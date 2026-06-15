Güney Kore’de Starbucks krizi. Tüm şubeler yarım gün kapatılacak, tarih eğitimi verilecek
15.06.2026 21:45
Son Güncelleme: 15.06.2026 21:45
Starbucks, Güney Kore’de demokrasi yanlısı göstericilere yönelik kanlı baskını hatırlattığı gerekçesiyle tepki çeken kampanyasının ardından, ülkedeki tüm şubelerini yarım gün kapatarak çalışanlarına tarih eğitimi verecek.
Kahve zinciri, en az 165 sivilin ordu tarafından öldürüldüğü Gwangju Ayaklanması’nın yıl dönümünde “Tank Day” isimli yeniden kullanılabilir bardak kampanyası başlatması nedeniyle yoğun eleştirilerin hedefi olmuştu. Katliamda hayatını kaybedenlerin gerçek sayısının çok daha yüksek olduğu düşünülüyor.
Güney Kore’de Starbucks’ı lisans anlaşmasıyla işleten Shinsegae Group, skandalın yaşandığı gün ülkedeki CEO’sunu görevden aldı. Şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Chung Yong-jin’in de personele verilecek eğitime katılacağı açıklandı.
Şirketten yapılan açıklamaya göre, ülkedeki tüm Starbucks şubeleri gelecek çarşamba günü yerel saatle 15.00’te üç saatliğine kapanacak ve ertesi güne kadar yeniden açılmayacak. Pazartesi günü ise Starbucks Korea mağazalarındaki tüm çalışanlara video içerikleriyle “tarihsel farkındalık ve toplumsal hassasiyet” eğitimi verilecek.
Bu, Starbucks’ın 1999’da Güney Kore pazarına girmesinden bu yana ülkedeki ilk ülke çapında erken kapanış uygulaması olacak. Tartışma yaratan “Tank Day” kampanyası, zincirin “Tank Series” adı verilen içecek termosları için hazırlanmıştı. Ürünler, büyük miktarda kahve alabilen “geniş hacimli” termoslar olarak tanıtılmıştı.
Starbucks Korea, tepkilerin ardından Tank Series’in 15-26 Mayıs tarihleri arasında yürütülen kampanya kapsamında tanıtılan birkaç termos serisinden biri olduğunu açıklamış ve “müşterilerde rahatsızlık ve endişeye yol açtığı” için özür dilemişti.
Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung da geçen ay sosyal medyada yaptığı paylaşımda kampanyayı “insanlık dışı ve utanç verici” olarak nitelendirmişti. Tepkilerin ardından bazı Starbucks şubelerinin önünde protestolar düzenlenmiş, boykot çağrıları sonrası zincirin satışlarında ciddi düşüş yaşandığı bildirilmişti.
GWANGJU AYAKLANMASI
1980’deki Gwangju Ayaklanması sırasında yaşanan kitlesel ölümlerin yanı sıra, daha sonra yürütülen soruşturmalar dönemin askeri rejimi tarafından bölgeye gönderilen askerlerin tecavüz ve cinsel saldırı suçları işlediğini de ortaya koymuştu.
Gwangju Ayaklanması, Güney Kore’nin demokrasiye giden yolunda dönüm noktalarından biri kabul ediliyor. Ayaklanma, sonraki yedi yıl boyunca demokrasi yanlısı hareketler için bir sembole dönüştü ve 1987’de Chun Doo-hwan rejiminin sona ermesine giden sürecin önünü açtı.
Güney Kore’de bazı kişiler, Starbucks kampanyasının 1987’deki demokrasi hareketine de gönderme yaptığını savundu. Termoslar için hazırlanan tanıtım materyallerinde Korece “tak on the table!” ifadesi kullanıldı. “Tak”, Korecede masaya vurulan bir cismin çıkardığı sese benzeyen bir kelime olarak kullanılıyor. Ancak “tak” ifadesi, 1987’de gözaltında hayatını kaybeden öğrenci aktivistin ölümüyle ilgili polisin yaptığı tartışmalı açıklamada da yer almıştı. Shinsegae Group, sloganın pazarlama ekibi tarafından bir yapay zeka aracından alınan öneriler doğrultusunda seçildiğini belirtti.
Chun Doo-hwan’ın yönetimi 1988’de sona erdi. Chun, 1996’da vatana ihanet ve yolsuzluktan mahkum edildi ancak daha sonra başkanlık affıyla serbest bırakıldı. 2021’de 90 yaşında hayatını kaybetti.
Güney Kore hükümeti 2018’de, Gwangju’da askerler tarafından kadınlara yönelik işlenen tecavüzler için resmi özür dilemişti. Ülkenin son diktatörünün torunu Chun Woo-won da daha önce katliamda hayatını kaybedenlerin yakınlarından özür dilemiş, dedesini “günahkar ve katil” olarak nitelendirmişti.