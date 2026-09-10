Güney Kore'den ABD'ye 100 milyar doları aşkın enerji yatırımı hazırlığı

Takip eden bazı reaktörlerde ise Güney Kore merkezli KEPCO şirketinin tasarımlarından yararlanılabilecek.

Haberde, yaklaşık 20 milyar dolar değerindeki bir diğer muhtemel yatırımın Teksas'ta yapay zeka veri merkezlerine elektrik sağlayacak bir doğalgaz santralini kapsadığı belirtildi.