sıcaklıklar 30 derecenin üst sınırlarına kadar tırmandı.
E kavurucu sıcaklardan kaçmak isteyen halk, klimalı alışveriş merkezlerine ve kafelere akın etti.
Seul'de ailesiyle birlikte sıcaklardan korunmak için bir Starbucks mağazasına sığınan 27 yaşındaki ofis çalışanı Ju Dong-yeol, AFP ajansına yaptığı açıklamada, "Dışarıda herhangi bir şey yapmak için hava çok sıcak. Ev, alışveriş merkezi ve kafe gibi klimalı yerlerde kalmaktan başka yapacak bir şey düşünemiyorum" diye konuştu.
ALARM SEVİYESİ YÜKSELTİLDİ
Ülke genelinde 20'den fazla yerleşim yeri pazar günü acil durum uyarısı aldı.
Bu uyarı kategorisi, artan sıcaklıklarla daha iyi mücadele edebilmek amacıyla bu yıl uygulamaya konuldu.
Acil durum uyarısı, sıcak dalgası yaşanan bölgelerde hissedilen sıcaklığın 38 dereceye veya hissedilen gerçek sıcaklığın gün içinde 39 dereceye ulaşacağı tahmin edildiğinde yayımlanıyor.
Meteoroloji kurumu sıcaklık uyarısı yayımlayarak halka "dışarıdaki tüm faaliyetleri derhal durdurun" çağrısında bulundu ve "Klimasız kapalı alanlar tehlikelidir" mesajını ekledi.
Kurum ayrıca, "Derhal özel olarak belirlenmiş serinleme merkezleri veya gölgelik alanlar gibi serin bir yere geçin ve dinlenirken bol su tüketin" tavsiyesinde bulundu.
KMA verileri, ülkede yıllık ortalama sıcak dalgası günü sayısının 1970'lerde sekiz günken son beş yılda iki kattan fazla artarak 19 güne çıktığını gösteriyor.
Günlük en yüksek sıcaklığın en az 33 derece olduğu günler "sıcak dalgası günü" olarak tanımlanıyor.
Aşırı sıcaklar spor organizasyonlarını da vurdu. Güney Kore profesyonel beyzbol ligi, Changwon şehrinde sıcaklığın gün içinde 39,5 dereceye yükselmesi üzerine bir maçı iptal etmek zorunda kaldı.
Bu karar, şehirde üst üste iptal edilen ikinci maç oldu. Kore Beyzbol Organizasyonu yaptığı açıklamada, "Aşırı sıcak dalgası uyarısının Changwon bölgesi için yürürlükte kalması nedeniyle bu karar, seyircilerin ve oyuncuların güvenliği ile sağlığı birinci öncelik alınarak verildi" ifadelerini kullandı.
EL NINO ETKİSİ
Bilim insanları, insan kaynaklı iklim değişikliğinin bir sonucu olarak sıcak dalgaları gibi aşırı hava olaylarının daha sık ve daha şiddetli hale geldiği konusunda uyarıyor.
Pasifik Okyanusu yüzey sıcaklıklarını ısıtan ve genellikle iki ila yedi yılda bir meydana gelen doğal bir iklim olayı olan El Nino'nun bu yıl geri dönmesi de aşırı hava koşullarını tetikliyor.
Sıcak hava dalgası yalnızca Asya'yı değil Avrupa'yı da etkisi altına aldı.
Avrupa da bu yıl kavurucu bir yaz geçirdi; uzun süren sıcak dalgaları kıtanın güney kesimlerinde sıcaklıkları 40 derenin üzerine çıkardı.
Avrupalı yetkililer sağlık uyarıları yayımladı, orman yangınlarıyla mücadele etti ve insanlara öğleden sonraları dışarıdaki faaliyetlerden kaçınmaları çağrısında bulundu.
Geçen haftanın başında Batı Avrupa'yı etkisi altına alan sezonun son sıcak dalgası, hafta sonu İtalya'ya ulaşmadan önce Orta Avrupa'yı kavurdu.
İtalyan yetkililer, pazartesi gününden itibaren ülkedeki büyük şehirlerin neredeyse tamamının en yüksek sıcaklık alarmı altında olacağını bildirdi.