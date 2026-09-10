Güney Kore'den ABD'ye 100 milyar doları aşkın enerji yatırımı hazırlığı
10.09.2026 15:59
Güney Kore hükümeti, yapay zeka altyapısını desteklemek amacıyla ABD'de 100 milyar doları aşan enerji yatırımı açıklamaya hazırlanıyor.
Güney Kore hükümeti, yapay zeka altyapısını güçlendirme hedefiyle ABD'de 100 milyar doları aşan kapsamlı bir enerji yatırım paketi açıklamaya hazırlanıyor.
Reuters haber ajansı ve Wall Street Journal gazetesinin konuya aşina kaynaklara dayandırdığı haberine göre anlaşma, Güney Kore'nin ABD topraklarında sekize kadar nükleer enerji santrali ile bir doğalgaz projesinin inşasını finanse etmesini öngörüyor.
Gazete, söz konusu yatırımların birkaç yıla yayılarak hayata geçirilmesinin beklendiğini yazdı.
Güney Kore Ticaret Bakanlığı, ABD'deki yatırımlara ilişkin ayrıntıların henüz kesinleşmediğini duyurdu.
ABD Başkanı Donald Trump ile Güney Kore Devlet Başkanı Lee Jae Myung, geçen yılın ekim ayında ikili bir ticaret anlaşmasına varmıştı.
Bu mutabakat uyarınca Seul yönetimi, Washington'ın Kore menşeli ithal ürünlere uyguladığı gümrük vergilerini yüzde 15 ile sınırlandırması karşılığında ABD imalat sektörüne 350 milyar dolarlık yatırım taahhüt etmişti.
Seul yönetiminin ticaret anlaşmasının uygulanmasında gecikmelerle karşılaşması üzerine Trump, bu yılın başlarında ülkeyi gümrük vergilerini artırmakla tehdit etti.
Wall Street Journal'ın aktardığı ayrıntılara göre plan, ABD'de sekize kadar nükleer reaktörün inşasını içeriyor. Bu reaktörlerin ilki Amerikan Westinghouse Electric şirketinin tasarımını kullanacak.
Takip eden bazı reaktörlerde ise Güney Kore merkezli KEPCO şirketinin tasarımlarından yararlanılabilecek.
Haberde, yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki bir diğer muhtemel yatırımın Teksas'ta yapay zeka veri merkezlerine elektrik sağlayacak bir doğalgaz santralini kapsadığı belirtildi.