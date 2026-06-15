Güney Kore’de Starbucks krizi. Tüm şubeler yarım gün kapatılacak, tarih eğitimi verilecek

Bu, Starbucks’ın 1999’da Güney Kore pazarına girmesinden bu yana ülkedeki ilk ülke çapında erken kapanış uygulaması olacak. Tartışma yaratan “Tank Day” kampanyası, zincirin “Tank Series” adı verilen içecek termosları için hazırlanmıştı. Ürünler, büyük miktarda kahve alabilen “geniş hacimli” termoslar olarak tanıtılmıştı.

Starbucks Korea, tepkilerin ardından Tank Series’in 15-26 Mayıs tarihleri arasında yürütülen kampanya kapsamında tanıtılan birkaç termos serisinden biri olduğunu açıklamış ve “müşterilerde rahatsızlık ve endişeye yol açtığı” için özür dilemişti.

Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung da geçen ay sosyal medyada yaptığı paylaşımda kampanyayı “insanlık dışı ve utanç verici” olarak nitelendirmişti. Tepkilerin ardından bazı Starbucks şubelerinin önünde protestolar düzenlenmiş, boykot çağrıları sonrası zincirin satışlarında ciddi düşüş yaşandığı bildirilmişti.