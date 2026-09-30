Güney Kore'de su kanalına giren köpek balığı kentin fahri elçisi seçildi

Boğa köpek balıkları normalde tropikal ve subtropikal sularda yaşıyor.

Pukyong Ulusal Üniversitesi Küresel Balıkçılık Bölümünden Profesör Kim Jin-koo, köpek balıklarının Güney Kore sularına girmesinin "hiç yaygın olmadığını" belirtti.

Kim, "Güney Kore çevresindeki deniz suyu sıcaklıkları arttıkça hayvanın ülke kıyılarına yaklaşmış göründüğünü" kaydetti.

Köpek balığının yarattığı ilgi çeşitli asılsız iddiaları da beraberinde getirdi.

Hayvanın ortaya çıkışından birkaç gün sonra yetkililerin bölgede ikinci bir balığın görüldüğünü bildirmesi üzerine bazı sosyal medya kullanıcıları bunun Bukhangi'nin yavrusu olduğunu öne sürdü ve yapay zeka ürünü sahte görseller paylaştı.

Busan Belediyesi Park Politikaları Biriminden bir yetkili, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada Bukhangi haricinde başka bir köpek balığı görülmediğini açıkladı.

Yetkili, hayvanı açık denize yönlendirmek için cuma günü yeniden girişimde bulunulacağını duyurdu.

Bukhangi, Güney Kore'de son dönemde kamuoyunun ilgisini toplayan hayvanlar arasına katıldı.

Ülkede nisan ayında bir hayvanat bahçesinden kaçan "Neukgu" adlı genç kurt yavrusu da yakalanmadan önce dokuz gün boyunca kaçak yaşamış ve geniş ilgi toplamıştı.