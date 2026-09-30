Güney Kore'de su kanalına giren köpek balığı kentin fahri elçisi seçildi
30.09.2026 11:24
Güney Kore'nin Busan kentindeki su kanalına giren ve açık denize dönmeyen boğa köpek balığı, bölge esnafının satışlarını canlandırırken kentin fahri tanıtım elçisi seçildi.
Güney Kore'nin güneydoğu kıyısındaki liman kenti Busan'da yapay bir su kanalına giren köpek balığı ülkede ilgi odağı haline geldi.
Boğa köpek balığı olduğu tahmin edilen hayvan, bölgeye çok sayıda ziyaretçi çekerken yerel ekonomiyi ve borsayı da hareketlendirdi.
Liman bölgesine atıfla hayranları tarafından "Bukhangi" adı verilen 3,5 metre boyundaki köpek balığını sahil güvenlik botları su püskürterek açık denize yönlendirmeye çalıştı.
Ancak çabalara rağmen su yolundan ayrılmayan hayvanın yarattığı hareketlilik, kentteki esnafa yaradı. Bölgedeki marketlerde köpek balığı şeklindeki dondurmaların satışları yaklaşık yüzde 30 arttı.
Popüler "Baby Shark" şarkısının yapımcısı The Pinkfong Company şirketinin hisseleri de borsada kısa süreliğine yüzde 7'den fazla yükseldi.
Busan Belediye Başkanı Chun Jae-soo, normal şartlarda trilyonlarca won tutacak bir tanıtım sağladığını belirterek köpek balığına teşekkür etti.
Kentte yapılan oylamada Bukhangi, oyların yüzde 91'ini alarak Busan'ın fahri tanıtım elçisi seçildi.
Boğa köpek balıkları normalde tropikal ve subtropikal sularda yaşıyor.
Pukyong Ulusal Üniversitesi Küresel Balıkçılık Bölümünden Profesör Kim Jin-koo, köpek balıklarının Güney Kore sularına girmesinin "hiç yaygın olmadığını" belirtti.
Kim, "Güney Kore çevresindeki deniz suyu sıcaklıkları arttıkça hayvanın ülke kıyılarına yaklaşmış göründüğünü" kaydetti.
Köpek balığının yarattığı ilgi çeşitli asılsız iddiaları da beraberinde getirdi.
Hayvanın ortaya çıkışından birkaç gün sonra yetkililerin bölgede ikinci bir balığın görüldüğünü bildirmesi üzerine bazı sosyal medya kullanıcıları bunun Bukhangi'nin yavrusu olduğunu öne sürdü ve yapay zeka ürünü sahte görseller paylaştı.
Busan Belediyesi Park Politikaları Biriminden bir yetkili, Fransız haber ajansı AFP'ye yaptığı açıklamada Bukhangi haricinde başka bir köpek balığı görülmediğini açıkladı.
Yetkili, hayvanı açık denize yönlendirmek için cuma günü yeniden girişimde bulunulacağını duyurdu.
Bukhangi, Güney Kore'de son dönemde kamuoyunun ilgisini toplayan hayvanlar arasına katıldı.
Ülkede nisan ayında bir hayvanat bahçesinden kaçan "Neukgu" adlı genç kurt yavrusu da yakalanmadan önce dokuz gün boyunca kaçak yaşamış ve geniş ilgi toplamıştı.