Güney Kore'de rekor sıcaklık. Termometreler 42,5 dereceyi gösterdi

Ülke genelinde 20'den fazla yerleşim yeri pazar günü acil durum uyarısı aldı.

Bu uyarı kategorisi, artan sıcaklıklarla daha iyi mücadele edebilmek amacıyla bu yıl uygulamaya konuldu.

Acil durum uyarısı, sıcak dalgası yaşanan bölgelerde hissedilen sıcaklığın 38 dereceye veya hissedilen gerçek sıcaklığın gün içinde 39 dereceye ulaşacağı tahmin edildiğinde yayımlanıyor.

Meteoroloji kurumu sıcaklık uyarısı yayımlayarak halka "dışarıdaki tüm faaliyetleri derhal durdurun" çağrısında bulundu ve "Klimasız kapalı alanlar tehlikelidir" mesajını ekledi.

Kurum ayrıca, "Derhal özel olarak belirlenmiş serinleme merkezleri veya gölgelik alanlar gibi serin bir yere geçin ve dinlenirken bol su tüketin" tavsiyesinde bulundu.

KMA verileri, ülkede yıllık ortalama sıcak dalgası günü sayısının 1970'lerde sekiz günken son beş yılda iki kattan fazla artarak 19 güne çıktığını gösteriyor.

Günlük en yüksek sıcaklığın en az 33 derece olduğu günler "sıcak dalgası günü" olarak tanımlanıyor.

Aşırı sıcaklar spor organizasyonlarını da vurdu. Güney Kore profesyonel beyzbol ligi, Changwon şehrinde sıcaklığın gün içinde 39,5 dereceye yükselmesi üzerine bir maçı iptal etmek zorunda kaldı.

Bu karar, şehirde üst üste iptal edilen ikinci maç oldu. Kore Beyzbol Organizasyonu yaptığı açıklamada, "Aşırı sıcak dalgası uyarısının Changwon bölgesi için yürürlükte kalması nedeniyle bu karar, seyircilerin ve oyuncuların güvenliği ile sağlığı birinci öncelik alınarak verildi" ifadelerini kullandı.